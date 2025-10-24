「B+COM PLAY ZERO」 10月27日（月）発売

株式会社サイン・ハウスB+COM PLAY ZERO

株式会社サイン・ハウス（本社:神奈川県川崎市/代表取締役社長:新井 敬史）は、ヘルメットでスマートフォンの音楽やナビゲーションの音声を快適に聴くことができる小型ソロモデル「B+COM PLAY ZERO(ビーコム プレイ ゼロ)」を10月27日（月）に発売いたします。

「B+COM PLAY ZERO」は、“聴く”というシンプルな機能で十分というユーザーの声に応え、付属のマイクを省くことで、よりお求めやすい価格を実現しました。オプションのマイクを追加することで、従来同様に電話での通話も可能。“聴く”ことへのこだわりや、ヘルメットに装着したまま直感的に操作できる使いやすさはそのまま継承しています。

新モデルは6色展開。マットカラーをベースにすることで発色の良いカラーもヘルメットに馴染みやすい仕上がりとなっています。（下記画像左上段から：マスタード、マットブラック、マットホワイト、ガンメタリック、トーチレッド、モスグリーン）

■主な特長

・直感的で操作性の高い3つのボタン

・幅広いタイプのヘルメットにも対応する、小型でシンプルな形状

・毎日使用しても安心のロングライフバッテリー搭載

・高い防水性能で雨天時でも安心

・分かりやすく安心の日本語音声ガイダンス

・万が一のトラブル時も安心のお客様サポート対応

B+COM PLAY ZERO

■製品概要

製品名：B+COM PLAY ZERO

品番：

マットブラック： 00083047（JAN：4541408007759）

マットホワイト： 00083048（JAN：4541408007766）

ガンメタリック： 00083049（JAN：4541408007773）

トーチレッド： 00083050（JAN：4541408007780）

マスタード： 00083051（JAN：4541408007797）

モスグリーン： 00083052（JAN：4541408007803）

価格：9,900円 (税込)

発売予定日：10月27日（月）

※マイクは同梱されておりません。別売りの、B+COM TALK/PLAY用のマイクをご購入ください。

＜仕様＞

Bluetooth バージョン：Bluetooth 6.0

対応プロファイル：HFP,A2DP,AVRCP

出力：Class 2

連続使用時間：音楽再生最大12時間

充電時間：約2時間

防水防塵性能：IP67相当

保証期間：ご購入から1年間

本体サイズ：Ｗ78.3 ×Ｈ33.8 × Ｄ23.6

スピーカー：外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω

※B+COM PLAY ZEROはインカムではありません。

※デバイスは1台のみ接続となり、一部のナビ/レーダー探知機には対応しておりません。

※B+COM PLAYは生産を終了いたします。

修理サービスおよび補修部品販売など、カスタマーサポートは引き続き行ってまいります。

【B+COM PLAY ZERO対応オプションパーツ】

B+COM TALK/PLAY用ハイブリッドアームマイク

品番：00082426

価格：2,200円（税込）

B+COM TALK/PLAY用ワイヤーマイク

品番：00082237

価格：2,200円（税込）

B+COM TALK/PLAY用 ヘルメットスピーカーユニット

品番： 00082238

価格： 3,960円（税込）

B+COM PLAY用 本体固定面ファスナー 2枚入

品番： 00082239

価格： 990円（税込）

■株式会社サイン・ハウスについて

MISSION

ハッピーからヒトに進化を

VISION

真剣に遊びを追求して文化に昇華させる

日本初のオートバイ用Bluetoothインカムブランドとして2008年に誕生した「B+COM（ビーコム）」をはじめとするツーリングアイテムを中心に、ライダーの皆様が便利で快適、そして安全に楽しむことができる個性ある商品をお届けいたします。

■会社概要

設立：1987年

代表取締役社長：新井 敬史

本社所在地：〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子13-2 N棟11階

事業内容：オートバイ用品、オートバイパーツの企画・製造・販売

Bluetooth通信機器の企画・製造・販売

物流センター：〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-9-33

URL：https://sygnhouse.jp/

■ブランドの紹介

【B+COM】

日本メーカーが手掛けた初のオートバイ専用Bluetoothインカム「B+COM」。かんたん・クリアな音質にこだわり、どこまでも快適なツーリングを楽しみたいライダーに向けた製品。

【MOUNT SYSTEM】

高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。

【SPICERR (スパイサー)】

「オートバイ乗り」が、自身のオートバイライフにも使えるアイデアをプラスした、個性的でちょっと気になるモノを揃えたブランド。日常にスパイスを効かせてアクセントを楽しむライフスタイルアイテムを展開します。