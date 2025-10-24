ALPINE STYLE広島183　中国エリア初、広島市にオープン！

アルパインニューズ株式会社

2025年10月24日

アルパインニューズ株式会社

カスタマイズカーをはじめとした車両企画・開発・販売とカーライフに対するマーケティングの強化を目的として活動するアルパインニューズ株式会社（東京都大田区、宮下 謙社長）は、広島県広島市西区に全国11店舗目、中国エリアでは初めての出店となる「ALPINE STYLE広島183」を2025年10月24日（金）グランドオープンしましたことをお知らせします。ALPINE製品の販売取り付けはもとより、Cal’s Motor車両や各種用品を取りそろえ、ALPINE STYLEサービス提供を拡大して参ります。

■中国エリア初出店！ ALPINE STYLE広島183

これまでALPINE STYLE福岡R3が担ってきた中国エリアですが、もっと近くにALPINE STYLEのお店が欲しい、といった声を多くのお客様から頂戴しておりました。そうしたお声にお応えし、中国エリアのお客様へ、より近くで、アルパインスタイルらしい上質なサービスを提供すべく「アルパインスタイル広島183」をお客様の更なる利便性を向上することを目的にオープンする事となりました。「ALPINE STYLE広島183」は、山陽自動車道「広島IC」から約15分と、広島県内はもとより、近県からもご来店いただきやすいロケーションとなっています。

お客様のもっと近くに、そしてお気軽に、アルパインスタイル、Cal’s Motorの世界観や車両をご体感いただけるように、お客様とのコミュニケーションをこれまで以上に深め、お客様のカーライフに寄り添っていくことを目指して参ります。

「ALPINE STYLE広島183」は、アルパインスタイルオリジナルカスタマイズカーCal’s Motorの世界観を体現しつつ、これまで同様アルパイン、アルパインスタイル、Cal’s Motorの情報発信拠点として展開して参ります。Cal’s Motorのラインアップ展示はもちろん、特選在庫車を豊富にご用意。その他、アルパインのカーエレクトロニクス製品の体感、NEW’S DESIGNのエアロダイナミクス、Balkenをはじめとした様々なホイールなどのカスタマイズ・ドレスアップといったお客様のカーライフに寄り添った、ご相談を承れる店舗として「ALPINE STYLE広島183」を展開して参ります。

■グランドオープン時には、お得なフェアを開催！

「ALPINE STYLE広島183」では、10月24日（金）から11月9日（日）の期間、「オープニングフェア」を開催します！

1）Cal’s Motorの車両を含む特選在庫車をご用意し、グランドオープンだからできる、特別な金利でご案内。

2）新製品のアルパイン製デジタルミラーや、今大人気のメティオサウンドを工賃込みでお得なプライスでご提供。その他カーナビ等魅力あるカーエレ製品やカー用品をフェア限定価格でご用意しています。

オープニングフェアだからこそできる魅力溢れるラインアップですので、この機会に是非ご来場ください。

■中国エリアを盛り上げるポップアップストアイベントも展開！

「ALPINE STYLE広島183」のオープンに合わせて「ALPINE EXPERIENCE 2025 in 広島」と題し、イオンモール広島府中（広島県安芸郡府中町）にて11月2日（日）・3日（月・祝）に開催します。Cal’s Motorの車両販売やジムニー用ボディキット販売、大人気のメティオサウンド試聴などアルパインのカーエレクトロニクス製品の体感会となっています。「ALPINE STYLE広島183」と合わせてご来場ください。

ALPINE STYLE広島183（アルパインスタイル広島183）

広島県広島市西区大宮1丁目26-2

■グランドオープン：2025年10月24日（金）

クルマでのアクセス

国道183号線、山陽自動車道「広島IC」約15分

電車/バスをご利用の場合

・JR山陽本線・横川駅より徒歩約18分

・広島交通「大宮」バス停 下車徒歩約2分

アルパインスタイル

https://www.alpine-style.jp/

アルパインスタイル広島183 オープニングフェア

https://www.alpine-style.jp/topics/topics562/

■一般読者・視聴者様からのお問合せ先

アルパインスタイル広島183

電話：082-209-5800

アルパインスタイル仙台R4

電話：022-226-7208

アルパインスタイル福島いわきR20

電話 : 0246-85-5061

アルパインスタイル埼玉R4

電話 : 048-984-7447

アルパインスタイル千葉R16

電話：047-405-2343

アルパインスタイル東京

電話 : 042-316-4714

アルパインスタイル横浜246

電話 : 042-850-7282

アルパインスタイル名古屋155

電話 : 0586-52-2286

アルパインスタイル大阪171

電話 : 072-640-6500

アルパインスタイル福岡R3

電話 : 092-663-5680

アルパインスタイル沖縄

電話 : 092-663-5680

営業時間： 10:00～18:00 定休日：毎週水曜日（第1・3・5火曜日）

■報道関係各位からのお問合せ先

アルパインスタイル広島183

TEL：082-209-5800