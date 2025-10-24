EC市場動向分析ツール「Nint ECommerce」がITreview Grid Award 2025 Fallにて「Leader」「High Performer」を受賞！

株式会社Nint

株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子、以下「Nint」）が提供するECモールの市場動向分析データツール「Nint ECommerce」は、「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、予測分析部門で9期連続となる最高位「Leader」を受賞しました。さらに、競合サイト分析ツール部門では「High Performer」を3期連続受賞しましたので、お知らせいたします。

表彰部門

【Leader】

・データ分析 予測分析部門（※9期連続受賞）

【High Performer】

・マーケティング 競合サイト分析ツール部門（※3期連続受賞）

Nint ECommerceの受賞カテゴリー

予測分析

https://www.itreview.jp/categories/predictive-analytics

競合サイト分析ツール

https://www.itreview.jp/categories/competitor-analysis-tool

「ITreview Grid Award」とは

ITreview（https://www.itreview.jp/）内で投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰するものです。「ITreview Grid Award 2025 Fall」ではITreviewに集まった2025年9月までに掲載されたレビューの集計結果をもとに、顧客満足度の優れた製品を表彰、バッジが発行されています。

今回の受賞においても、多くのお客様に「Nint ECommerce」へのレビューを投稿いただき、評価をいただくことができました。

レビューでは、「商品開発」「販売商品の選定・仕入れ」「販売施策」などさまざまなシーンの中で合理的な判断をするにあたり欠かせないツールとしてご活用いただいているとのお声を多数いただいています。

【ITreviewに寄せられたお客様の声（一部抜粋）】

詳しくは、是非下記URLよりご覧ください。

https://www.itreview.jp/products/nint-ecommerce/references/rGOnHZ9KKW8WdchCnqAJ8w

Nint ECommerceについて

Nint ECommerceは、AIやクローリングなどの技術により日本国内の3大ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング）で販売される商品の売上金額・販売数量を高精度に推計したデータに、ECモール内でのプロモーションデータ等も加えた総合的なECデータ分析ツールです。

無料トライアルもご案内しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社Nint 会社概要

Nint ECommerceの詳細へ :https://www.nint.jp/ec?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=itreview25fall

代表者： 吉野順子

所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー37F

URL：https://nint.jp/corp

設立：2019年2月

事業内容：ECデータ分析サービスの提供

Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、誰もが最適なマーケティング施策を可能とするECデータ分析プラットフォームを実現します。

中国・日本のEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、日本で約2,100社のサービス導入実績があります。

- Nintコーポレートサイト(https://www.nint.jp/corp/)- Nint ECommerceサービスサイト(https://www.nint.jp/ec?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=itreview25fall)- Nint China データソリューションサービスサイト(https://www.nint.jp/china/)- Nint 東南アジアECデータソリューションサービスサイト(https://www.nint.jp/sea/report/)