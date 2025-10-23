Photonfocus 産業向け3Dビジョン市場で注目

株式会社アプロリンク

Photonfocus - スイス・ラッヘン

産業用カメラメーカー Photonfocus AG（フォトンフォーカス社） は、精密測定・外観検査・ロボットビジョン分野で急速に拡大する3Dビジョン市場に向け、同社の3Dカメラ技術「レーザートライアンギュレーション方式」「HDR LinLogセンサ」「10GigE高速伝送」などを活用したソリューションを日本市場で積極的に展開しています。

■ 3Dカメラで「高さ」「形状」「反射」を正確に捉える

Photonfocusの3Dカメラは、独自のLinLog（リニア＋ログ）技術を搭載し、通常の2Dカメラでは難しい反射体や金属面の高さ情報を安定して取得します。ラインレーザーやストラクチャードライトと組み合わせることで、ミクロン精度のプロファイル生成が可能です。

用途例：

電子基板・実装部品の3D外観検査

溶接ビード・接着剤塗布の体積計測

鋳物・プレス部品の寸法検査

ロボットピッキング・整列制御

医療／ライフサイエンス分野での形状計測

■ 特長

高フレームレート（～1,000 fps）でライン検査・搬送工程にも対応

10 GigEインターフェースにより長距離・大容量データ転送

LinLogセンサによるHDR撮像：暗部・明部を同時に記録

モジュラー設計：光学系や筐体のカスタマイズが容易

長期供給・高信頼性設計：産業設備に最適

■ 3D計測をもっと身近に

Photonfocusの3Dシリーズは、3Dカメラとしてだけでなく、2Dラインカメラやマルチラインスキャン方式への拡張も可能で、既存ラインに導入しやすい柔軟性が特長です。「反射して測れない」「高さが安定しない」といった従来の課題を解消し、現場DX・自動検査化・品質保証の高度化を支援します。

■ 日本市場での展開

日本国内では、販売代理店である株式会社アプロリンクやシステムインテグレータを通じて、評価デモ機の貸出・導入相談・カスタム対応を随時受け付けています。Photonfocus製品はスイスで設計・製造され、全機種が産業用途に最適化されています。

Photonfocus AG（フォトンフォーカス）

スイス・ラッヘンに本社を置く産業用カメラメーカーで、高速ビジョン・3Dビジョン・UV／SWIR分野で20年以上の実績を有します。自社開発センサを用いたカメラ設計と、産業装置メーカーへの長期供給体制を強みとしています。

公式サイト：https://www.photonfocus.com

APROLINK（株式会社アプロリンク）

千葉県船橋市を拠点とする産業用画像処理機器の専門商社です。国内外最先端の画像処理・センシング機器（X線、UV、赤外線、SWIR、3Dカメラ、高速カメラなど）を取り扱い、情報提供から機器の貸出、機器の導入、導入後のサポートまで一貫して行っています。

公式サイト：https://www.aprolink.jp

■ お問い合わせ・デモ依頼

株式会社アプロリンク

〒273-0025 千葉県船橋市印内町568-1-2

TEL：047-495-0206

E-mail：sales@aprolink.jp

製品情報：https://www.aprolink.jp/products/ximu-2