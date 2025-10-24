11Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¡²è¡Ø¤â¤ä¤·¤â¤ó+¡Ù¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÄËÜÊª¤Î¶Ý!?︎¶Ý¥¢ー¥È¥àー¥Óー¡Ö¢¨¥Û¥ó¥È¤Î¶Ý¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¸ø³«¡ª
2004Ç¯¤«¤é2014Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡×¤È¡Ö·î´©¥âー¥Ë¥ó¥°¡¦two¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤â¤ä¤·¤â¤ó¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§ÀÐÀî²íÇ·¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¡×¤Ë¤ÆÂ³ÊÔÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¡Ø¤â¤ä¤·¤â¤ó¡Ü¡Ù¤È¤·¤ÆÂè1´¬¤ò10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ±Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¡Ö¢¨¥Û¥ó¥È¤Î¶Ý¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æù´ã¤Ç¶Ý¤¬¸«¤¨¤Æ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¼ç¿Í¸øÂôÌÚ¤¬¡¢¶Ý¤ò»È¤Ã¤Æ³¨¤òÉÁ¤¯¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¥ê¥¢¥ëºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¶Ý¥¢ー¥È¥àー¥Óー¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¼ー¤Ê¤É¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¶Ý¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¡¢¡Ö11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤«¤â¤¹¤¾ー¡ª¡×¤Èµ×¡¹¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤ò¹ðÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢»³ÍüÂç³Ø À¸Ì¿´Ä¶³ØÉô ´Ä¶²Ê³Ø²Ê¤ÎÅÄÃæ¸¦µæ¼¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤Æ¼Â¸½¡£Ì¤ÃÎÈùÀ¸Êª¤ÎÃµº÷¤ÈÍøÍÑ¤ò¤á¤¶¤·¤¿¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÈùÀ¸Êª¤ò»È¤Ã¤¿¥¢ー¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥àー¥ÓーÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢ー¥È¤òºîÀ®¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë£±²ó¸Â¤ê¤Î¥Æ¥ì¥ÓCMÊü±Ç¤â¡ª10/29¡Ê¿å¡Ë23»þ45Ê¬¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥áÈÖÁÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¶Ý¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
■アフタヌーン公式X
https://x.com/afternoon_manga
■講談社公式YouTube
https://www.youtube.com/@KODANSHAcojp
■山梨大学 生命環境学部 環境科学科の田中研究室公式X
https://x.com/ev_tanaka_lab
¶Ó»åÄ®¡á¶Ý»ëÄ®!?︎ ¶Ó»åÄ®±Ø¤Ë¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥¼ー¤Îµ¤¤Å¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¹¹ð¡×¤â·Ç½Ð¡ª
¥àー¥Óー¤Ë²Ã¤¨¤Æ²°³°¹¹ð¤â·Ç½Ð¡£¶Ó»åÄ®¤Ï¶Ý»ëÄ®¡Ê¡á¶Ý¤¬»ë¤¨¤ëÄ®¡Ë¤È¤âÆÉ¤á¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¼ー¤Îµ¤¤Å¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¹¹ð¡×¤ò¶Ó»åÄ®±Ø¤Ë·Ç½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸øÂôÌÚ°Ê³°¤ÏÆù´ã¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¶Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ý»ëÄ®¤Ê¤é¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¼ÂºÝ¤Ë³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ò·Ç½Ð¾ðÊó¡Ó
¢£·Ç½Ð¾ì½ê
JR¶Ó»åÄ®±Ø²þ»¥Æâ B0¥Ý¥¹¥¿ー
¢£·Ç½Ð´ü´Ö
10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤â¤ä¤·¤â¤ó¡Ü¡Ù1´¬
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡¡ÀÐÀî²íÇ·
¢£½ÐÈÇ¼Ò¡¡¹ÖÃÌ¼Ò
¢£È¯ÇäÆü¡¡2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò¤Î¤¾¤¯
¢£È½·¿¡¡¡¡B6
¢£Äê²Á¡¡¡¡935±ß¡ÊËÜÂÎ850±ß¡Ë
¢£¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://afternoon.kodansha.co.jp/c/moyashimon/
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
Ê¿À®¤Î»þÂå¤ò¤«¤â¤·¤Ë¤«¤â¤·¤¿¡Ø¤â¤ä¤·¤â¤ó¡Ù¤¬¡Ø¤â¤ä¤·¤â¤ó¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
Ë¿ÇÀÂç2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ï¤³¤¦¤¸²°¤ÎÂ©»Ò¡¦ÂôÌÚÁÚ±¦±ÒÌçÄ¾ÊÝ¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÈà¤ÏÆù´ã¤Ç¶Ý¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î·ë¾ë·Ö¤ä¼ù¥¼¥ß¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡õ¶Ý¤¿¤Á¤È¤Î¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤ÏÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª
¡Ø¤â¤ä¤·¤â¤ó¡Ü¡Ù¤ÏÇÀÂç¡¦½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö½Õº×¡×¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê1Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤¼¤Ò¡¢¤«¤â¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÒÃø¼Ô¾Ò²ð¡Ó
ÀÐÀî ²íÇ·¡Ê¥¤¥·¥«¥ï ¥Þ¥µ¥æ¥¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1974Ç¯7·î29Æü¡£ÂçºåÉÜºæ»Ô½Ð¿È¡£1997Ç¯¤Ë¡ØÆüËÜÀ¯ÉÜÄ¾³íµ¡Æ°ÀïÂâ¥³ー¥à¥¤¥óV¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡¢½éÏ¢ºÜ¡£1999Ç¯¡Ø¿À¤ÎÀ³¤à»³¡Ù¡Ê¡Ø¿Í»Â¤êÎµÇÏ¡Ù½ê¼ý¡Ë¤Ç¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¾Þ½àÆþÁª¼õ¾Þ¡£¡Ö¥âー¥Ë¥ó¥°¡×Ï¢ºÜ¤Î¡Ø½µ´©ÀÐÀî²íÇ·¡Ù¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2004Ç¯¤è¤ê¡Ö¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡×Ï¢ºÜ¤Î¡Ø¤â¤ä¤·¤â¤ó¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë¡£2008Ç¯¡Ø¤â¤ä¤·¤â¤ó¡Ù¤ÇÂè12²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡¢Âè32²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ°ìÈÌÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£Ã±¹ÔËÜ¤Ï½é´üºî¤Î¡Ø¥«¥¿¥ê¥Ù¡Ù¡Ø¿Í»Â¤êÎµÇÏ¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥ê¥¤¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½µ´©ÀÐÀî²íÇ·¡Ù¡Ø¤â¤ä¤·¤â¤ó¡Ù¡Ø½ã·é¤Î¥Þ¥ê¥¢¡Ù¡ØÏÇ¤ï¤Ê¤¤À±¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£