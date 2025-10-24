〔イル ビゾンテ〕創業55周年記念日本限定コレクション「OLD LOGO PATCH COLLECTION」発売のお知らせ
(C)IL BISONTE
株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、
2025年11月１日(土)より、 日本限定となる“OLD LOGO PATCH COLLECTION（オールド ロゴ パッチ コレクション）”を発売いたします。
創業当時の1970～1980年代頃に使われていたイル ビゾンテのバイソンロゴを復活させた、創業55周年記念日本限定コレクション。
創業者のワニー・ディ・フィリッポによる手描きのバイソンは、丸みを帯びて愛らしい印象。
どこかのんびりとユーモラスな雰囲気もあり、見る人の心を和ませます。この特別なロゴを刻印したレザーパッチをアクセントとして効かせ、人気のバッグやスモールレザーグッズを新しい表情に。
ブランドの歴史を物語るディテールに、記念すべき年を迎えた感謝を込めたスペシャルコレクションです。
イル ビゾンテならではの伝統と革新が息づく最新コレクションをご覧ください。
Tote Bag[54252307214]\57,200(C)IL BISONTE
Hand Bag[54252307113]\49,500(C)IL BISONTE
Wallet[54252311741]\33,000(C)IL BISONTE
Key Case[54252310250]\18,700(C)IL BISONTE
〔OLD LOGO PATCH COLLECTION 詳細〕
発売日：2025年11月１日(土)
取扱い店舗：イル ビゾンテ全国ストア、イル ビゾンテ公式オンラインストア
取扱い内容： 12 型（バッグ 3 型・財布 5 型・その他スモールレザーグッズ 4 型）
※店舗によって取扱い内容が異なります。
価格帯：バッグ49,500～57,200円
ウォレット28,600～55,000円
その他スモールレザーグッズ14,300～19,250円
公式サイト： https://www.ilbisonte.jp/collection/new/list/old-logo-patch-collection
【ABOUT IL BISONTE】
レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。
イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。
公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/