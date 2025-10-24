“生きる意味”を問う感動作。細田守監督書き下ろしの原作小説『果てしなきスカーレット』本日発売！小説冒頭試し読み特別公開！
細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』が2025年11月21日（金）に公開となります。
映画公開に先立って、監督書き下ろしの原作小説が角川文庫より本日発売！
幻想的な世界で剣を構えるスカーレットと聖が描かれた、美しいビジュアルのカバーが目印です！
また角川つばさ文庫からも、すべての漢字にふりがなが付きの児童文庫版が同時発売となります。
■角川文庫版『果てしなきスカーレット』
＜あらすじ＞
叔父に愛する父を殺された王女・スカーレットは、復讐に失敗し、《死者の国》で目を覚ます。略奪と暴力が荒れ狂う世界で再び復讐を決意した彼女の前に、現代の日本からやってきた看護師・聖が現れる。敵味方関係なく手を差し伸べる聖の優しさに反発しながらも、理想の地「見果てぬ場所」を目指してともに旅をする中で、スカーレットの心は大きく揺らいでいき……。“生きる意味”を問う感動作、細田守監督書き下ろしの原作小説！
▼小説冒頭の試し読みができる記事はこちら！
https://kadobun.jp/trial/scarlet/entry-129145.html(https://kadobun.jp/trial/scarlet/entry-129145.html)
＜書誌情報＞
著 者：細田守
定 価：946円（本体860円＋税）
発売日：2025年10月24日
▼作品詳細（KADOKAWAオフィシャルサイト）
https://www.kadokawa.co.jp/product/322408000676/
■角川つばさ文庫版『果てしなきスカーレット』
＜あらすじ＞
叔父のクローディアスに父を殺された王女・スカーレット。
復讐に失敗し、目が覚めると、そこは《死者の国》だった！
人々が互いの物を奪い合う、争いばかりの世界。
そんな中で出会ったのは、現代の日本から
やってきた看護師の青年・聖。
二人はクローディアスを追って、みんなが夢見る
理想の地、“見果てぬ場所” を目指すことに。
敵・味方関係なく、誰にでも優しい聖と旅をするうちに、
スカーレットの固く閉ざされた心は変わっていき━━。
「生きること」について問いかける、感動の物語！
＜書誌情報＞
作：細田 守
挿絵：ＹＵＭＥ
定価：946円（本体860円＋税）
発売日：2025年10月24日
▼作品詳細（KADOKAWAオフィシャルサイト）
https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000194/
▼『果てしなきスカーレット』原作特設サイトも公開中！
https://kadobun.jp/special/scarlet/
■キャンペーン情報
小説刊行＆映画公開を記念 KADOKAWA presents『果てしなきスカーレット』キャンペーン開催中！
特集記事、豪華賞品が当たるキャンペーンなど実施予定。
最新情報はカドブンのスペシャルサイトをチェックしてください。
https://kadobun.jp/special/scarlet/campaing2025.html
■映画『果てしなきスカーレット』情報[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AIsVWhu4_Hs ]
キャスト：
芦田愛菜
岡田将生
山路和弘 柄本時生 青木崇高 染谷将太 白山乃愛 ／ 白石加代子
吉田鋼太郎 ／ 斉藤由貴 ／ 松重豊
市村正親
役所広司
監督・脚本・原作：細田守
企画・制作：スタジオ地図
公開日：2025年11月21日（金）
(C)2025 スタジオ地図
