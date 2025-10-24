アクアクララが八潮市と「災害時における飲料水等の供給に関する協定」を締結

アクアクララ株式会社

水を通じて“生活”“環境”“健康”の創造を目指すアクアクララ株式会社(代表取締役社長：藤井靖之、本社：東京都港区)は、このたび、埼玉県八潮市(大山忍 市長)と「災害時における飲料水等の供給に関する協定」を締結しましたので、お知らせいたします。

（写真左より）八潮市市長 大山忍様 アクアクララ株式会社 FC管理事業本部 取締役本部長 古谷

■協定名

「災害時における飲料水等の供給に関する協定」

■協定締結日

令和7年10月17日（金）

■協定の目的

災害時における飲料水等の供給及び平時の普及啓発活動に関して、必要な事項を定めるものとする。

■協定の概要

協定に基づく八潮市の要請に従い、救援物資（飲料水：ウォーターサーバー及びアクアクララウォーターボトル（12L））の地域防災力向上のため飲料水の備蓄に係る普及啓発活動の協力。平時から実施する、地域防災力向上のための協力（飲料水の備蓄に係る普及啓発活動等）。

アクアクララは、これからもより一層お客様に満足いただける商品作りを目指し、サービスと品質の向上に努めてまいります。

【自治体との連携協定締結実績】

横浜市、大阪市、名古屋市、茅ヶ崎市、熊谷市、吹田市、中間市、二宮町 他

【アクアクララのご紹介】

全国各地の優良地場企業と契約し、高純度デザインウォーターの製造から販売、宅配に至るまでを一貫して行う事業をフランチャイズ展開。オフィスや家庭向け専用ウォーターサーバーの業界大手となっている。

□所在地：東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル4階

□代表取締役社長：藤井靖之

□事業内容：清涼飲料水製造・宅配事業、清涼飲料水宅配フランチャイズ本部事業