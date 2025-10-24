ÆüËÜÂç³Ø¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î³Ø¹»Ë¡¿Í¤¬¡ÖHUE¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡×¤òÁ´³ØÆ³Æþ¡¡¿¦°÷4,000Ì¾¤¬ÍøÍÑ³«»Ï¡¢Ç¯´ÖÌó10ËüËç°Ê¾å¤Î»æºï¸º¤Ø
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¿Á½¤¡¢°Ê²¼¡¡WAP¡Ë¤Ï¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÆüËÜÂç³Ø¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÎÓ¿¿Íý»Ò¡¢°Ê²¼¡¡ÆüËÜÂç³Ø¡Ë¤¬¡¢WAP¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHUE¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡×¤òÁ´³Ø¤ÇÆ³Æþ¤·¡¢ËÜ²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÁ´³Ø¤Î¿¦°÷Ìó4,000Ì¾¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯´ÖÌó10ËüËç°Ê¾å¤Î»æºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡ÛÂçµ¬ÌÏÁÈ¿¥¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿®ÍêÀ
¡¡ÆüËÜºÇÂç¤Î³Ø¹»Ë¡¿Í¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÂç³Ø¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä²þ³×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆDX¿ä¿Ê¤ò½ÅÅÀ²ÝÂê¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¡×¡Ö¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¸«¤¨¤ë²½¡×¡Ö¶ÈÌ³²þÁ±¡¦¸úÎ¨²½¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇHUE¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏÂç³Ø¤äÂç¼ê´ë¶È¤Ø¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¿®ÍêÀ¤äÂ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Æ³Æþ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ³Æþ¤Î¸ú²Ì¡Û¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÆâÉôÅýÀ©¤Î¶¯²½
¡¡ÆüËÜÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢·èºÛ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤ÎãÈµÄ½ñ¤ò»æ¤Ç²óÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Éé²Ù¤ä½Ð¼Ò¤ÎÉ¬Í×À¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£HUE¥ïー¥¯¥Õ¥íーÆ³Æþ¸å¤Ï¡¢»æºï¸º¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾µÇ§¥Õ¥íー¤äÍúÎò¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÉôÅýÀ©¤Î¶¯²½¤â¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤ò³èÍÑ¤·¡¢·èºÛ¸¢¸Â¤ä¾µÇ§¥Õ¥íー¤Î´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³Ø¹»Ë¡¿ÍÆüËÜÂç³ØÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡Åö³Ø¤Ç¤Ï¡¢DX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»öÌ³ÁÈ¿¥¤Î¥¹¥ê¥à²½¡¦¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HUE¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢·èºÛ¶ÈÌ³¤Î¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¾µÇ§¥Õ¥íー¤ä¿ÊÄ½¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁàºîÀ¤¬¹â¤¯¿¦°÷¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¶µ°÷¤ò´Þ¤à2Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â»ëÌî¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚHUE¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
HUE¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢»æ¤Î¿½ÀÁ½ñ¤â´ÊÃ±¤ËÅÅ»Ò²½¤Ç¤¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¾µÇ§¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Ê¬ÀÏÍÑ¥ì¥Ýー¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎºîÀ®¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤â¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡HUE¥ïー¥¯¥Õ¥íーÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://saas.worksap.co.jp/workflow/?utm_source=ownedmedia&utm_medium=referral&utm_campaign=251024PressRelease)
¡Ú¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢1996Ç¯¤ËÆüËÜÈ¯¤ÎERP¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ù¥ó¥Àー¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¥Îー¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤äÌµ½þ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¹ñÆâÂç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢´ë¶È¤È¸Ä¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡ÖÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Öºî¶È¡×¤ò¡ÖÁÏÂ¤¡×¤ËÊÑ¤¨¡¢¡Ö»Å»ö¡×¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º ¥µ¥¤¥È¡¡https://www.worksap.co.jp/
*²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÅ±²ó¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Í½Â¬¤ä¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏÉÔ³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë·ë²Ì¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
TEL¡§03-3512-1400¡¡FAX¡§03-3512-1401¡¡
Email¡§pr@worksap.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º ¹ÊóÃ´Åö