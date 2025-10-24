ショートアニメ「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」キャスト発表！さらに公式Xでプレゼントキャンペーンもスタート！！

　TVアニメをはじめとする各種アニメ作品の企画・制作を手がける株式会社フロンティアワークス（東京都豊島区、代表取締役社長：辻 政英）と、モーションコミック制作事業を展開する株式会社動楽（東京都港区、代表取締役CEO：三浦 大輔）による、新たなアニメ制作レーベル「Animatica（アニマティカ）」の第一弾作品、ショートアニメ「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」の本サイトがオープン。キャストも発表です！




■40代以上にとってのレジェンド作品を若い人にも観てほしい！

　「北斗の拳」と言えば、1980年代に一世を風靡したレジェンド作品です。40代以上の人なら知らない人はいない有名作品ですが、スピンオフ作品である「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」は、往年の北斗の拳ファンばかりでなく、就職や将来に悩む若い人にもご覧いただきたいアニメです。


　どんなに過酷な場所でもユーモアや人間らしい感性を持ち続ける主人公ノブ、そして、非常識な荒くれ者なのにどこか憎めない拳王軍ザコたちの日常を描く本作は、「自分はヒーローになれなかったなあ」とため息をつくすべての人におすすめします。


　最近の人気作品に出演する声優陣の演技にもご期待ください。




■キャストからのコメント

　名作のスピンオフでスポットライトが当たることになった拳王軍のザコたちを演じるキャストの方々から、コメントが届いています。



・下野 紘さん（ノブ）




あの『北斗の拳』…のザコ「拳王軍」に就職した、明らかに一般の村人ノブ役を演じさせていただきました！


殺伐とした「拳王軍」はいったいどんな生活や営みをしているのか…


ノブの視点からお届けする、儚くも(？)面白おかしい日常を、全力で楽しみながら演じました！


是非、ご覧ください！



・拝 真之介さん（ザク）




今回ザクの声を担当させていただく事になりました！


思考も行動も言動も全てがイカれたヒャッハー軍団の中で（この人なんでこんなに冷静なんだろう…）と疑問を感じさせるくらい冷静沈着。実は拳王軍の中で隠れた実力者であるとされるザク様、やはりこれくらいの胆力が無いと近衛師団長は務まらないという事でしょうか笑。収録も近年稀に見る男くさい現場で、笑いの絶えない素敵な現場でございました！「拳王軍ザコたちの挽歌」、是非楽しんでご覧ください！！



・矢野正明さん（バーズ）




意気込みは収録でツボったら抜け出せないので耐えて真面目に挑みました！(見事にツボって無理でしたけど笑）


共演者の皆さん面白い方々でスタッフの皆さんも楽しい方々で収録楽しくて、早く完成を見たいし、皆様にも見て頂きたいですね！



・高橋伸也さん（ナレーション）





ナレーション担当ということで、あまり僕は拳王軍らしい活動をできていないのですが、気持ちは常に拳王軍です。拳王軍のキャストの方々が必死に演じている姿を間近で見て毎回感動しております。みなさんやられ方にとてもこだわっていらっしゃるので、そこに注目していただけたら嬉しいです。ぜひ放送をお楽しみに！




■キャスト発表記念　プレゼントキャンペーン開始！

　キャストの発表を記念して、プレゼントキャンペーンを実施いたします。


　公式Xをフォロー＆リポストすれば、誰もが拳王軍に入隊！　そして、幹部候補生にはザコの先輩たちから自分磨きにぴったりなプレゼントを進呈します。


　キャンペーン第一弾のプレゼントは、ストイックに伝統の逸品を提供し続ける老舗、株式会社亀の子束子西尾商店のロングセラー商品、「亀の子束子1号」。多くのメディアでも取り上げられる人気の商品を、抽選で5名のフォロワー（拳王軍隊員）様にプレゼントします。



キャンペーンは10/25からスタートです。


詳細は公式Xをご覧ください。


■アニメ公式X：https://x.com/hokuto_zakoban


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


株式会社亀の子束子西尾商店


https://www.kamenoko-tawashi.co.jp/







番組概要

■タイトル：Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」


■著作権表記：(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)ザコたちの挽歌製作委員会


■キャスト：


　ノブ：下野 紘


　ザク：拝 真之介


　バーズ：矢野正明


　ナレーション：高橋伸也


■オープニングテーマ：「Blacker Co., Ltd.」イツカ▶︎


■エンディングテーマ：「Elegy of the Enemies」The Canbellz


■放送・配信：近日発表


■原作情報：『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』　原案：武論尊・原哲夫 　作画：倉尾宏


■あらすじ：


就職先は…拳王軍でした。


199X年。核の炎に包まれた世界は、生きていくだけでも大変な世界。そんな中、主人公ノブが見つけた就職先は、なんとあの「拳王軍」だった！


志望者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、ノブはいつまで生きていられるのか…!?


ババアに変装したザコや、カサンドラのウイグル獄長、聖帝軍の「汚物は消毒の人」など個性豊かなザコが続々登場!!


ザコ死にまくりコメディ☆開幕!!



■アニメ公式サイト：https://zakoban.com


■アニメ公式X：https://x.com/hokuto_zakoban


■放送・配信：近日発表