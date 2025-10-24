時を旅する砂の王国ヨルダン、新規旅行プランの販売を開始！現地旅行会社が今おすすめしたい観光ランキングを発表

Oooh株式会社ペトラ遺跡のライトアップ

世界100ヶ国以上の現地旅行会社と連携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎、以下「当社」）は、この度、果てしない砂漠に古代文明のロマンが息づく中東の国ヨルダンの新規旅行プランの取り扱いを開始。今回は現地旅行会社が今おすすめするヨルダンの観光ランキングと、それらを楽しむオリジナルのモデルプランをご紹介いたします。

◆現地旅行会社厳選。祈りの記憶が宿るバラ色の古代都市が1位にランクイン！

ヨルダンの地図

砂漠の大地に、悠久の歴史が息づくヨルダン。岩を削って築かれた古代都市ペトラ、隠された宝石のような美しい峡谷、そして静寂に包まれた死海――この地には文明の記憶と大自然の美が共存しています。今回は現地旅行会社が今おすすめしたいヨルダンの観光ランキングを発表。時の流れがゆるやかに感じられ、心が静かに満たされていく場所、ヨルダンの魅力を詳しくご紹介します。

◆ヨルダン現地旅行会社おすすめ！観光ランキング詳細

【第1位】ペトラ遺跡ペトラ遺跡とラクダ

ペトラ遺跡は、砂漠の奥に隠された“永遠の都”。紀元前にナバテア人によって岩を削り出して築かれた古代都市は、長い間砂に埋もれ、世界から姿を消していました。峡谷「シーク」を抜けた先に突然現れる神殿「エル・ハズネ（宝物殿）」は、朝の光を浴びて薔薇色に輝きます。岩肌に刻まれた神殿群や円形劇場、列柱通りを歩けば、かつてこの地に栄えた文明の息吹を感じることでしょう。光の角度によって色彩が移ろい、訪れるたびに異なる表情を見せてくれます。静寂と風の音に包まれる瞬間、過去と現在が溶け合うような不思議な感覚に出会える特別な体験です。

＜現地旅行会社直伝！おすすめポイント！＞

■夜のライトアップ「Petra by Night」ではキャンドルの灯りに照らされた幻想的な遺跡を堪能できる。

■ラクダやロバに乗って遺跡内を移動すれば古代の旅人さながらの気分が味わえる。

＜ペトラ遺跡を楽しむおすすめモデルプラン＞

ペトラ遺跡と死海を巡るヨルダンへの旅 4日間(https://www.oooh.jp/contents/plan/151/)

【第2位】ワディ・ムジブ自然保護区ワディ・ムジブ自然保護区で水中を進む

ワディ・ムジブ自然保護区は、砂漠と死海をつなぐ“生命の峡谷”。標高の高い山地から死海へと流れ込む渓谷は、岩壁と清流が織りなす壮大な景観をつくり出しています。水が絶えず流れる渓谷では、トレッキングやキャニオニングなどの冒険体験が人気。足元の水流を感じながら進むルートでは、水が流れる音と風の香りが五感を研ぎ澄まします。乾いた大地の中で出会う水の恵み――その対比がこの地の最大の魅力です。自然の力強さと静けさに包まれる、ヨルダンならではの特別な体験です。

＜現地旅行会社直伝！おすすめポイント！＞

■清流の中を歩く「シーク・トレイル」は大人気のアクティビティ！

■鳥類や小動物が多く生息し、自然観察にも最適。

＜ワディ・ムジブ自然保護区を楽しむおすすめモデルプラン＞

古代遺跡と砂漠・死海の絶景を巡る6日間ヨルダン魅惑の冒険旅(https://www.oooh.jp/itinerary/ja/e1b584895997eaac05c0)

【第3位】死海死海の風景

死海は、地球上で最も低い場所にある神秘の湖。塩分濃度が非常に高く、誰でも水に浮かぶことができる“浮遊体験”で知られています。周囲には乾いた山々と空の青が広がり、太陽の光が水面に反射して黄金色に輝きます。古代から療養地として知られ、豊富なミネラルを含む泥は美容効果も抜群。静寂に包まれた湖畔では、時間の流れまでもがゆるやかに感じられ、心ゆくまでリラックスできます。自然の力が心身を癒す、ヨルダンを代表するスピリチュアルな体験です。

＜現地旅行会社直伝！おすすめポイント！＞

■天然ミネラルを豊富に含む泥パックで肌がすべすべに。

■死海から車で30分ほどの場所に位置する天然温泉マイン温泉とセットで訪れるのもおすすめ。

＜死海を楽しむおすすめモデルプラン＞

古代遺跡と大自然を巡るヨルダン6日間(https://www.oooh.jp/contents/plan/152/)

◆現地旅行会社がオーダーメイドのヨルダン旅行をお手伝い！

ヨルダン現地旅行会社 Ehsanさん

私はお客様それぞれの好みやニーズに合わせたカスタマイズ旅行の提供を専門としており、皆様にとって忘れられない旅行体験をご提供できるよう努めております。私自身、ヨルダンの観光業界で20年以上の経験があり、この国の豊かな文化遺産と歴史遺産について深い理解を培ってきましたので、皆様に価値ある旅のご提案ができると思います。ヨルダンへのご旅行をご検討の際にはぜひ一度ご相談ください。ヨルダンの魅力を最大限に引き出したオーダーメイドの旅程をご提案させていただきます！

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

ポイント1：まるで秘書、現地旅行会社に直接相談！ガイドブックにはないニッチ旅こそお任せ！

現地旅行会社とチャットで直接つながるからこそ、行きたい場所や見たいもの、体験したいアクティビティなど、自分らしい旅を実現することができます。さらに、専属のOooh担当者がサポートするので、現地旅行会社との直接のやり取りの不安が軽減され、コミュニケーションもスムーズに進められます。いつか叶えたかった体験、ドラマで見た景色、予約が難しいレストランや人気のアクティビティの予約など、地元のネットワークを通じてあなたの「したい！」を叶えます。

ポイント2：まるであなた専用の執事！専用車による送迎で充実した旅を可能に

タビナカは専用車で送迎、現地の交通事情や観光スポットの混雑状況などを考慮し、あなたの行きたい場所へ、最適なルートでお連れします。現地旅行会社が選りすぐりのガイドを手配するので、旅中での急な予定変更やトラブルも安心。ストレスフリーで充実したな旅を実現します。

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。 Ooohとは

Oooh（ウー）は、現地旅行会社と相談しながら、自分だけのオリジナルなオーダーメイド海外旅行を作成・手配できるチャットサービスです。相談できるコンテンツも「現地ツアー、アクティビティー、送迎、ホテル、航空券」など様々なコンテンツに対応しており、パッケージツアーとは一線を画したローカルな旅行アレンジを可能としています。