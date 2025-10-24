日本初・女性音楽家のみで構成されるプロオーケストラ

一般社団法人東京女子管弦楽団

2025年10月24日 12：00発表

報道関係（文化・音楽ご担当）

音楽ジャーナリスト／関係者

お取引先企業 各位

東京女子管弦楽団 × 桂冠パートナー 株式会社モデュレックス

「メセナアワード2025」優秀賞を受賞！

女性音楽家のキャリア継続を支援＆音楽とビジネスの新たな共創の実現を顕彰

一般社団法人東京女子管弦楽団（理事長：永井 美奈子、楽団本部：東京都渋谷区、以下弊楽団）の 桂冠パートナーである 株式会社 モデュレックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役 兼 社長執行役員 曄道 悟朗）様が、弊楽団との音楽文化事業において、その先進的かつ共創的な取組みが高く評価され、「メセナアワード2025」優秀賞を受賞されました！

弊楽団は、2022年に設立された日本初・女性音楽家のみで構成されるプロオーケストラです。

芸術音楽分野における女性の活躍の場を創出することにより、女性音楽家の社会的地位の向上を図るとともに、ひいては我が国の文化芸術を育成・発展させることを目的としております。

女性音楽家は、出産や育児などライフステージの変化により、家庭と演奏活動の両立が難しく、キャリア継続を断念するケースが少なくありません。桂冠パートナーであるモデュレックス様の多大なるお力添えにより、女性音楽家の社会的地位向上とキャリア問題の解決を目指すべく、弊楽団への資金支援をはじめ、継続的な演奏活動の機会を創出してくださっております。

弊楽団はこれからも、プロオーケストラの既成概念に捉われず、前述の新たな取組みなどを通して、クラシック音楽界・オーケストラ業界に貢献してまいります。

【 賞名 】 メセナアワード2025 優秀賞 -女性音楽家のキャリア継続支援で活躍の場を広げる-

【 受賞活動名 】 東京女子管弦楽団への活動支援

【 受賞理由 】

・女性音楽家の継続的かつ安定したキャリア形成を支援しクラシック音楽業界の課題に挑戦している。

・自社資源を活用した演出の創意工夫により、音楽の新たな可能性とファンの拡大に努めている。

【 一般社団法人東京女子管弦楽団 桂冠パートナー：株式会社モデュレックス(https://www.modulex.jp/) 】

【 メセナアワードとは？（公益社団法人企業メセナ協議会(https://www.mecenat.or.jp/ja/mecenat_awards/mecenat_awards)） 】

◎本件に関するお問合せは、株式会社モデュレックス様へお願いいたします

株式会社モデュレックス 企画本部 TEL：03-5768-3131 E-mail：PR.info@modulex.jp

＜リリース元＞

一般社団法人東京女子管弦楽団 事務局長 佐藤 雄己 ／ 福田 真智子 楽団公式サイト(https://tokyowo.art/)