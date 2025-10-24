成長企業と“成長意欲の高い学生”をつなぐ就活サイト『シンアド就活』、28卒向けサイトを公開

株式会社イングリウッド

小売業界のあらゆる課題を解決するデータソリューションカンパニーである株式会社イングリウッド（東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：黒川隆介）は、成長企業への就職を目指す学生のための就活サイト『シンアド就活』において、2028年卒業予定の学生（以下、28卒）を対象としたページの提供を2025年9月より開始したことをお知らせいたします。

近年の新卒採用市場の早期化と、学生のキャリア観の多様化に対応し、早期から成長意欲の高い学生と、未来の事業を牽引する人材を求める成長企業との最適なマッチングを創出してまいります。

激化する新卒採用市場と変化する「求める人材像」

現在の新卒採用市場は、学生・企業双方にとって早期から活動を開始する傾向が顕著になり、*¹早い段階でキャリア設計をしたり、企業を知る機会を求める学生が増加していると言えます*²。

一方で、企業側、特に目まぐるしい市場の変化に対応し事業を拡大する成長企業においては、「自律的に思考し、行動できる（自走力）」「未知の課題に粘り強く取り組む（課題解決能力）」「変化を楽しみ、主体的に周囲を巻き込める」といったポテンシャルを持つ人材の採用ニーズが年々高まっています。

このような状況下で、成長意欲の高い学生もまた、「若いうちから裁量権を持って働きたい」「事業の成長に直接貢献したい」といった志向を持ち、自身の成長と企業の成長を重ね合わせられる環境を求める傾向が強まっています。

「シンアド就活」は、こうした両者のニーズの橋渡しとなるべく、この度の28卒向けページの早期公開を決定いたしました。

*1 株式会社リクルート 就職みらい研究所「就職白書2024」

*2 株式会社マイナビ「2025年卒 学生就職モニター調査（6月）」

『シンアド就活』28卒向けページの概要

『シンアド就活』は、広告・IT・コンサルティング業界をはじめとする成長企業と、成長意欲の高い学生のマッチングに特化した就活プラットフォームです。28卒向けページでは、早期から活動を開始する学生に対し、質の高い情報とキャリアサポートを提供します。

■成長企業に特化した求人・イベント情報

独自の基準で厳選した成長企業のインターンシップ情報や求人情報、合同説明会などのイベント情報を提供します。

■専門知識を持つキャリアアドバイザーによる個別サポート

業界知識が豊富なキャリアアドバイザーが、学生一人ひとりの適性や志向に合わせたキャリアカウンセリング、エントリーシートの添削、面接対策などをマンツーマンで支援します。

■早期就活に役立つ限定コンテンツの提供

自己分析の進め方や業界研究、選考対策のノウハウなど、早期に活動を始める28卒学生が知りたい情報に特化したセミナーを順次開催予定です。

シンアド就活でご提供できるサービス

『シンアド就活』は、長年の実績で培ったノウハウとネットワークを活かし、学生と企業の双方に以下の価値を提供します。

１.媒体掲載

サイト上に企業様の会社情報・説明会イベント情報を掲載することができます。シンアド就活の会員からの応募獲得が可能です。

２.採用イベント

シンアド就活主催のオンライン合同説明会や対面座談会へご参加いただけます。新たな母集団に企業様の魅力を知っていただくことが可能です。毎年ご好評をいただいている少人数制のリアルイベント「採用MEET UP」や、価値観マッチングがテーマの役員登壇新イベント「W Session」など、学生と企業の双方にとって価値のある時間となるイベントを多数ご用意しています。

３.人材紹介

シンアド就活を利用している学生を個別にご紹介いたします。各企業様が求める人物像にマッチした学生を厳選してご紹介することで、採用工数を削減しながら内定承諾に繋げることが可能です。

その他にも、各企業様のニーズに合わせたご提案を通して採用目標達成に向けて伴走します。

『シンアド就活』は今後、28卒学生向けのオンライン・オフラインイベントの拡充や、参画企業との連携強化を通じて、より一層精度の高いマッチングを実現してまいります。 変化の激しい時代において、未来を創造する学生と企業の成長に貢献することで、社会全体の活性化に寄与することを目指します。

シンアド就活について

株式会社イングリウッドの運営する就活メディアです。広告・IT/Web業界に特化した採用支援サービスとして、ベンチャー企業を中心に450社以上にご利用いただいています。学生ユーザー数は年間約20,000名を保有しており*³、成長意欲の高い優秀学生を多くご紹介可能です。企業の採用ニーズに合わせ、メディアへの媒体掲載や成果報酬型の人材紹介、採用イベント、求人広告など新卒採用に関する様々なサービスを展開しています。

*³ シンアド就活2026実績

シンアド就活2027：https://2027.syn-ad.com/

シンアド就活2028：https://2028.syn-ad.com/

■サービス導入に関するお問合せ株式会社イングリウッド シンアド就活事務局宛

TEL：03-6277-5117

E-MAIL：synad_salesteam@inglewood.co.jp

担当者：緒方

イングリウッドについて

イングリウッドは「リテールに革命を」をビジョンに、小売業界が抱えるあらゆる課題を解決するデータソリューションカンパニーです。

会社名 ：株式会社イングリウッド

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ13F

設立 ：2005年8月24日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 黒川隆介

事業内容：リテール企業に特化したDXソリューションの提供

URL ：https://inglewood.co.jp/