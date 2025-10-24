祈りが奇跡を呼ぶ新シリーズ『さよなら、英雄になった旦那様』が登場！　MFブックス10月刊、全国書店＆電子書籍ストアで発売中!!

株式会社KADOKAWA

KADOKAWAが刊行する新文芸レーベル「MFブックス」より、10月の新刊が発売されました！

今月の新シリーズは『さよなら、英雄になった旦那様 ～ただ祈るだけの役立たずな妻のはずでしたが……～』です！

戦地から遠く祈ることしかできなかったフローラは、聖騎士として覚醒した夫から離縁される。だが、失意の旅路で出会った人々の温もりが彼女に居場所を与え、やがてその祈りは祝福となり、仲間を護る奇跡となる。

祈ることしかできなかったフローラが、自分の力で奇跡を起こしていく姿に心を掴まれます！

その他、人気シリーズ『赤ん坊の異世界ハイハイ奮闘録』『辺境の魔法薬師』『少年アウルのほんわか異世界ライフ』『住所不定無職の異世界無人島開拓記』『俺の愛娘は悪役令嬢』『盗賊少女に転生したけど、周回ボーナスで楽勝です！』の続刊にもぜひご注目ください！

全国の書店および電子書籍ストアにて好評発売中です♪

◆MFブックス公式サイト◆

https://mfbooks.jp/

◆MFブックス公式Xアカウント◆

https://x.com/MFBooks_Edit

【新シリーズ！】

さよなら、英雄になった旦那様 ～ただ祈るだけの役立たずな妻のはずでしたが……～１

著／遠雷 イラスト／とき間

＜これは、人々の祈りが奇跡となって、その優しさで世界を照らす物語。＞

不死魔獣との苛烈な戦場で、聖剣を手にし、聖騎士として覚醒したエリオット。王国の英雄となって帰還した彼が妻フローラに突きつけたのは――離縁状だった。

「戦場でそばに寄り添い、支え続けてくれた聖女を愛してしまった」

そう告げる夫の言葉に、フローラはただ静かに離縁を受け入れる。安全な王都でただ祈ることしかできなかった自分には、彼の隣に立つ資格などなかったのかもしれないと思って。そうして彼女は王都を去ったのだった。

だが、その日を境にエリオットの聖剣は陰りを見せ始めて――。

一方、すべてを失ったフローラは、旅の中で一風変わった人々と出会い、自分の居場所を見つけ始める。やがて彼女の祈りは、女神の加護をいただく祝福となり、仲間を護る奇跡となってゆく。

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/sayonaraeiyu/322503001143.html

赤ん坊の異世界ハイハイ奮闘録５

著／そえだ信 イラスト／フェルネモ

＜１歳児の頭脳と若い職人たちで世紀の大発明!?＞

国内産業振興のため、国内の若い職人を集めていくつかのアイディアを元に新製品の開発に取り組むルートルフ。大人並みの知性と別世界の『記憶』、周囲の文官や世話役たちを頼って、１歳児の思い描いた計画は着実に前進していた。そうして仕事で忙しい日々を送るルートルフの前にザムが姿を現す。思いがけない再会に喜ぶルートルフは、王太子を説き伏せてザムを後宮で飼う許可を勝ち取った。その後も製品開発を進めていき、万事が順調かと思われたが、ある夜、寝ぼけたルートルフは後宮内でとんでもない大物に遭遇してしまい……!?

算術の教師になったり、モフモフに癒やされたり。いろんな顔を見せる頭脳派１歳児から目が離せない本格異世界ファンタジー第５弾！ 巻末には次期領主ウォルフ視点の特大番外編も収録。

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/akanbou/322507000149.html

辺境の魔法薬師 ～自由気ままな異世界ものづくり日記～４

著／えながゆうき イラスト／パルプピロシ

＜風邪薬の開発や夜会への準備で大忙し！ ものづくりスローライフ第四弾！＞

異世界に転生したユリウスは、女神様からのお願いで、この世界に広がる激マズ魔法薬の改革に奮闘中。国王から王都に呼び出され、王宮魔法薬師たちに万能薬の作り方を教えるなど、一歩ずつ魔法薬の改良を進めていた。そんな中、王都では風邪が流行し始め、その様子を知ったユリウスは、良質な風邪薬の開発に踏み出すことに。ユリウスの通う養護施設のしっかり者・ネロの妹や、次兄カイルの恋人・ミーカを回復させ、ユリウスの作り出した風邪薬は瞬く間に話題に。一方そんなユリウスの顔を広めるべく、長兄アレックスはユリウスを社交の場に連れ出そうとしていて……？ アクセルら友人たちや新たに従者になるネロに加え、貴族や王族も巻き込みながら、ユリウスの周囲はさらに賑やかになっていく！ 異世界ものづくりファンタジー、第四弾！

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/chemist/322503001142.html

少年アウルのほんわか異世界ライフ ～新しいご主人と巡り合い最強パーティーとゆったり生活します～２

著／ザック・リ イラスト／京一

＜温かい仲間と共に、世界を広げていくアウルのほんわかファンタジー！＞

優しいご主人に拾われ、温かな環境で暮らし始めた奴隷アウル。家事をこなしながら文字を学び、同世代の子供たちと交流する中で、狭かった世界が大きく広がっていく。

アウルの主人・ハルクやガト・シュザークの面々と過ごすうちに様々な家族の形や関わり方を知り、もっと皆を深く知りたいと思うようになる。優しい拠点の生活にも徐々に慣れていき、彼らの新たな一面についても詳しくなるのであった。

そんなある日、薬草採集に向かった森で獣の痕跡が見つかる。調べると、普段は人と会うことのない真獣が潜んでいると判明。しかも原因には、なぜかアウルが関わっていて――!? 小さなもふもふを加え、拠点の暮らしはさらに賑やかに！

アウルの巡りから繋がる、ほんわかファンタジー第二弾！

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/auru/322507000147.html

住所不定無職の異世界無人島開拓記 ～立て札さんの指示で人生大逆転？～２

著／埴輪星人 イラスト／ハル犬

＜いろんな意味に賑やかすぎる無人島生活の行方は!?＞

一切のサバイバル経験もないまま、いきなり異世界の無人島に送り込まれてしまった不運な住所不定無職の元サラリーマン・荒田耕助（35）。彼は、そこで出会ったナビゲーター役（？）の謎の立て札や翼人族の美少女・シェリア、そして最強生物であるドラゴン・レティシアに囲まれ、なんだかんだで元の生活以上に充実した日々を過ごしていた。

そんなある日、海から何かが漂流してくるのを発見し急いで確認に向かうと――豪奢なドレスに身を包んだお嬢様風の少女と、そのお付きと思われるメイド服の女性が筏で流されてきており……。

不幸だらけだった主人公の人生逆転劇第二弾！ 新たな仲間が加わり生活はますます賑やかになる一方で、アップデートによって無人島には大きな変化が！ はたして耕助に幸せは訪れるのか!?

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/musyoku/322506000097.html

俺の愛娘は悪役令嬢２

著／かわもりかぐら イラスト／縞

＜父娘の絆で破滅エンドを食い止める！＞

傍若無人なハインリヒ王子との婚約を回避することができなかった愛娘ルイーゼ。この世界が、元となっている乙女ゲームのルイーゼ破滅エンドへ向かっていると予感したヴォルフガングは、ルイーゼを守るため、周囲への警戒度を高めていく。そして十歳を迎えたルイーゼが真名授与の儀を受けた日の夜、事件が起こる。ルイーゼの脳内に「ゲームのエンディング＝自分が辿るかもしれない未来」の記憶が雪崩のように押し寄せてきたのだった。その話を聞いたヴォルフガングは、前世の記憶をレナやマルクスたちに打ち明け、一丸となってルイーゼを守り抜くことを決意する。時は流れ、いよいよゲームシナリオが動き出すという頃、ヴォルフガングたちに新たな味方が――？ 破滅する運命に逆らう家族の絆を描く、異世界ファンタジー第２弾。

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/manamusume/322504001234.html

盗賊少女に転生したけど、周回ボーナスで楽勝です！ 100％盗む＆逃げるでラクラク冒険者生活２

著／遠藤だいず イラストレーター／ファルまろ

＜最強聖女＆転生ムキムキTS戦士も加わり、もっとはちゃめちゃ大冒険！＞

蔑まれる【盗賊】職だが、転生前のゲーム知識で大活躍を続けるリオ。

偶然リオ達が保護し、教会から逃げ出していたことが分かったちびっこ聖女のスピカを送り届けるため、《リブレイズ》の面々は隣国エレクシアへと旅立つことに！

しかしエレクシアに到着してすぐ、街にモンスターの大軍が襲い掛かってきて!?

さらにリオのことを探り、付け回す謎の大男の影がちらちらと……。

「って――えっ? もしかしてキサナちゃんなの！？」

その正体は前世でリオと仲良しのゲーマー転生者、だけど転生前とは逆の性別になっていて！？

そしてリオ達はもっとこの世界を楽しむため、飛竜タクシー開通を目指し昇竜王に挑むことに！ その秘策は……?

最強聖女にムキムキ大男（ＴＳ）も加わり、リオの冒険はもっとはちゃめちゃに！

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/tozokushojo/322507000151.html