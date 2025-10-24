ドイツ時計ブランド「NOMOS GLASHUTTE /ノモス グラスヒュッテ 」の「Tetra/テトラ」に、洗練されたカラーパレットが美しい「Tetra Origins/テトラ オリジンズ」４色が登場

株式会社大沢商会

株式会社大沢商会は、ノモス グラスヒュッテ「テトラ」シリーズの新色「テトラ オリジンズ」４カラーを10月下旬に発売いたします。

2025年秋、ノモスのクラッシック、唯一のスクエアモデル「テトラ」から新色４カラーを発売いたします。新作「テトラ オリジンズ」は自然の要素からインスピレーションを得た、繊細な組み合わせのカラーパレットが洗練された印象を放ちます。

鮮やかなスクエアケースの「テトラ」は、現代的な美学と職人の伝統を絶妙なバランスで組み合わあせた、ドイツ・グラスヒュッテの機械式時計の卓越した技巧による ”時代を越える時計” です。真の卓越は工芸と個性の調和の中に見つかるという哲学を表現するものでもあります。正方形のシルエットは、その個性的な形で現代性を表現し確かな自信のオーラを与え着用する人の個性を反映します。

個性の表現、そして手首をエレガントにエスコートする腕時計

「テトラ オリジンズ」は、文字盤の落ち着いた色彩がスモールセコンドのアクセントによって生き生きと際立ちます。繊細なラグを備えたスクエア型ステンレススチールケースが厳選された色彩構成を美しく引き立てます。穏やかなトーンと複雑なコントラストはひときわ強い個性を放ち、身につける人それぞれのパーソナリティーに寄り添う物語を紡ぎます。

エレガントで自信に満ちた輝きを添えます。

繊細な活力

オーカー / NM437

イエロー文字盤 ×イエロー秒針

職人とエジプトの王族たちが珍重した顔料の色を取り入れた「オーカー」は、大地の豊穣が放つ黄金の光をたたえて輝きます。

2つの対照的な色合いのイエローにレッドのインデックスをアクセントとして組み合わせたスモールセコンドタイアルは、身に付けた人のスタイルに個性を作り出します。

優しい温かさ

テラコッタ / NM438

レッド文字盤 ×ターコイズ秒針

強い日差しを浴びる風景の温かさからインスピレーションを得た、テコラッタの赤土のような色合いが地に足のついた強さを醸し出します。

スモールセコンドダイアルの対象的な色のアクセントは、魅力的で複雑なパレットを作り出しています。このテラコッタの温かい色合いは驚くほどに多彩であり、様々な色合いの宝石や宝飾品に合います。

ロジウムプレートの針とステンレススチール製のケースは、シルバージュエリーとの相性が抜群です。

男性にも女性にも、エレガントに手首を飾ります。

穏やかな静けさ

サルビア/ NM439

セージグリーン文字盤 ×ターコイズ秒針

爽やかでありながら抑えられたグリーンが、静穏と再生を感じさせます。地中海の庭園と調和のとれた人生、自然と再生の落ち着いたエッセンスを思わせます。

ライトブルーにイエローのインデックスをアクセントにしたスモールセコンドダイアルは、洗練された独立心を見せてくれます。

元素の奥行き

バサルト / NM440

アンスラサイト文字盤 ×イエロー秒針

洗練されたバサルトブラックは火山鉱物が持つ元素の美しさを表現しています。

ダークな鉱物のような色合いは、地に足がつきながら強烈な存在感を放ち、正方形のシルエットに確かな自信のオーラを付与します。

スモールセコンドダイアルは、アクセントにアンスラサイト、フクシア、イエローを組み合わせ、あらゆる装いにエレガントなタッチをもたらします。

ロジウムプレートの針とステンレススチール製のケースは、シルバーやゴールドのジュエリーとの相性もが抜群です。

高さがわずか6.5ミリのスレンダーなドレスウォッチ「テトラ オリジンズ」は、手首をエレガントに飾ります。柔らかな角度が付けられたラグが完璧なフィットを確保します。

特徴的な2重のラグを備えています。

29.5 mmのスクエアケースの内部で時を刻むのは、ノモス スウィングシステムを備える手巻き式キャリバー「DUW4001」です。堅牢性、精度、信頼性を併せ持つこのキャリバーは、ノモスの多くの腕時計の内部で時を刻んでいます。

NOMOS GLASHUTTE HP :https://nomos-glashuette.com/ja-jp/watches/new-releases/tetra-origins

【商品概要】

Tetra Origins / テトラ オリジンズ

価格 : 418,000 円（税込）

発売予定：10 月下旬

品番 : 写真左から、NM438 /テラ、NM439 / サルビア、NM437 / オーカー NM440 / バサルト

〈共通仕様〉

ケース：ステンレススチール、シースルーバック

ガラス：サファイアクリスタル

針：ロジウムメッキ

ケース径：29.5 x 29.5 mm

ケース厚：6.5 mm

ストラップ：ヴィーガンベロア、半ヘリ返し仕立て、ベージュ

パワーリザーブ：53 時間

ラグ幅：18 ｍｍ

防水：5 ATM

スチールバックはドイツオーダーとなります。

MADE IN GERMANY

〈DUW4001〉

ノモス自社製自動巻きキャリバー

パワーリザーブが 53 時間に強化された、新しい自社製手巻きムーブメント



高さ：2.6 mm

直径：10 1/2 リーニュ(23.3 mm)

パワーリザーブ：約53時間

特別な機能：

青焼きヒゲゼンマイを用いたノモススイング システム、秒針停止機構、グラスヒュッテ式コハゼ、

グラスヒュッテ¾プレート、DUWレギュレトリーシステム、6姿勢での調整、ルビー17石、

青焼きネジ、ロジウムメッキを施したムーブメント、表面にグラスヒュッテ・ストライプ仕上げおよびノモス・ペルラージュ仕上げ、角穴車および丸穴車にグラスヒュッテ・サンバースト仕上げ

【ノモス グラスヒュッテ 概要】

1990年、ドイツ時計産業の中心地ザクセン州グラスヒュッテに創業。創業以来、一貫して研究開発およびムーブメントの製造・組立をグラスヒュッテで行う一方、デザインに関してはベルリンのデザインスタジオにて行なっている。ドイツ工作連盟やバウハウスの理念を色濃く反映したデザインは、世界的に認められ、これまで170以上のデザイン賞を受賞している。その原点にはドイツ工作連盟とその理念を継承して設立されたバウハウスの精神がある。

＊現在「グラスヒュッテ製の時計」と謳うためには、「ムーブメント価値の50％以上をグラスヒュッテ地内で生み出さなければならない」という厳格なルールが存在する。ノモスでは95％以上の部品生産と組み立てをグラスヒュッテの自社工房で行っているため、ブランド名はNOMOS GLASHUTTEとなっており、ドイツ製品としての品質を保証している。