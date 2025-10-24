滝沢眞規子プロデュースのウェルビーイングビューティーブランド「ADDITTLE BEAUTY（アディトルビューティー）」誕生

株式会社Rainmakers

モデル・滝沢眞規子氏がプロデュースするウェルビーイングビューティーブランド「ADDITTLE BEAUTY（アディトルビューティー）」が2025年12月、誕生します。

滝沢眞規子氏が歩み出すブランドプロデューサーという新たな挑戦

「ADDITTLE BEAUTY」は、滝沢眞規子氏が長年大切にしてきた“心身の豊かさを追求する生き方”を反映したウェルビーイングビューティーブランドとして誕生しました。「ウェルビーイングビューティー」とは、「自分とその周りの人々が心地よい状態に整うことこそが、美しさにつながる」という「ADDITTLE BEAUTY」が提案する新しいジャンルです。自分と周囲の心地よさを大切にした生活を続けながらも、モデルやインフルエンサーとして活躍し、多くの人々の共感を得てきた滝沢眞規子氏が、人生のセカンドステージとして「ADDITTLE BEAUTY」のプロデューサーに挑戦。カテゴリーに縛られず発信する姿を通して、これからの時代を生きる多くの女性にさらなるインスピレーションを届けます。ブランド名に込められた“ADD A LITTLE（少し加える）”という想いのもと、ほんの少しだけ生活に足すことで心地よく感じる商品を順次発表していきます。

<ブランドプロデューサー・滝沢眞規子よりメッセージ>

◼️ウェルビーイングビューティーをブランドの軸にした理由

私は、自分が心身ともに健やかで元気でいること、そして家族や周りの人たちもそうであり続けることが、一番の幸せだと日々感じています。特別なことでなくても、コツコツ続けていくことで、健康や美につながるものってたくさんありますよね。日々の生活の中に“ちょっとプラスする”ことで、自分の、そして周りの人の生活が少しだけ良くなっていく。その積み重ねが続いていけば、明日の自分が、1年後の自分が、今よりほんの少し輝ける。そんな想いを形にしたのが、「ADDITTLE BEAUTY」です。

◼️ブランドターゲットについて

「ADDITTLE BEAUTY」は、“ウェルビーイングビューティーブランド”として、カテゴリーにとらわれず、生活の中でみなさんが「こういうのがあるといいな」と感じられるようなアイテムを展開していきます。ターゲットも特定の世代や性別に絞らず、「今までありそうでなかった」、「こういうのが欲しかった」を形にできればと思っています。

ブランドコンセプト

ウェルビーイングビューティー。

自分とその周りの人々が心地よい状態に整うことこそが、

美しさにつながると私たちは考えます。

家族と過ごす時間、朝のひとりの時間、日々の中の小さな選択。

その一つ一つの積み重ねが、やがて未来の自分を形づくっていく。

ADDITTLE BEAUTYが届けたいのは、

"今日よりちょっと良い明日の自分"のために、

日常にほんの少しの心地よさを足していくアイテム。

あなたが日々の習慣に、そっと寄り添える存在でありたいと願っています。

あなたが重ねている “I ADD” は何ですか？

積み重ねられた日々が、あなたのウェルビーイングビューティーにつながりますように。

ブランドプロデューサー・滝沢眞規子 プロフィール

専業主婦として子育て中の30代前半に、人気雑誌「VERY」にスカウトされ同誌に登場。以来、読者からの爆発的な人気を得て専属モデルに。その後、カバーモデルを務める。雑誌やSNSから発信されるファッションセンスや、地に足のついた丁寧な暮らしが幅広い世代から支持を受け、テレビや広告でも活躍。2020年4月からは「VERY NaVY」のカバーモデルを務めている。1男2女の母。現在、YouTube「TAKIMAKI Channel」配信中。

