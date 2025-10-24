10/25（土）10：30～！北陸４県の食材を集めて“最強オリジナル丼”を作る!!　グルメ番組 「新潟・富山・石川・福井で運まかせ食材探し！ガチャグルメ」が放送

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社の映像分野の子会社である株式会社シオンは、株式会社テレビ新潟放送網、北日本放送株式会社、株式会社テレビ金沢および福井放送株式会社と共同で、グルメ番組「新潟・富山・石川・福井で運まかせ食材探し！ガチャグルメ」（制作著作：テレビ新潟放送網・北日本放送・テレビ金沢・福井放送）を制作しました。なお、本番組は10月25日（土）10：30より、テレビ新潟放送網・北日本放送・テレビ金沢・福井放送の4局で放送される予定で、放送後はTVerで1か月配信されることも決定しています。





「新潟・富山・石川・福井で運まかせ食材探し！ガチャグルメ」番組概要

▼本番組のTverはこちらからhttps://tver.jp/series/sr4osga69g(https://tver.jp/series/sr4osga69g)【「新潟・富山・石川・福井で運まかせ食材探し！ガチャグルメ」とは】4県の食材を集めて、1つの『最強オリジナル丼』を作る！集める食材や道中の行動は、出てきた「ガチャ」次第の運まかせグルメ番組！

■番組内容

新潟・富山・石川・福井4県が力を合わせて、最強の「丼」をつくる！！

各県の食材を決めるのは、なんと「ガチャ」！

各県でおなじみのタレントたちが「ガチャ」で大事な食材や行動などを集めていきながら

最強の丼をつくっていく運まかせグルメ番組！

キングオブコント2025王者のロングコートダティと高橋ひかるがロケを見守る！

果たして、どんな【最強丼】ができあがるのか？？



■放送時間

＜テレビ新潟放送網・北日本放送・テレビ金沢・福井放送＞

2025年10月25日（土）10：30～11：25

※TVerにて1か月配信予定



■出演者

・堂前 透（ロングコートダティ）

・兎（ロングコートダティ）

・高橋 ひかる

・浜内千波（料理研究家）



VTR出演

・いっすねー！山脇【新潟県住みます芸人】

・ものいい 吉田サラダ【富山県住みます芸人】

・ぶんぶんボウル まーし・とよしげ【石川県住みます芸人】

・飯めしあがれこにお【福井県住みます芸人】



ナレーション

・大自然 ロジャー



■スタッフ

企画：中村時男（テレビ新潟放送網）、一島良輔（北日本放送）、丸山剛史（テレビ金沢）、坪川将之（福井放送）

監修：波多野 俊介（シオン）

プロデューサー：菅原 めぐみ（シオン）

演出：元脇 嵩譲（シオン）

ディレクター：村山 慧（シオン）

制作：粂野 敬祐（シオン）



【番組制作に関するお問い合わせ】

株式会社シオン

番組制作 担当

https://sionnet.co.jp/contact/

【シオンについて】

テレビ番組制作30年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし、数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。近年はデジタル領域にも事業を拡大し、バラエティ番組制作で培った技術とマーケティングスキルで様々な企業へ「バラエティ化プロデュース(R)」動画制作サービスの提供も開始。動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・タレントキャスティングサービス など、より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業へ提供しています。



Webサイト：https://sionnet.co.jp/

X：https://x.com/sioninfo

note：https://note.com/sionnet

会社案内資料DL：https://sionnet.co.jp/guidance_download



＜シオンの新サービス＞

・タレント∞リンク（キャスティングサービス）

・素材まるごとリメイク（編集サービス）

・丸投げTube（YouTube運用サービス）

・Short-ON（縦型ショートドラマ動画サービス）



▼サービス概要資料のダウンロードはこちらから

https://sionnet.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/6cc138d03fc8efcb9aa501eb23c3d989.pdf





【クリーク・アンド・リバー社について】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)