スニダン、アメリカ発のストリートカルチャーイベント「Got Sole Tokyo 2025」にオフィシャルパートナーとして参画

「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」を運営する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、2025年11月22日（土）に東京・アイルしながわで開催される、スニーカー＆ストリートカルチャーの祭典「Got Sole Tokyo（ゴット・ソール・トーキョー）2025」にオフィシャルパートナーとして参画することをお知らせいたします。

「Got Sole」は、ニューヨーク、ボストン、シカゴ、マイアミ、アトランタ、ロサンゼルスなど全米12都市で開催され、スニーカーヘッズ、リセラー、ブランド、アスリート、セレブリティを一つの会場に集めるカルチャーの発信地として、アメリカで絶大な人気を誇るスニーカー＆ストリートカルチャーの祭典です。次世代のクリエイターやコレクターのための「出会い」と「体験」を提供するマーケットプレイスとして注目を集め、今年は記念すべき初の海外開催が決定し、東京が選ばれました。

日本のスニーカーコミュニティを代表するSNKRDUNKは、記念すべき日本上陸をオフィシャルパートナーとして、「普段はアメリカでしか体験できない本場の熱狂」をともに日本のファンに届けてまいります。SNKRDUNKのコミュニティにとって、スニーカーはもちろん、ファッション、ホビーといったポップカルチャー全体を満喫できる本イベントは、まさに出会いと体験の場となります。

■イベント概要- イベント名：Got Sole Tokyo（ゴット・ソール・トーキョー）- 開催日程：2025年11月22日（土）- 開催時間：12:00～18:00（VIPチケット購入者は11:00より優先入場が可能）- 開催場所：アイルしながわ- アクセス：東京都品川区東品川2丁目3-2

チケットの購入方法、イベントの詳細については以下公式サイトよりご確認ください。

https://www.gotsole.com/

Got Soleについて

Got Soleは、わずか14歳だったジョナサンとジョセフのディモディカ兄弟によってアメリカで設立されました。彼らは火事で全てを失い、トレーラーでの生活を余儀なくされるという逆境の中で、自分たちの情熱を形にしようとGot Soleを立ち上げました。このイベントは、今ではアメリカ全土12都市で開催される国内最大級のスニーカー・ストリートカルチャーイベントへと成長しています 。世界中で200万人以上のフォロワーを持ち、ストリートカルチャーを代表するコミュニティとして注目を集めています。

Got Sole共同創設者のジョナサンとジョセフよりコメントを頂戴しております。

SNKRDUNKがGot Soleの日本進出におけるパートナーとなってくださったことを光栄に思っています。共に最高の未来を築けると確信しています！私たちのゴールはスニーカーやストリートファッションコミュニティの成長と最高の体験の提供であり、SNKRDUNKがベストパートナーであることに、これ以上ない自信を持っています。

SNKRDUNK Japanコミュニティの皆様へ

Got Soleファミリーへ心から歓迎いたします！SNKRDUNKおよび日本のコミュニティとの関係を深める中で、できるだけ多くの方々と出会い、スニーカーとポップカルチャーコミュニティを楽しみながら、素晴らしい体験を共に分かち合えることを楽しみにしております！



