【最大50%OFF】エフシーエルAmazon直営店にて決算セール開催。人気のカラーチェンジシリーズを含む、ほぼ全商品がお買い得プライス

人気のカラー切り替えフォグランプや、しっかり明るいLEDヘッドライト、着せ替えワークライトなど、店内のほぼすべての商品が期間限定価格に。エフシーエル独自開発の「フロスティブルー」などのオリジナルカラーが大人気です。

自動車用LED・HIDライトのECブランド「fcl.（エフシーエル）」を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（ウィニーズホールディングス）（所在地：広島県広島市、代表：尾田 雅史）は、2025年10月27日(月) 9:00から2025年11月4日(火) 23:59まで、Amazon.co.jpにて開催される「スマイルセール」に参加し、「秋のスーパーBIGセール」としてfcl.製品を最大50%OFFでご提供します。

今回のセールでは、天候や気分に合わせて手軽に色変更が可能なカラーチェンジフォグランプシリーズや、クラシカルな雰囲気を演出する「電球色」のH4ヘッドライト、作業やアウトドアで活躍するワークライトなど、fcl.の人気アイテムが多数対象となります。

特に、エフシーエルの代名詞ともいえるオリジナルカラー「ライムイエロー」をはじめ、「フロスティブルー」「アンバー」など、他とは一線を画す個性的なカラーラインナップをお得にお求めいただけるチャンスです。

秋のドライブシーズンや冬に向けた愛車のコンディション整備、キャンプなどのレジャー用途に、fcl.の信頼性の高いライティングパーツをぜひこの機会にご検討ください。

車SNS「みんカラ」のパーツオブザイヤーで7年連続入賞・4年連続年間大賞を受賞したfcl.の「カラーチェンジLEDバルブ」。 1つのバルブで2色もしくは3色に切り替えられる遊び心で、他と一線を画すカスタムを実現するfcl.の代表的な人気シリーズです。

こだわりのオリジナルカラー

個性を追求するオーナーのために、エフシーエル独自の「オリジナルカラー」を創り出しました。 「ライムイエロー」や「フロスティブルー」に代表されるfcl.だけの絶妙な色味は、他とは一線を画すカスタムを実現します。 類似色が増えている中でも、「オリジナルはここに。」というこだわりを持ち、本物志向のあなたへ、唯一無二の輝きをお届けします。

- フロスティブルー

「一般的な青色は派手でチャレンジしにくい」という声に応え、ホワイトを強めにすることで実現した「濃すぎないブルー」が特徴です。やんちゃな印象にならない上品な色味で、気品と高級感を演出します。

フロスティブルー

取扱LEDバルブ：フォグランプ、ウインカー、ポジション

- ライムイエロー

実用性・視認性の高い「イエロー」と、個性的な「グリーン」の“良いとこ取り”をコンセプトに開発された、SNSで大人気のカラーです。イエローの視認性を持ちつつ、グリーンのファッション性も両立させた「丁度いい」絶妙な色味は、他車と被らない個性派カスタムのトレンドカラーとして注目されています。

ライムイエロー

取扱LEDバルブ：フォグランプ

- アンバー

深みのある濃いオレンジ色が特徴のカラーです。力強く個性的なフロントフェイスを演出します。特にランドクルーザープラドやハイエースといった車種のユーザーから高い支持を得ており、他車との明確な差別化を図りたいオーナー様にピッタリです。

アンバー

取扱LEDバルブ：フォグランプ、ウィンカー

- 電球色/ハロゲン色

「LEDの明るさは欲しいが、白い光は車の雰囲気に合わない」というニーズに応え、純正の色味をLEDで究極再現したカラーです。「白すぎず、黄色すぎない」絶妙な色味に調整し、LEDの明るさを持ちながらも、ハロゲンバルブのような優しく温かみのある光を実現します。旧車やネオクラシックなカスタムスタイルに最適な、ノスタルジックな雰囲気を演出します。

電球色/ハロゲン色

取扱LEDバルブ：ヘッドライト、フォグランプ、ポジション

※フロスティブルーとアンバーは車検非対応です。

※ライムイエローは車検基準を満たす黄色ですが、検査官の判断により不適合となる場合がございます。

最大50%OFFの秋のビッグセールは10月27日（月） 9:00 開幕！

この機会に、秋の風景をより一層ドラマチックに彩るfcl.だけの特別なカラーで、忘れられないドライブをお楽しみください。

■セール概要

爆光より、“信頼光”。fcl.が貫く「誠実な光」へのこだわり

- セール名: fcl. Amazon直営店 秋のビッグセール- セール期間: 2025年10月27日（月） 9:00 ～ 2025年11月4日（火） 23:59- セール開催店舗: fcl. Amazon直営店- セール会場URL: https://www.amazon.co.jp/stores/page/10BF9291-6981-4F32-A59F-EC5F29994DFE?channel=pr-19- 割引率: 最大50%OFF

自動車用ライト市場では、ルーメン値（明るさの指標）の大きさを競う傾向にありますが、その数値は必ずしも実際の走行時の明るさや見やすさを示すものではありません。点灯直後の最大値のみを表記したり、そもそも実測されていない“カタログ値”が記載されていたりするケースも少なくありません。

私たちfcl.は、こうした「数字のトリック」に頼らず、お客様に“信頼”をお届けすることを第一に考えています。

- ごまかさない実測値: 国内の専門機関にて、点灯5分後の“走行時に近い安定した明るさ”の実測値のみを公表しています。- ただ明るいだけじゃない配光設計: 光が拡散しすぎることなく、必要な場所を的確に照らすことで、対向車への眩惑を防ぎつつ、本当に見やすい視界を確保します。- 永く続く信頼品質: 放熱性能と明るさの最適なバランスを追求し、熱ダレによる明るさの低下や製品ダメージを防ぎ、長期間にわたり安定した性能を発揮します。

私たちは、きらびやかな数値で飾るのではなく、実直な製品開発とユーザーとの誠実なコミュニケーションを通じて、安全で快適なカーライフをサポートし続けます。この機会にぜひ、fcl.が誇る「信頼光」をご体感ください。

■車・バイク用カスタムパーツ専門店 エフシーエル(fcl.)について

fcl.は、自動車用LED・HIDライトの専門ECブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、車両との適合性を重視した製品開発、徹底した品質管理、充実したアフターサポートを行っています。過度な明るさ（ルーメン値）競争とは一線を画し、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」「配光品質」「信頼性」を追求した製品を提供し続けています。

【会社概要】

商号: 株式会社WiNEEDS HOLDINGS (ウィニーズホールディングス)

代表者: 代表取締役社長 尾田 雅史

所在地: 〒732-0828 広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング7F

ブランド名: 車・バイク用カスタムパーツ専門店 エフシーエル(fcl.)