合計3,000名様に総額100万円分のQUOカードPayが当たる「クオとペイのハロウィーンパーティー」キャンペーンを10日24日（金）より開催

株式会社クオカード

株式会社クオカード（以下当社、本社:東京都中央区、代表取締役社長:近田 剛）が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」は、QUOカードPay公式X・アプリ・LINE同時開催で「クオとペイのハロウィーンパーティー」キャンペーンを開催します。本キャンペーンでは、10月24日（金）～10月31日（金）の期間中、QUOカードPayの各メディアにてキャンペーンに参加すると、仮装姿の「クオとペイ」オリジナルQUOカードPay総額100万円分が抽選で合計3,000名様に当たります。

■キャンペーン概要

QUOカードPay公式X・アプリ・LINE同時開催で、「クオとペイのハロウィーンパーティー」キャンペーンを以下の内容で開催します。各メディアにて抽選に参加すると、QUOカードPay公式Xでは合計650名様に最大10,000円分、アプリでは合計2,000名様に200円分、LINEでは合計350名様に1,000円分のオリジナルQUOカードPayが当たります。

▼キャンペーンの詳細はこちら

https://www.quocard.com/individual/pay_campaign/25halloween/

■キャンペーン期間

2025年10月24日（金）12:00～2025年10月31日（金）23:59

■キャンペーン詳細

１．X参加！フォローリポストキャンペーンについて

期間中、XのQUOカードPay公式アカウント（@QUOcardPay(https://x.com/QUOcardPay)）をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすると、抽選で650名様にオリジナルQUOカードPay最大10,000円分が当たります。期間中毎日実施するキャンペーン投稿では、ハロウィーンが近づくにつれて仮装していく「クオとペイ」にも注目です。

【参加方法】

１.Xにて、QUOカードPay公式アカウント（@QUOcardPay(https://x.com/QUOcardPay)）をフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

３.当選者にはその場でDMにてQUOカードPayをプレゼント

※ 非公式アカウントからの応募は無効です。

※ キャンペーン投稿は、10月24日（金）～31（金）の8日間、毎日投稿予定です。

お一人様1投稿につき1回、合計8回まで応募が可能です。

▼QUOカードPay公式Xはこちら

https://x.com/QUOcardPay

【景品】

1等：オリジナルQUOカードPay 10,000円分 6名様

2等：オリジナルQUOカードPay 2,000円分 34名様

3等：オリジナルQUOカードPay 200円分 610名様

２．アプリで参加！その場で当たるキャンペーンについて

期間中、QUOカードPay公式アプリの「キャンペーン」メニューより、「応募する」ボタンをタップするだけで参加可能。抽選で2,000名様にオリジナルQUOカードPay200円分が当たります。

【参加方法】

１.QUOカードPay公式アプリをダウンロードし、メールアドレス認証でアカウント登録（アプリをお持ちでない方のみ）

２.画面下部の「キャンペーン」メニューを開き、該当キャンペーンの「応募する」ボタンをタップ

※初回応募時のみ、生年・性別・郵便番号の登録が必要です

３.当選者にはその場でアプリに景品のQUOカードPayが保存されます

※期間中お一人様1回まで参加が可能です。

▼QUOカードPay公式アプリのダウンロードはこちら

App Store ： https://itunes.apple.com/jp/app/id1435761397

Google Play ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.quodigital.android.quocardpay(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.quodigital.android.quocardpay)

【景品】

オリジナルQUOカードPay 200円分 2,000名様

３．LINEで参加！ガラポンゲームで当たるキャンペーンについて

期間中、LINEでQUOカードPay公式アカウントを友だち追加し、トーク画面に表示されるメニューからガラポンゲームに参加すると、抽選で350名様にオリジナルQUOカードPay1,000円分が当たります。

【参加方法】

１.LINEでQUOカードPay公式アカウントを友だち追加

２.トーク画面下に表示される「クオとペイのハロウィーン」キャンペーンのバナーをタップし、ガラポンゲームに参加

３.当選者にはその場でLINEのトーク配信でQUOカードPayをプレゼント

※期間中お一人様1回まで参加が可能です。

▼QUOカードPay公式アカウントの友だち追加はこちら

https://lin.ee/vNWHWoo

【景品】

オリジナルQUOカードPay 1,000円分 350名様

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。

残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度91.5％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】 https://go.quocard.com/quopay/pr/