＼ 導入企業100社超 ／健康管理システム『HealthCore』、労務管理・タレントマネジメントシステム『SmartHR』とのシステム連携をスタート

株式会社ヒューマネージ

人材の“採用”から“定着”、その先の“活躍”までを支援する人材サービス事業を展開する株式会社ヒューマネージ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齋藤 亮三）は、同社が開発・提供する健康管理システム『HealthCore（ヘルスコア）』と、株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人）が運営する、クラウド人事労務ソフト『SmartHR（スマートエイチアール）』との連携をスタートいたします。

連携ボタンをクリックするだけ！スムーズな従業員データ連携を実現

近年、企業の人事・労務業務のDX化が進む中、複数のクラウドサービスの併用により、情報の二重管理や確認作業の負担が増すなど、かえって業務の複雑性が高まってしまうケースも少なくありません。

このたびの連携により、『HealthCore』にある連携ボタンをクリックするだけで、『SmartHR』に登録された最新の従業員情報の取込・同期が完了。セキュリティは保持しつつ、従業員情報の新規登録や、毎月の更新作業の手間を大幅に削減します。入力ミスや更新漏れといったリスクの軽減も期待できます。

『HealthCore』と『SmartHR』の連携は、2025年11月5日より提供を開始します。

健康管理システム『HealthCore』について

健康管理システム『HealthCore』は、ストレスチェック「Co-Labo(コラボ)」、エンゲージメント・サーベイ「Qraft(クラフト)」を標準搭載し、従業員の健康データの一元管理や業務効率化の実現はもちろん、データを活用し、戦略的に健康経営(R)を実践するための健康管理システムです。データの一元管理やPHR活用までをカバーする健康管理システムとして、既に100社以上に導入されています（開発:株式会社ヒューマネージ）。

＞＞健康管理システム『HealthCore』 サービスサイト(https://healthcore.humanage.co.jp/)

※健康経営(R)は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です

『SmartHR』について

『SmartHR』は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1(※)のクラウド人事労務ソフトです。

採用情報の管理から雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。さらに、『SmartHR』に溜まった従業員データを活用した「人事評価」「従業員サーベイ」「配置シミュレーション」「スキル管理」などのタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を後押しし、データに基づく人的資本経営を支援します。『SmartHR』は、企業の生産性向上を後押しし、すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2024年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度見込）https://mic-r.co.jp/mr/03350/

株式会社ヒューマネージについて; https://www.humanage.co.jp/

代表取締役社長:齋藤 亮三

創業:1988年11月10日（設立:2004年12月1日）

資本金:50百万円

本社所在地:東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート 18 階

主要事業: ウェルビーイングソリューション事業、適性アセスメント事業、採用ソリューション事業

株式会社SmartHRについて; https://smarthr.co.jp/

代表取締役CEO:芹澤 雅人

創業:2013年1月23日

資本金: 1億円

本社所在地:東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー

主要事業:クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売

以上