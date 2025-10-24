絵本シリーズ「パンどろぼう」、ファンとの思い出を集めた5周年記念ムービーを公開

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（東京都千代田区）は、絵本シリーズ「パンどろぼう」の5周年を記念し、ファンの皆様からお寄せいただいた画像を使用したム-ビーを公開しました。

●パンどろぼう5周年記念ムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FOOJGagNYtU ]

※本動画は、2025年8月～9月に開催した「あなたの思い出が“5周年記念ムービー”になる！ パンどろぼう5周年キャンペーン」にて、Instagram・Xにご投稿いただいた画像を使用し制作されました。

・URL：https://youtu.be/FOOJGagNYtU

2020年に第1巻が発売され、「パンどろぼう」シリーズは今年で5周年を迎えました。

この5年、パンどろぼうと一緒にたくさんの思い出を作ってくださり、ありがとうございます。

これから先も“あなた”との思い出をひとつひとつ重ねていけるよう、パンどろぼうは歩んでまいります。

●「パンどろぼう」とは？

2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しています。

2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えました。

さらにはアニメ化も決定！これからも「パンどろぼう」の活躍にご注目ください。

・受賞歴（一部）

『パンどろぼう』：「第11回リブロ絵本大賞」大賞、「第1回TSUTAYAえほん大賞」第1位

『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』：「第5回未来屋えほん大賞」大賞、「第2回TSUTAYAえほん大賞」1位

『パンどろぼうとほっかほっカー』：「第16回MOE絵本屋さん大賞2023」第1位

・公式サイト：https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/

・公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobou/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobou_news/

●著者プロフィール

柴田ケイコ

高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。

公式サイト：https://www.shibata-illust.com/