絵本シリーズ「パンどろぼう」、ファンとの思い出を集めた5周年記念ムービーを公開
株式会社KADOKAWA（東京都千代田区）は、絵本シリーズ「パンどろぼう」の5周年を記念し、ファンの皆様からお寄せいただいた画像を使用したム-ビーを公開しました。
●パンどろぼう5周年記念ムービー[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FOOJGagNYtU ]
※本動画は、2025年8月～9月に開催した「あなたの思い出が“5周年記念ムービー”になる！ パンどろぼう5周年キャンペーン」にて、Instagram・Xにご投稿いただいた画像を使用し制作されました。
・URL：https://youtu.be/FOOJGagNYtU
2020年に第1巻が発売され、「パンどろぼう」シリーズは今年で5周年を迎えました。
この5年、パンどろぼうと一緒にたくさんの思い出を作ってくださり、ありがとうございます。
これから先も“あなた”との思い出をひとつひとつ重ねていけるよう、パンどろぼうは歩んでまいります。
●「パンどろぼう」とは？
2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しています。
2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えました。
さらにはアニメ化も決定！これからも「パンどろぼう」の活躍にご注目ください。
・受賞歴（一部）
『パンどろぼう』：「第11回リブロ絵本大賞」大賞、「第1回TSUTAYAえほん大賞」第1位
『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』：「第5回未来屋えほん大賞」大賞、「第2回TSUTAYAえほん大賞」1位
『パンどろぼうとほっかほっカー』：「第16回MOE絵本屋さん大賞2023」第1位
・公式サイト：https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/
・公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobou/
・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobou_news/
●著者プロフィール
柴田ケイコ
高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。
公式サイト：https://www.shibata-illust.com/