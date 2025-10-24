株式会社STAR AI 代表取締役の吉田 学が「よしもとクリエイティブアカデミー」にて企画審査員を担当

株式会社STAR AI

株式会社STAR AI(https://star-ai.jp/)（読み方：スターエーアイ、本社：大阪府大阪市、以下「STAR AI」）の代表取締役 吉田学が、「よしもとクリエイティブアカデミー」にて企画審査員を担当しました。

よしもとクリエイティブアカデミー

よしもとクリエイティブアカデミー（YCA）は、吉本興業株式会社グループが運営する「コンテンツ制作・プロデュース」に特化した養成学校です。「番組ディレクター、ライブ・劇場プロデューサー、構成作家・脚本家、映像クリエイター」など、エンタテインメントを裏から支えるスタッフを育成することが目的とされています。

AI×お笑い

MBS佐藤講師の授業の中で、「AI×お笑い」というテーマで企画立案のコンテンストを実施し、AI観点での審査員として株式会社STAR AI代表の吉田が担当しました。

MBS佐藤講師

企画は6つのチームにわかれ、各チームで独自の案を検討する形で進みました。コンテスト当日には1チームあたり数十ページにもわたる企画書をもとに、限られた時間の中でプレゼンテーションおよび活発なQ&Aを行いました。お笑いに対する熱い思いや、その場にいる全員が参加型の発表などもあり、どの案もオリジナリティがあるすばらしいものでした。

最後は、企画のおもしろさに加え、技術的な実現性やビジネスとしての可能性などもふまえ、STAR AIより社長表彰を授与しました。今後、講義の中のアイデアにとどまらず、実際のビジネスとして展開していくことも視野に引き続き検討を深めていく予定です。

株式会社STAR AI代表 吉田

今後も、STAR AIは教育や他業界とのコラボレーションを通じてAIやスタートアップの魅力を発信し、日本の活力発展に貢献できるよう活動してまいります。

佐藤 昌弘（Sato Masahiro）



株式会社毎日放送

シニアアドバイザー

吉田 学（Yoshida Manabu）

株式会社STAR AI

代表取締役

HP：株式会社STAR AI(https://star-ai.jp/)

Linkedin：manabu yoshida(https://www.linkedin.com/in/manabu-yoshida-774455189/)

X：M.YOSHIDA(https://x.com/MY_STAR_AI)