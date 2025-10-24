緊急避妊薬ノルレボの取扱いに備えて、所属する全薬剤師、約7,200名が指定の研修を受講

ウエルシア薬局株式会社

ウエルシア薬局株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中純一、以下 ウエルシア薬局）は、２０２５年８月にスイッチＯＴＣ化が承認された緊急避妊薬ノルレボ(一般名：レボノルゲストレル)の今後の取り扱いに関わり、店舗に勤務する全薬剤師の従業員約７,２００名が指定されていますeラーニング(日本薬剤師研修センター主催)を１０月上旬より受講し、適切な販売に向けての準備を進めておりますことをお知らせします。

緊急避妊薬のノルレボは、現時点において発売時期や価格等は未定ですが、ウエルシア薬局は、同薬の発売後に全国に展開する店舗において、薬剤師が適切な知識を持って説明と対応するよう準備し、ご希望されるお客さまに安心して購入いただけるよう取り組みます。

■取り組みの概要

（１）研修受講

原則所属する全薬剤師が、指定のeラーニング(日本薬剤師研修センター主催)を年内に受講予定

（２）研修受講後、厚生労働省へ登録申請

ウエルシア薬局は、２０３０年のありたい姿として「地域 No.1 の健康ステーションの実現」を目指しており、「未病」、「予防」、「治療」、「介護」の様々な側面においてお客さまのニーズに即応しながら、今後も地域社会の皆さまの健康維持・増進に取り組んでまいります。

【参考】厚生労働省 緊急避妊薬のスイッチOTC化について（審査等）(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001552335.pdf)

■ウエルシア薬局について

ウエルシア薬局は、企業理念「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」のもと、主に調剤併設型ドラッグストアチェーンの運営を行っています。「調剤併設」「カウンセリング営業」「深夜営業」「介護」の４つの柱をビジネスモデルとしたドラッグストアを３９都道府県に約2,２００店舗展開しています。 ウエルシア薬局Webサイト：https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/