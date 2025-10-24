地域循環型イベント『麒麟ノサト交差店（きりんのさとこうさてん）』取材のご案内

株式会社想結び

― 主催：株式会社想結び、共催：新鳥取駅前地区商店街振興組合、後援：鳥取市 ―

株式会社想結び（本社：京都市上京区、代表取締役CEO：関春樹）は、鳥取駅前エリアを舞台に、食・文化・まちが交わる地域循環型イベント『麒麟ノサト交差店（きりんのさとこうさてん）』を、2025年11月1日（土）・2日（日）の2日間にわたり開催いたします。

本イベントでは、駅前商店街を中心に地域の店舗が一堂に会し、夜の街を彩る「マーケット×バル×ナイトシアター」を展開。地域のにぎわい創出と、持続可能なまちづくりのモデルを目指します。

つきましては、報道関係者の皆さまに本イベントの取材をご案内申し上げます。

■ 開催概要

名称：麒麟ノサト交差店（きりんのさとこうさてん）

日時：2025年11月1日（土）・2日（日）16:00～20:30

※ナイトシアターは11月1日（土）18:30～上映予定

会場：鳥取駅前「バード・ハット」および周辺商店街エリア

チケット：1,500円（税込） ※飲食・物販ブースで利用可能なチケット制

主催：株式会社想結び

共催：新鳥取駅前地区商店街振興組合

後援：鳥取市 ほか

公式サイト：https://kirinnosato-kosaten.studio.site/

■ イベントの特徴

１．マーケット×バル、夜の街を楽しむ新しい形

地域の飲食店が出店。チケットを片手に街を巡る“はしご体験”を通して、鳥取駅前の魅力を再発見できます。

２．ナイトシアターで、街と映画が交差する

夜の空の下で楽しむ屋外上映会を実施。世代を超えて楽しめる作品『スクール・オブ・ロック』を上映します。家族連れからカップルまで幅広い層がくつろげる空間を演出します。

３．地域循環を生む仕組み

売上の一部は、商店街の防犯カメラ設置や観光導線整備など、地域還元のための活動に活用する予定です。地域全体で「楽しさを循環させる」取り組みを行います。

■ 取材について

本イベントでは、主催者・出店者・来場者など、様々な立場から「街の交差点」としての現場を取材いただけます。

取材対象例：

出店店舗の取り組み、地域との関わり

ナイトシアターや会場演出の様子

主催・株式会社想結びによる地域循環の仕組み解説

来場者インタビュー、街の賑わいの様子 など

取材を希望されるメディア様は、以下の申し込みフォームよりお問い合わせください。

イベント開催時間内でしたら、両日共に取材可能です。

また当日急なご取材の場合は、来場前に担当者電話番号までご連絡ください。

＜記者会見申し込みはこちら＞

※10月31日(金）締め切り

【メディア向け】イベント当日取材申し込みフォーム

https://forms.gle/koHPhWdNdywy4QD7A

■本イベントの中心メンバー紹介

西尾 創平（にしお・そうへい）／株式会社想結び COO

鳥取市で婦人服を営む「有限会社西尾衣料」の後継者、25歳。令和6年度「鳥取若者活躍局」サポートメンバーとしても活動中。地域に根差した事業者として、地元・鳥取市中心市街地の未来に貢献するべく「麒麟ノサト交差店」を企画・推進。本企画は西尾を中心に運営メンバーのほとんどがZ世代ならではの発想と行動力で、まちに新しい風を吹き込みます。





株式会社想結び

2024年、京都で設立。地域の文化や伝統を次世代につなぐことをミッションに掲げる地方創生型スタートアップです。「想いを紡ぎ、次世代のバトンとなる」という理念のもと、地域資源を活かしたイベント企画やシティプロモーションを手がける「地域デザイン事業」、日本食や伝統文化を国内外に発信する「JAPANデザイン事業」、企業の経理・採用・広報を支援する「BPO事業（BANTO-SAN）」を展開。多数の在宅ワーカーと連携し、柔軟かつ持続可能な体制で地域と未来をつないでいます。

【お問合せ先】

株式会社想結び

〒600-8394 京都府京都市下京区仏光寺通猪熊東入晒屋町６２２－１ ナレッジスペース四条大宮 501号室



担当者：株式会社取締役COO 西尾創平（にしおそうへい）

電話：090-1136-1151 メール：info@co-omusubi.jp

公式インスタグラム：@kirin.nosato.kosaten