¡ÚËÜÆü24Æü(¶â)19»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ÛÆÍÁ³¤ÎÀÑÀã¤äÅà·ë¤Ç¤â°Â¿´¡£ÁõÃå¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·¤â¤ÎÀã¡×¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¡í¿À²½(¤·¤ó¤«)¡í¤·¤¿¡ÖMTK¥«ー¥½¥Ã¥¯¥¹3¡×¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
"ºäÆ»"¤ä"¥«ー¥Ö¡É¤Ê¤É¤Ç¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖMTK¥«ー¥½¥Ã¥¯¥¹3¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËËÜÆü24Æü(¶â) 19:00»þ¤è¤êMakuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î24Æü～2025Ç¯12·î20Æü¤Þ¤Ç
Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.makuake.com/project/carsocks03
¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±þ±ç¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛÃæ
Makuake¤Ç¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¤ò±þ±ç¤¹¤ë¹ØÆþ±þ±ç¥¯ー¥Ý¥ó¤òÈ¯¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£ÌÇÂ¿¤ËÀã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢ÆÍÁ³¤ÎÀÑÀã¤äÅà·ë¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡ÖMTK¥«ー¥½¥Ã¥¯¥¹3¡×¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿Ê²½¤·¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Åß¤Î°Â¿´¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚCARSOCKS300¡Û
¢¨¤´¹ØÆþ»þ¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤È³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯ー¥Ý¥ó¼èÆÀ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¾åµ¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¥¯ー¥Ý¥ó¤òGET¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
https://www.makuake.com/my/ticket/
Á°¥·¥êー¥º¤Ç¤ÎÁö¹Ô·Ð¸³¤äÄº¤¤¤¿¤ªÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¿À²½(¤·¤ó¤«)¡ª
¡ÖMTK¥«ー¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥êー¥º¤Ï°ìºòÇ¯¤è¤ê³«È¯¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª½Ð¤«¤±Àè¤ÇÆÍÁ³¤ÎÀÑÀã¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Àã¤Î¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤ä¡¢¥¿¥¤¥ä¥Á¥§ー¥ó¤ÎÁõÃå¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤È¼«¼Ò¤Ç¤ÎÁö¹Ô·Ð¸³¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ºäÆ»¤ä¥«ー¥Ö¤Ë¶¯¤¤¡ÖMTK¥«ー¥½¥Ã¥¯¥¹3¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MTK¥«ー¥½¥Ã¥¯¥¹2¤«¤é¤Î¿À²½(¤·¤ó¤«)¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Åà¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥°¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë³ê¤ê»ß¤á¥Ñ¥Ã¥É¤È¡¢¶âÂ°¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÅëºÜ
º£´ü¤ÎMTK¥«ー¥½¥Ã¥¯¥¹3¤Ë¤Ï¡¢TPUÁÇºà¤Î³ê¤ê»ß¤á¥Ñ¥Ã¥É¤È¡¢ËÉ»¬°¡±ô¥á¥Ã¥¤ò»Ü¤·¤¿¶âÂ°¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÉÛÀ½¥¿¥¤¥ä¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢ºäÆ»¤Î¾å¤ê²¼¤ê¡¢¥«ー¥Ö¡¢Åà·ëÏ©¤Ç¤â¡¢ÃÏÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥°¥ê¥Ã¥×¤·°ÂÄê´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¸ûÇÛ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤°ÂÄêÁö¹Ô¤ò¼Â¸½
³ê¤ê»ß¤á¥Ñ¥Ã¥É¤Î¤Ê¤¤½¾Íè¤ÎÉÛÀ½¥¿¥¤¥ä¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢½»ÂðÃÏ¤Î´Ë¤ä¤«¤Êºä¤ä¾®¹â¤¤µÖÄøÅÙ¤ÎºäÆ»¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯Áö¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ÎµÖÎÍÃÏ¤äµÞ¤ÊºäÆ»¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÐ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Î¡ÖMTK¥«ー¥½¥Ã¥¯¥¹3¡×¤Ç¤Ï¡¢½¾ÍèÅÐ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºäÆ»¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏÌÌ¤ò¥°¥ê¥Ã¥×¤·¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÅÐ¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦³ê¤ê»ß¤á¥Ñ¥Ã¥É¤ò²óÅ¾Êý¸þ¤Ë±è¤Ã¤¿½Ä¸þ¤¤ËÇÛÃÖ
¡ÖMTK¥«ー¥½¥Ã¥¯¥¹3¡×¤Ç¤Ï¡¢³ê¤ê»ß¤á¥Ñ¥Ã¥É¤ò¥¿¥¤¥ä¤Î²óÅ¾Êý¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½Ä¸þ¤¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ä¸þ¤¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÌÌ¤È¤ÎÀÜÃÏÌÌÀÑ¤ÈÀÜÃÏ»þ´Ö¤ò±ä¤Ð¤·¡¢Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«ー¥Ö¤Ê¤É³°Â¦¤ØÎÏ¤¬¤«¤«¤ë²Õ½ê¤Ç¤Î²£³ê¤ê¤òËÉ¤®¡¢¶Ñ°ì¤Ê¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÛÀ½¥¿¥¤¥ä¥Á¥§ー¥ó MTK¥«ー¥½¥Ã¥¯¥¹3
ÉÕÂ°ÉÊ°ìÍ÷
¡¦¥«ー¥½¥Ã¥¯¥¹3¡¡ËÜÂÎ(¥¿¥¤¥ä2ËÜÊ¬)
¡¦ºî¶ÈÍÑ·³¼ê
¡¦¥Ó¥Ëー¥ëÀ½Ä¹¼êÂÞ
¡¦ÀìÍÑ¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°
ËÜÆü¤è¤êMakuake¤Ë¤Æ»Ù±ç¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§MTK ¥«ー¥½¥Ã¥¯¥¹3
³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î24Æü19»þ¤«¤é¡ÊMakuake¤Ë¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¡Ë
ÆÃÅµ¡§Ä¶¡¹Áá³ä¡Ê½é²ó±þ±çÆÃÅµ¡Ë 30¡óOFF 50¥»¥Ã¥È
ÌÇÂ¿¤ËÀã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤ä¡¢ÆÍÁ³¤ÎÀÑÀã¤Ç¤âÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ë¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤â¤ÎÀã¤ËÈ÷¤¨¤ë°Â¿´¤ò¡¢¼ê·Ú¤Ë¼Ö¤Ø¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸ :
https://www.makuake.com/project/carsocks03/
¡Ã²ñ¼Ò³µÍ×¡Ã
Ì¾¾Î¡§»°¶â¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊMITSUKIN SHOJI Co., Ltd.¡Ë
ÀßÎ©Ç¯¡§ 2011Ç¯4·î
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ ÅÄÃæ¡¡¿·°ì
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»ÔÀÙÅÄÄ®3-1-35
https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)