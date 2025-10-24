ZenX、旧帝大・早慶100名の27卒就職活動動向レポートを公開。平均応募12社・内定率16％、上位層の「業界選び」「就活の早期化」「多社併願」の実態が明らかに

株式会社ZenX

株式会社ZenX(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO: 後藤 正宏)が運営するキャリア支援サービス「ZenMatch」は、キャリア支援コミュニティ「キャリタビ」（代表：玉地秀光 協力：株式会社ZenX）と共同で、2027年卒業の学生（現大学3年・修士1年、以下27卒）を対象にした就職活動動向レポート「27卒インターン・選考状況レポート（2025年9月更新版）」を本日公開しました。

本レポートは、旧帝大・早慶・一橋・東京科学大など上位層100名の集計データをもとに、就活の早期化・多社併願の実態を可視化したものです。今回、全49ページのうち、「全体サマリー」「回答者情報」「内定状況」部分を公開します。詳細な業界別分析や内定企業データは、フォーム入力した方限定で閲覧が可能です。

■公開部分のポイント

<全体サマリー>

・インターン平均応募12.1社、参加4.8社、内定率16％に

・27卒の大学生は、複数業界を並行志望しており、就職活動の早期化と多社併願が顕著に

<回答者の所属大学>

・旧帝大・早慶中心の上位層100名

・文系51％・理系44％で、実態に基づく定量データ

※回答者の大学

旧帝大：東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学、北海道大学、九州大学

その他国公立大：一橋大学、東京科学大学、千葉大学、その他国公立大学

早慶：早稲田大学、慶應義塾大学

その他私立大：東京理科大学、明治大学、立教大学、中央大学、法政大学、同志社大学、関西学院大学

< 2025年9月時点の内定状況>

・内定保有人数は、100人中16人

・内定先の業種・業態は、コンサル15名、IT・テック系4名、その他事業会社3名（延べ人数）

※内定獲得先企業：デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー（DTFA）、ボストン コンサルティング グループ（BCG）、EYストラテジー・アンド・コンサルティング（EYSC）、ドリームインキュベーター、アセント ビジネス コンサルティング、ビジョン・コンサルティング、ベイカレント・コンサルティング、 ベイン・アンド・カンパニー

■その他レポート内容

全49ページ 業界別・大学別・志望企業ランキングなど、分析軸を掲載。

・業界別志望傾向（商社・コンサル・金融・デベ・IT）

・第一志望企業ランキングTOP20

・上位校学生の動向とインターン参加社数

・企業の採用活動への示唆（早期接触・異業界差別化など）

■ ご参考：ZenMatchが提供するEQアセスメント解析レポートについて

キャリア支援サービス「ZenMatch」では、行動特性やソフトスキル能力、EQ（心の知能指数）データを分析・解析したレポートを提供しています。これにより、一人ひとりの特性を客観的に可視化し、採用活動や人材育成に活用できる実践的なインサイトを提供します。

■ 代表コメント

キャリタビ代表 玉地秀光

「就活が“早期・多層・横断化”する中で、学生の本音をデータで可視化しました。

採用活動の設計や広報戦略にお役立ていただければ幸いです。」

株式会社ZenX 代表取締役CEO 後藤 正宏

「ZenMatchでは、学生と企業の“最適なマッチング”を実現するために、データを活用したキャリア支援を推進しています。今後も本レポートを通じて、学生・企業双方の意思決定を支援してまいります。」

【調査について】

2025年9月調査

2027年卒業の大学生100名を対象にした調査

・調査対象（性別）：男性 80名、女性 20名

・調査対象（学年）：学部3年生 60名、修士1年生 34名、学部4年生 6名

・調査対象（文系・理系）：文系：51名、理系：44名、文理融合：5名

【キャリタビについて】

上位層学生と企業をつなぐキャリア支援コミュニティです。15年以上採用支援を行う代表者と、難関企業の内定者複数名で運営。年間1,000名規模の学生が参加し、面談・座談会・アンケートを通じて企業との接点を創出します。

内定実績：三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、三菱地所、三井不動産、NRI、電通、BCG、ベイン・アンド・カンパニー、日本政策投資銀行、三菱UFJ銀行など。

https://careertabi.com/

【ZenMatchについて】

「ZenMatch」は、株式会社ZenXが提供する新卒・中途転職者のキャリア支援サービスです。新卒就活においては、上位層の学生を中心にキャリア指向の可視化、マッチング、選考支援を行い、企業の採用活動と学生のキャリア形成の双方をサポートします。

また、ZenXが開発したZenTestのEQアセスメント「EQ business professional」を活用し、学生の行動特性やソフトスキル能力、EQ（心の知能指数）データを分析・解析。定量的なデータに基づくマッチング精度の高いキャリア支援を実現しています。

https://www.zenmatch.jp/

【株式会社ZenXについて】

・会社名: 株式会社ZenX

・所在地: 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15階

・設立: 2019年

・代表者: 後藤 正宏

・企業サイト：https://www.zenx.jp/

・事業内容： AI解析によるタレントアセスメント「ZenTest」、HR BPaaS・Finance BPaaS・戦略・組織支援サービス「ZenStrategy」、企業の要件・組織文化・人材の希望、行動特性やソフトスキル能力、EQ（心の知能指数）をもとに、最適なマッチングを実現する採用・転職支援サービス「ZenMatch Agent」を展開。

【EQ business professional】

商標登録の概要: 職業適正検査及び診断、人間性・社会性・起業家気質等に関する検査・診断・その他の職業適正検査・診断

商標登録: 登録第6627736号

【有料職業紹介事業の許可の概要】

厚生労働大臣許可番号: 13-ユ-315546

許可年月日: 令和5年8月1日

取扱職種の範囲: 全職種・国内