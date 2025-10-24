おかげさまで38周年！生活情報誌『レタスクラブ』で「ご自愛」応援特集

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA LifeDesign（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川金 正法）が刊行する生活情報誌『レタスクラブ』は、2025年11月に創刊38周年を迎えます。周年記念企画として、11月増刊号、12月増刊号、1月増刊号の3号連続で「ご自愛」企画を実施します。

生活情報誌『レタスクラブ』は、毎日へとへとでもがんばるファミリー層に向けて「暮らしの答えが迷わず見つかる！」をコンセプトに生活情報をお届けしています。

仕事に家事に育児に、日々奔走している子育て世代の女性たち。タスクに追われ、つい自分のことは後回しにしてしまう人も多いのではないでしょうか？でも、自分自身をケアする「ご自愛」の時間が取れずに走り続けていると、気づけば身も心もしんどい状況に陥ってしまうことも。

そこで、子育て世代の女性たちが、今しんどいと感じていることについてアンケート調査を実施。本当はもっと自分をいたわりたいけどなかなかできない……そんな皆さんの気持ちを読み解き、アンケート結果をもとに皆さんの悩みに寄り添って3号連続「ご自愛」特集を組むことが決定しました！

お悩みアンケート上位だった「髪」「肌」「体質」「目」をピックアップし、

11月増刊号は「老け髪・白髪はケアを変えれば若返る！」、12月増刊号は「すべての肌悩みは保湿で解消できます！」「足元あったかグッズ大検証！」、1月増刊号は「疲れ目解消マッサージ」をお届けします。

どの特集も、知っているようで知らなかった原因や対処法、すぐにできて効果的なテクが満載。暮らしの中に、少しでも「ご自愛」を取り入れるきっかけになるように…そんな思いを込めた特集です。

また、WEBサイト『レタスクラブ』は、「がんばる人をラクに楽しく!」をコンセプトに 暮らしの充実を応援する総合生活情報サイトです。

同アンケートを元にしたWEB記事を「ご自愛ラボ」特集で配信しています。

WEB特集＜ご自愛ラボ＞

https://www.lettuceclub.net/special/gojiai/

毎日がんばる読者の皆さんの元気の維持に役立つ特集をお届けする特集です。自分のことをいたわって、楽しくすこやかに毎日を過ごすお手伝いをしたり、子育て世代の息抜きになるようなコンテンツ拡充を目指してまいります。

この機会にぜひ、レタスクラブをご覧ください。

