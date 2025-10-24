まだまだ間に合う！大学受験攻略スケジューリング法【キズキ共育塾 入会説明会】

株式会社キズキ

株式会社キズキ（本社：東京都新宿区、代表取締役：安田祐輔）が運営する完全個別指導塾「キズキ共育塾」は、「まだまだ間に合う！大学受験攻略スケジューリング法」をテーマとした入会説明会を、2025年10月25日（土）にオンラインで開催します。

本説明会では、受験を目前に控えながらも「勉強が間に合っていない」「志望校が決まらない」といった不安を抱える受験生・保護者に向け、合格へと導くスケジューリングの考え方と具体的な方法を紹介します。

背景：不登校・中退・学び直しなど、多様な受験生を支える「伴走型」指導

キズキ共育塾には、不登校や高校中退など、さまざまな状況から大学受験を目指す方が多く在籍しています。



「勉強が間に合わない」「モチベーションが上がらない」など、さまざまな悩みに応じて、一人ひとりに合わせた“戦略的な学習計画”を立てることが合格への近道です。

今回の説明会では、受験直前期の限られた時間を最大限に活かす「合格逆算スケジュール法」を中心に、学習ペースの整え方や志望校選びのコツを解説します。

主なプログラム内容

- 今から大学受験に間に合わせる「スケジューリング法」公開- 【合格できる！】大学・学部・受験方式の選び方- 逆転合格を生む授業スタイルとメンターサポート- 体験授業・冬期講習キャンペーンのご案内

説明会終了後には、希望者を対象に無料の個別相談会も実施。

勉強・進路・受験に関する個別の悩みに専門スタッフが対応します。

◎個別相談からご入会の方には、「冬期講習4コマ」プレゼント特典も用意しています。

開催概要

- 開催日時：2025年10月25日（土）11:00～- 開催形式：オンライン- 参加費：無料- 対象：大学受験を考えている本人・保護者・社会人（高校1～2年生も歓迎）- 申込フォーム：https://form.run/@nyuukaisetumeikai251025

※未成年の方は保護者の方とご相談のうえお申し込みいただきます。

※すでに入会済または入会面談が決定している方は対象外です。

講師（登壇者）プロフィール

井上 雅章（いのうえ・まさあき）キズキ共育塾 名駅校 教務

高校3年生の時期に不登校になる。周囲から大学進学は厳しいと判断されるも、自分の得意が活かせる入試方式を見つけ、現役で大学合格。

勉強法・受験方式などについての造詣が深く、多数の生徒を志望校合格へ導いている。

キズキ共育塾について

不登校・高校中退・発達特性・社会人など、多様な背景のある生徒さんを支援する完全個別指導塾。大学受験、高卒認定、高校受験、定期試験、学び直しなど、目的や状況に応じた個別カリキュラムを提供。

公式サイト：https://kizuki.or.jp