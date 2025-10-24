3ヶ月で“伝わる韓国語”を身につけるオンラインスクール「K-PRO」10期生入校のお知らせ【累計受講者数600人突破】

株式会社アクセントエース

株式会社アクセントエース（東京都中央区）は、運営する韓国語発音オンラインスクール「K-PRO」に10期生が入校したことをお知らせいたします。

「K-PRO」は発音に特化した韓国語のオンラインスクールとして2024年に開校しました。語学番組の講師も務める代表・スンジュンが開発した独自プログラムのもと、初学者から中上級者までさまざまな受講生の学習をサポートしています。

2025年12月に開講を控えた10期は、10月14日（火）の募集開始からすでに約50人の申込があり、累計受講者数は600人を突破しました。

「発音」に特化したカリキュラムと豪華講師陣の丁寧なサポート。90日間で“きれいな韓国語”を話せるようになる

「K-PRO」は韓国語の発音を徹底的に鍛えることで、短期間で「話せる実感」を得ることを目指したオンラインスクールです。多くの初心者が文法から学習を始めて挫折するなか、「聞こえた音をそのまま再現する力」を育てることで、 リスニング・スピーキング・記憶定着、すべての力を同時に高めていきます。

国内最高レベルのネイティブ講師による1対1のサポートで、受講生の発音のクセや改善のコツを直接フィードバック。通学不要・完全オンラインで、自宅にいながら本物の韓国語を楽しく学べます。

韓国語発音オンラインスクール「K-PRO」公式サイト：https://accentace.co.jp/

講座の内容

こんな人におすすめ- 韓国ドラマを字幕なしで聞き取りたい方- 推しが言っていることを理解したい方- 韓国旅行でコミュニケーションを楽しみたい方- 韓国語学習に一度挫折した経験のある方- 独学を続けてきたが上達を実感できていない方- ネイティブ並みの発音を身につけたい方

◆提供サービス

- 授業60分×24回（週1回ライブ授業+週1回動画授業）- 授業の録画見放題（※卒業後6ヶ月後まで）- マンツーマンの発音添削- 個別LINEでの質問受付- モチベーションUPコンテンツの配信

◆参加特典

- オリエンテーション- 特別補講動画- Zoom懇親会- 個人LINEサポート- 無料1ヶ月延長保証

◆サポート期間

2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

◆受講料・受講方法

3ヶ月に1～2回開催する入学説明会でご案内しています。詳細は公式LINEからご確認ください。

公式LINE：https://lin.ee/EUkxrTY

過去の受講生の声

受講希望者へのメッセージ

- 韓国ドラマを見て「この単語知ってる」「この文字読める」と感じることが増え、自分でも成長を強く実感します。独学で勉強していたら間違った発音をそのままにしていたと思うので、スンジュン先生の授業を受けることができて本当に良かったです。- ハングルの基礎を短期集中でしっかり学んだことが、卒業後の学びやすさにつながりました。個別のフィードバックのおかげで、自分の発音のクセが具体的にわかってすごくありがたかったです。- 飽き性な自分が3ヶ月も続けられたことにとても驚いてます。ここまで楽しく授業を受けたことがなかったので、受講して本当に良かったと思っています。途中で授業の難易度が上がり諦めかけたときもありましたが、先生のサポートのおかげで何とか最後まで続けることができ、ますます韓国語が好きになりました。- “知っている”言葉を、“話して伝わる言葉”に変えることができました。初級レベルの簡単な言葉でも、正しい発音を学んだことで、自信を持って伝えられるようになったように思います。

代表講師・スンジュン

これまで600人近くの学習をサポートしてきて強く感じるのは、「韓国語がなかなか上達しない原因は、努力不足ではなく、学び方にある」ということです。多くの人が文法から勉強してしまうことで、せっかく知識を頭に入れても、実際のコミュニケーションで活きる韓国語を使えないという壁にぶつかっています。「K-PRO」では、「韓国語は発音が9割」という考えのもと、実用的な韓国語を身につけるためのプログラムを提供しています。一人ひとりの得意・苦手に合わせてしっかりとサポートしますので、まずはお気軽に説明会からお越しください。

プロフィール

韓国ソウル生まれ。 京都大学総合人間学部（脳科学、生理学、言語学専攻）卒業。 中高まで韓国のインターナショナルスクールに通い、高校卒業後、文部科学省の国費留学生に選抜され来日。大学卒業後、株式会社リクルートを経て起業。4カ国語マルチリンガル（韓日英中）。日本語能力試験N1満点／TOEIC満点／中国語能力試験 HSK4級。AVEX所属アーティストの韓国語コーチ（日韓歌合戦 準優勝者 歌心りえさん）。千葉テレビ放送「スンジュンのKAN KAN KAN！」や「モーニングこんぱす」の出演をはじめ、登録者数2.5万人のYouTubeチャンネル「スンジュン 韓国語は発音が9割」を運営し、初心者から韓国語学習に挫折した人まで、楽しく最短で韓国語が話せるような指導をしている。

Instagram：https://www.instagram.com/seungjoonyun/

TikTok：https://www.tiktok.com/@seungjoonyun

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCCxS_ExpILN5I817YKvwhQA

YouTube動画：【完全保存版】 99%が間違えてる韓国語の正しい学習の順番(https://www.youtube.com/watch?v=UXI3YWGCL6A)

【会社概要】

会社名：株式会社アクセントエース

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番20号 銀座THビル9階

設立：2024年7月17日

事業内容：韓国語教育事業、オンラインスクール運営、日韓交流イベント企画・運営

