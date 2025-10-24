一夜の恋が再燃する切甘オフィスラブ『この恋に続きがあるなら　エリート部長は今夜も甘い』10月24日（金）から配信スタート！

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社が運営する女性向け電子コミックレーベル「TOMO COMICS」は、2025年10月24日（金）午前０時『この恋に続きがあるなら　エリート部長は今夜も甘い』（原作：Candle Pro. 作画：百餅こもち）を各電子書籍ストアにて配信いたします。



エリート上司の強引な優しさに心が追いつかない!?大人女子をときめかせる再会愛




『この恋に続きがあるなら　エリート部長は今夜も甘い』


原作／Candle Pro.　作画／百餅こもち　



◆STORY◆


「ひどいな、本気にさせておいて」


――元恋人に手ひどく裏切られ、傷心旅行中の永島京花（28）。


旅先で困っているところを助けてくれた男性と惹かれあい、一夜を共にするものの……彼はまさかの新しい上司で!?


会社で顔を合わせるたび、抱かれた日を思い出してしまう京花。


忘れようとしているのに、どうして「本気」なんて言うんですか――？


エリートイケメンに強引に愛される運命の再会ラブストーリー。



TOMO COMICSとは？……



【TOMO COMICS】https://tomocomics.shufunotomo.co.jp/



大人女子のドキドキ職場恋愛、再会した初恋の彼とのラブストーリー、偽装彼氏や契約結婚など、せわしない日常の中で、ときめきと癒しのマンガタイムをお届けするレーベルです。


期待の新人から大御所先生まで幅広い漫画家たちがラインナップ。好評配信中！



「TOMO COMICS」では、今後も新作が続々と刊行される予定ですので、ぜひご期待ください。



本件に関するメディア関係者のお問い合わせ先

【主婦の友社広報窓口】


株式会社C-パブリッシングサービス　広報宣伝部


pr★c-pub.co.jp (★は＠に変換してお送りください）