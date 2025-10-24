チョコ好きによる、チョコ好きのための、チョコづくしの祭典！“ひとくちで３度のしあわせ”を感じられる「ファミマがチョコだらけ！」が10月28日（火）から開催～3種のチョコが詰まった全11種類が勢ぞろい～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「『あなた』のうれしい」の一環として、ひとくちで3度のしあわせを感じられる11種類のチョコスイーツをデザート、パン、アイス、菓子、ドリンク、焼き菓子などさまざまなカテゴリで展開する、「ファミマがチョコだらけ！」キャンペーンを全国のファミリーマート約16,400店で2025年10月28日（火）から開催いたします。

■“ひとくちで3度しあわせ” なチョコスイーツの祭典を今年も開催！

「ファミマがチョコだらけ！」は、デザートやパン、アイス、お菓子、ドリンクなど、複数の商品カテゴリを横断した“チョコスイーツづくし”の企画です。昨年10月に「スイーツのファミマ」キャンペーンの第1弾企画として開催され、商品の“食感”にこだわったチョコスイーツを展開し、キャンペーン期間内で累計販売数850万食を突破するなど、大変好調に推移しました。中でも、「濃厚ショコラロール」は、想定以上の売れ行きからレギュラー展開商品となるほどの反響をいただきました。「濃厚ショコラロール」のさまざまな食感や、チョコの楽しみ方をご評価いただいたことからヒントを得て、今回の「ファミマがチョコだらけ！」キャンペーンでは、“ひとくちで3度しあわせ” をテーマに、デザート、パン、アイス、菓子、ドリンクなどカテゴリを横断した全11種類のスイーツを展開いたします。

『しっとりガトーショコラ生地』『濃厚なチョコガナッシュ』『なめらかなチョコムース』で構成された「濃厚ショコラドームケーキ」や、『パリッと食感のチョココーティング』『なめらかなチョコクリーム』『ほんのりビターなチョコソース』で構成された「クリスピーチョコサンド」などの、チョコ好きにはたまらない商品ラインアップとなっています。“ひとくちで3度しあわせ”を感じられるチョコスイーツをぜひお楽しみください。

■商品詳細

【手作りデザート】

【商品名】濃厚ショコラドームケーキ

【価 格】366円（税込395円）

【発売日】2025年10月28日（火）

【発売地域】 全国

【3つのチョコポイント】

１.とろ～っとチョコソース

２.濃厚なチョコガナッシュ

３.なめらかなチョコムース

【内 容】ガトーショコラ生地の上にチョコホイップを円状に絞り、真ん中にチョコガナッシュを絞った土台に、マーブル模様が特徴的なドーム型のチョコムースを乗せました。ムースの中にはとろ～り濃厚なチョコソースが入っています。

【商品名】クリスピーチョコサンド

【価 格】276円（税込298円）

【発売日】2025年10月28日（火）

【発売地域】 全国

【3つのチョコポイント】

１.パリッと食感のチョココーティング

２.なめらかなチョコクリーム

３.ほんのりビターなチョコソース

【内 容】中心にほんのりビターな味わいのチョコソースが入ったチョコクリームをパリっと食感のチョココーティングで覆い、サクっと食感のビスケット生地でサンドしました。

【商品名】濃厚ショコラロール

【価 格】297円（税込320円）

【発売日】2025年10月21日（火）

【発売地域】全国（沖縄県を除く）

【3つのチョコポイント】

１.しっとりしたチョコ生地をチョコでコーティング

２.濃厚なチョコクリーム

３.なめらかなチョコソース

【内 容】定番商品の「濃厚ショコラロール」をさらにチョコ感をアップさせリニューアルしました。新たになめらかなチョコソースを加えることで、チョコづくしの贅沢感をより楽しんでいただける仕立てになっています。

【商品名】ショコラミルクレープ（生チョコレート使用）

【価 格】332円（税込358円）

【発売日】2025年10月28日（火）

【発売地域】全国（沖縄県を除く）

【3つのチョコポイント】

１.チョコクレープ生地

２.くちどけのよいチョコホイップクリーム

３.パリッと食感チョコ

【内 容】チョコクレープ生地に、生チョコを使用したくちどけのよいチョコホイップクリームを重ねたショコラミルクレープです。

中層には、パリッと食感チョコが入っており、一口ごとに異なる食感を楽しめる一品です。

【菓子】

【商品名】ミルフィーユトリプルショコラ（２本入）

【価 格】323円（税込348円）

【発売日】2025年10月28日（火）

【発売地域】全国

【3つのチョコポイント】

１.本格濃厚チョコでコーティング

２.コクのあるホワイトチョコクリーム

３.甘さしっかりミルクチョコクリーム

【内 容】サクサクのパイ生地に、ミルクチョコとホワイトチョコの2層のクリームを重ね、クーベルチュール規格のダークチョコでコーティングしました。素材の違いが織りなす、上品な味わいが楽しめるスイーツです。

【パン】

【商品名】トリプルチョコクロワッサンドーナツ

【価 格】184円（税込198円）

【発売日】2025年10月28日（火）

【発売地域】 全国（沖縄県を除く）

【3つのチョコポイント】

１.生クリーム入りのチョコクリーム

２.くちどけのよいチョコホイップ

３.コクのあるチョココーティング

【内 容】ココア生地のクロワッサンドーナツに、チョコクリームとチョコホイップをサンドした商品です。表面をチョコでコーティングし、キャラメルクランチとキャンディングアーモンドをトッピングしました。

【商品名】チョコマカロンクロワッサン

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2025年10月28日（火）

【発売地域】 全国

【3つのチョコポイント】

１.チョコマカロン生地

２.なめらかなチョコクリーム

３.アクセントにチョコダイス

【内容】チョコクリームとチョコダイスを巻き込んだクロワッサンに、チョコマカロン生地を絞って焼き上げました。サクッとした食感とチョコの味わいが楽しめるスイーツパンです。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

【焼き菓子】

【商品名】チョコクリームinトリプルチョコマドレーヌ

【価 格】213円（税込230円）

【発売日】2025年10月28日（火）

【発売地域】 全国

【3つのチョコポイント】

１.2層に重ねたしっとりチョコ生地

２.中にはチョコクリーム入り

３.キューブチョコをトッピング

【内容】しっとりとした２層のチョコ生地、なめらかなチョコクリーム、食感のアクセントにキューブチョコを組み合わせた、濃厚な味わいが楽しめるマドレーヌです。

【商品名】ラズベリー香るトリプルチョコタルト

【価 格】230円（税込248円）

【発売日】2025年10月28日（火）

【発売地域】 全国

【3つのチョコポイント】

１.コク深いチョコ生地とラズベリーの風味

２.しっとりチョコタルト

３.キューブチョコをトッピング

【内容】チョコタルトに、ラズベリー香るチョコ生地とキューブチョコを加え、甘酸っぱいラズベリーソースをかけて焼き上げたタルトです。チョコの濃厚さとラズベリーの甘酸っぱい爽やかさが加わった、見た目も味わいも楽しい一品です。

【アイス】

【商品名】濃厚チョコアイスバー～チョコソース入り～

【価 格】239円（税込258円）

【発売日】2025年10月28日（火）

【発売地域】 全国

【3つのチョコポイント】

１.濃厚なチョコアイス

２.チョコソースがアクセント

３.食感も楽しいチョコクランチ

【内 容】濃厚なチョコアイスの中に、ビターなチョコソースを閉じ込め、チョコクランチ入りチョコレートでコーティングしました。チョコの味わいや食感も楽しめる、秋冬にぴったりの贅沢なアイスバーです。（アルコール分0.1%未満)

【ドリンク】

【商品名】チョコレートドリンク

【価 格】258円（税込278円）

【発売日】2025年10月28日（火）

【発売地域】 全国

【3つのチョコポイント】

１.クリーミーなスイートチョコレート

２.甘み豊かなホワイトチョコレート

３.華やかなルビーチョコレート

【内 容】3種の異なるチョコレートをバランスよくブレンドし、奥深い味わいに仕上げたチョコレートドリンクです。スイート・ホワイト・ルビー、それぞれの個性が重なり合い、ひと口ごとに広がります。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合がございます。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※一部商品は数量限定です。

【キャンペーン情報】

■「ファミマルSweets」を買うと30円引きのレシートクーポンがもらえる！

期間中に「ファミマルSweets」のマークがついた手づくりデザート・焼き菓子を購入いただくと、「ファミマルSweets」いずれか１品に次回使用できる30円引きレシートクーポンがもらえます。

発券期間：2025年10月28日(火) ～2025年11月10日(月)

使用期間：2025年10月28日(火) 午前7時～2025年11月17日(月)

■「ファミマがチョコだらけ！」をおトクにご購入いただけるクーポンを配信！

「ファミマがチョコだらけ！」全11種類の商品にご利用いただける20円引きクーポンを、下記媒体にて配信いたします。

クーポン配信媒体：「スマートニュース」「LINEクーポン」

キャンペーン期間 ：2025年10月28日（火）～2025年11月17日（月）

クーポン利用期間 ：2025年10月28日（火）～2025年11月17日（月）

■10,000円のファミマポイントが当たるキャンペーンをファミリーマート公式Xで実施

ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローの上、対象ポストをリポストすると抽選で10名様に10,000円分のファミマポイントが当たります。

キャンペーン期間 ：2025年10月28日（火）午前10時～2025年11月3日（月）

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。