TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』、第17話「強い魔物はパスしたい」先行カット＆あらすじ公開！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、当社が発刊するGCノベルズ『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～』（著：槻影／イラスト：チーコ）のTVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』第2クール・第17話「強い魔物はパスしたい」の先行カットとあらすじを公開したことをお知らせします。
原作ノベルは、早くもシリーズ累計240万部を突破。2024年10月よりTVアニメが放送され、各配信サイトのランキングでも上位を記録し幅広く視聴されました。
TVアニメ第2クールは毎週月曜日23:30よりTOKYO MX 、BS日テレ 、サンテレビ、AT-X、MBSほかにて順次放送中です。さらにABEMA、dアニメストアでは毎週土曜日23:30より、テレビ放送に先行して配信されます。その他配信サービスでも順次配信中です。
最新情報は、引き続き公式サイト（ https://nageki-anime.com ）や公式X（ @nageki_official(https://x.com/nageki_official) ）から配信します。
第17話「強い魔物はパスしたい」あらすじ
追ってくるアーノルド達から逃れるため、魔物がはびこるガレスト山脈を突っ切るクライ達。そんな危険地帯で遭遇したのは、残忍な魔物『迷い巨鬼（ポテ・ドラゴス）』。早々に撤退を決めたクライは、ポテ・ドラゴスの執拗な追跡から何とか逃げきることに成功する。到着した湖のほとりで骨休めのキャンプを楽しんでいたクライ達だったが、そこへ現れたのは怒り狂ったアーノルド！ しかし、いつもと様子が違っていて……
第17話放送・配信情報
■放送情報
▼放送局／放送日時
TOKYO MX・BS日テレ ／ 2025年10月27日（月）23:30～
サンテレビ ／ 2025年10月27日（月）24:00～
MBS ／ 2025年10月28日（火）27:30～
AT-X ／ 2025年10月30日（木）23:30～ ※リピート放送（毎週月曜日11:30～/毎週水曜日17:30～）
■配信情報
【見放題配信】
▼1次先行配信 2025年10月25日（土）23:30～
ABEMA／dアニメストア
▼2次先行配信 2025年10月28日（火）24:00～
Lemino／アニメタイムズ／DMM TV／U-NEXT／アニメ放題
▼一般配信 2025年10月29日（水）24:00～順次
Prime Video／バンダイチャンネル／FOD／Hulu／J:COM STREAM／TELASA／milplus／Pontaパス／AnimeFesta／Disney＋／TVer／ニコニコ生放送
【レンタル配信】
2025年10月28日（火）24:00～順次
Rakuten TV／ニコニコチャンネル／クランクイン！ビデオ／HAPPY!動画／MOVIE FULL＋／バンダイチャンネル／J:COM STREAM／TELASA／milplus
※放送・配信日時は予告なく変更となる場合がございます。
第17話台本プレゼント感想投稿キャンペーンを開催！
第17話の放送を記念して、久保田未夢さん（ティノ・シェイド役）、稲田徹さん（アーノルド・ヘイル役）の直筆サイン入り台本やAmazonギフトカード1,000円分が当たるキャンペーンを開催します。
【応募方法】
１.公式Xアカウント（@nageki_official）をフォロー
２.「#嘆きの亡霊」をつけて、第17話の感想を投稿
※すでに対象の公式Xアカウントをフォローされている方は、２.のみで応募完了となります
【応募期間】
2025年10月27日（月）23:00 ～ 2025年11月2日（日）23:59
【景品内容】
・久保田未夢さん（ティノ・シェイド役）、稲田徹さん（アーノルド・ヘイル役）の直筆サイン入り台本 2名様
・Amazonギフトカード1,000円分 3名様
イントロダクション
トレジャーハンターになろうぜ
目指すはただひとつ、世界最強の英雄だ
かつてそんな誓いを交わした六人の中でひとりだけ圧倒的に才能がなかった少年がいた。
ある日挫折を口にした彼に、幼馴染は言った。「クライ、お前、特に役割ないんだからリーダーやれよ」
才能があり過ぎる怪物達（=幼馴染達）で結成されたパーティ《嘆きの亡霊（ストレンジ・グリーフ）》は数年にしてその名を帝都中に轟かせ、そのてっぺんに据えられた彼はあれよあれよという間に最強パーティのリーダーとして祭り上げられた。
跳ね上がる周囲からの期待により彼の言動はいつだって勘違いされ、事態は予想もしない展開に…。
これは、最強パーティのリーダーにして最強のクランマスターとして名を馳せるクライ・アンドリヒの栄光と苦悩に満ちた英雄譚である！
作品情報
▼スタッフ
原作：槻影（GCノベルズ／マイクロマガジン社刊）
キャラクター原案：チーコ
監督：たかたまさひろ
第2クールオープニング主題歌：安野希世乃
第2クールエンディング主題歌：i☆Ris
アニメーション制作：ゼロジー
▼キャスト
クライ・アンドリヒ：小野賢章
ティノ・シェイド：久保田未夢
リィズ・スマート：ファイルーズあい
シトリー・スマート：小原好美
アンセム・スマート（ナレーション）：杉田智和
ルーク・サイコル：天崎滉平
ルシア・ロジェ：古賀葵
エヴァ・レンフィード：大地葉
ルーダ・ルンベック：関根明良
ギルベルト・ブッシュ：前田誠二
ガーク・ヴェルター：大塚明夫
カイナ・ノス：道井悠
クロエ・ヴェルター：天野聡美
▼WEB
公式サイト：https://nageki-anime.com
公式X：@nageki_official(https://x.com/nageki_official)（推奨ハッシュタグ：#嘆きの亡霊）
▼権利表記 ＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。
(C)槻影・チーコ／マイクロマガジン社／「嘆きの亡霊」製作委員会
原作小説情報原作小説1～13巻＆短編集1巻が好評発売中！
『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～』
（マイクロマガジン社／GCノベルズ刊）
原作特設サイト：https://gcnovels.jp/nageki/
小説：槻影／イラスト：チーコ
コミカライズ1～11巻が好評発売中！
KADOKAWA／電撃コミックスNEXT『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～』
https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_AM00000016010000_68/
著者：蛇野らい／原作：槻影／キャラクター原案：チーコ
■夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】 https://gcnovels.jp/
2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。
読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2025年で11周年を迎えることができました。
アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。
新刊は毎月30日頃発売です。
GCノベルズ公式サイト
https://gcnovels.jp/
GCノベルズ公式X（旧Twitter）
https://x.com/gcnovels
マイクロマガジン社公式YouTube
https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
【マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネル】では、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！
【お問い合わせ先】campaign@gcnovels.jp
※画像をご使用の際は、
【(C)kiki (C)キンタ (C)鹿角フェフ (C)じゅん (C)槻影 (C)チーコ (C)マイクロマガジン社】
のクレジット表記をお願いいたします。