マッカージュ、マット・ボマーとステラ・マックスウェルを起用した「CORE 2025」キャンペーンを発表

ジェイプラスインターナショナル株式会社

カナダのラグジュアリーブランド「Mackage（マッカージュ）」は、「CORE 2025」キャンペーンを発表しました。

本キャンペーンは、ブランドを象徴するシルエットを称えるとともに、MACKAGEの伝統を築いてきたデザインへのオマージュです。精緻なクラフトマンシップと建築的なアプローチで知られる同ブランドが、その本質--洗練、タイムレス、緻密に設計されたディテール--を体現するアイテムにフォーカスしています。このキャンペーンは、ブランドの進化と革新・スタイルの伝統を讃えるものです。





25年以上にわたり、MACKAGEはパフォーマンスとデザインの限界を押し広げてきました。アウターウェアのパイオニアから、洗練と革新を体現するライフスタイルブランドへと進化を遂げています。COREキャンペーンは、その進化を捉え、ブランドの技術的な卓越性と未来志向のビジョンを称えています。



今回のキャンペーンでは、俳優のマット・ボマーとスーパーモデルのステラ・マックスウェルを起用し、ロサンゼルスにて撮影されました。撮影には、フクロウ、ハヤブサ、インディゴスネーク、そして2匹のドーベルマンという印象的な動物も登場、これらはマッカージュのDNAを象徴しています。

フクロウは「知恵」、ハヤブサは「精密さ」、ドーベルマンは「献身」、そしてヘビは「保護」を表し、それらが「Aesthetics That Protect（美しさと機能の両立）」というブランドの理念を視覚的に表現しています。

MACKAGE CEOのタニア・ゴレシッチは次のように述べています。

「COREコレクションは、私たちを象徴するスタイルを祝福するものです。私たちの名声を築いたアイテムを、クラフトマンシップ、革新、デザインへの妥協なきこだわりを持って、現代的に再解釈しています。MACKAGEの本質に立ち返り、これらをさらに高めることが目的です。」



ステラ・マックスウェルもこう語ります。

「これは、25年以上にわたりスタイルを定義し続け、今なお共鳴するMACKAGEの普遍的なビジョンへのオマージュです。」

今回のコレクションでは、ブランドの象徴的なアイテムである、彫刻のような襟が特徴のコート「ADALI」や、機能性とフォルムの完璧なバランスを持つダウンボンバー「DIXON」などが登場します。

さらに、新たな進化を感じさせるアイテムもラインナップ。ウエストをベルトで引き締め女性らしいAラインシルエットを描く、光沢感あるシェブロンキルティングのダウンマキシコート「CALINA」、静かな自信を感じさせるクラシックなダブルブレストのレザートレンチ「GAEL」、取り外し可能なビブにより、容易に温度調節できるメンズ用3-in-1テーラードウールコート「SKAI」などが含まれています。

これらのアイテムは、現代のワードローブにおける“基盤”としてデザインされており、ラグジュアリーな美学と機能性の革新を融合するというMACKAGEの使命を体現しています。



マット・ボマーはこのように語ります。

「ファッションも演技も、変化しながら自分らしさを保つことが重要です。このキャンペーンは、MACKAGEがそれを実現していることを表しています。」





「CORE 2025」において、MACKAGEは時代を超えるデザイン、卓越した技術、そしてクラフトマンシップへのこだわりを通じ、モダンラグジュアリーの再定義を続けていることを明確に示しています。

グローバルローンチは10月23日（木）に行われ、ブランドの新たな章の幕開けとして、そのアイコンを称え、ラグジュアリーブランドとしての伝統を再確認するキャンペーンとなります。



MACKAGE（マッカージュ）

1999年、モントリオールで創設されたMACKAGEは、カナダ発のルーツから進化を遂げ、いまやライフスタイルラグジュアリーを再定義するグローバルブランドへと成長しました。

「機能性がスタイルを損なうべきではない」という信念のもと築かれたブランド哲学 “Aesthetics That Protect（美しさと機能の両立）” は、いまもなおモダンラグジュアリーの新しい言語を形作っています。それは、自然環境に対応するパフォーマンスと洗練されたデザインの調和です。

現在は、CEOのTanya Golesic（タニア・ゴレシッチ）とデザイナー／プロダクト開発SVPのLudwig Heissmeyer（ラドウィグ・ハイスマイヤー）のもと、MACKAGEはアウターウェアの枠を超え、ライフスタイルブランドとしての地位を確立しました。革新性、クラフツマンシップ、そして熟慮されたデザインアプローチを核に、MACKAGEは多様性に富み、方向性を示し、そして長く愛される、都会的な洗練の新たなコードを定義し続けています。