【ガルパ】「バンドリ！TV LIVE 2025」#286にて発表したドリフェス情報や第7回ガルパ杯の続報など、ガルパ新情報まとめ！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、2025年10月23日(木)に配信した「バンドリ！TV LIVE 2025」#286にて、スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」（以下、ガルパ）で開催を予定しているドリームフェスティバルガチャや、第7回ガルパ杯の続報など、ガルパに関する新情報を発表したことをお知らせいたします。




ドリームフェスティバルガチャ情報！



10月31日(金)15時より「ドリームフェスティバルガチャ」の開催が決定いたしました。


今回のドリフェス限定メンバーとして★5宇田川巴、★5瀬田薫が登場いたします。




また、イベント連動メンバーとして、★5氷川紗夜、★5氷川日菜、★4今井リサの3人が登場いたします。



詳細はガチャ開催時のお知らせにてご確認ください。



ドリフェス限定メンバーのイラストを公開！


★5宇田川巴（特訓前）


★5宇田川巴（特訓後）


★5瀬田薫（特訓前）


★5瀬田薫（特訓後）


10月31日(金)15時から始まるゲーム内イベント情報！



10月31日(月)15時よりイベント「交差点、ふたつ星が笑って」・ガチャ「星降る丘のエンゲージガチャ」の開催が決定いたしました。




イベント名：交差点、ふたつ星が笑って


ガチャ名：星降る丘のエンゲージガチャ




【イベントあらすじ】


『Cross×Point Fes.』に出演が決まり、


企画のシャッフルバンドのオファーが来た紗夜と日菜。


すれ違い続けたふたつの星が、月明かりの下で邂逅する夜。



イベントP報酬で獲得できるメンバーのイラストを公開！


★2湊友希那


★3丸山彩（特訓前）


★3丸山彩（特訓後）


「星降る丘のエンゲージガチャ」より登場するイベント連動メンバーのイラストを公開！


★4今井リサ（特訓前）


★4今井リサ（特訓後）


★5氷川紗夜（特訓前）


★5氷川紗夜（特訓後）


★5氷川日菜（特訓前）


★5氷川日菜（特訓後）


第7回ガルパ杯 チーム戦準決勝の1曲目を発表！



第7回ガルパ杯のチーム戦準決勝の1曲目が「えがお・シング・あ・ソング」（難易度：SPECIAL）に決定いたしました。


「えがお・シング・あ・ソング」（難易度：SPECIAL）は、10月31日(金)15時にゲーム内に追加を予定しております。




「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎えた。


2025年10月からは新作ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」の配信が開始し、1年間で全52話配信予定。また2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および、2025年3月に最終回を放送したTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズとして、Ave Mujicaの新作映画と、新作TVアニメシリーズの制作が決定している。2026年にはTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定しており、今後の展開への期待が高まっている。




公式サイト：https://bang-dream.com


公式X：https://x.com/bang_dream_info


公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/


YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official



「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」とは

「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、キャラクターとリアルライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」の世界観を軸に展開される、リズム＆アドベンチャーゲーム。


簡単操作のリズムゲームは最大5人で同時に遊ぶことができ、アニメやライブでお馴染みの楽曲や有名アニメソングのカバー楽曲を楽しめる。また、ストーリーシーンではハイクオリティなLive2Dを搭載しており、キャラクターが生き生きと動く。


提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2025年9月16日(火)に8.5周年を迎え、今後の展開への期待も高まっている。




タイトル：「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」


ジャンル：リズム＆アドベンチャーゲーム


提供開始：2017年3月16日（木）


配信：App Store、Google Play


利用料金：基本プレイ無料、アイテム課金制




公式サイト：https://bang-dream.bushimo.jp/


公式X：https://x.com/bang_dream_gbp（@bang_dream_gbp）


公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_gbp_official/


App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/garupa/id1195834442


Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.craftegg.band




