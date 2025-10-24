カラオケアプリ「UTAO」が仕掛ける「歌の学園祭」を開催決定!思い出を歌に乗せて青春ソングを謳おう！

株式会社TOAI

西日本においてカラオケ業界最大規模を誇るジャンカラが監修するオンラインカラオケアプリ「UTAO」にて、青春をテーマにした歌のコンテスト『～あの頃の青春を謳おう！～UTA高！きらめき学園祭』を開催します。

本コンテストは「歌の学園祭」をテーマに、参加者が思い思いの“青春ソング”を歌うイベントです。歌唱力はもちろん、歌を楽しむ姿勢も評価の対象となり、誰もが主役になれるチャンスがあります。

さらに、新人ユーザー限定の決勝ステージもあり、幅広い参加者に活躍の場を提供します。

青春の思い出を歌に乗せて、優勝を目指しましょう。

なお、優勝者には賞金30万円に加え、UTAOロゴ入り特製オリジナルジャージを贈呈いたします。

■イベント概要

- イベント名 ：UTA高！きらめき学園祭- プラットフォーム ：オンラインカラオケアプリ「UTAO」- 開催スケジュール ：予選期間 2025年10月31日（金）12:00 ～ 2025年11月9日（日）23:59予選結果発表 2025年11月13日（木）予定決勝期間 2025年11月14日（金） 0:00 ～ 2025年11月30日（日）23:59※決勝期間は部門ごとに異なります。- 開催形式 ：（予選）歌唱動画の撮影・投稿 /（決勝）ライブ配信で歌唱パフォーマンス

審査方法や詳細なルールについては、下記特設ページをご覧ください。

▶ 特設ページ: https://site.karasta.net/contests/school_festival

■イベント参加方法

「UTAO」アプリ内で歌唱動画（顔出し無しでも可）を撮影し、以下のハッシュタグを付けて投稿してください。

- 投稿ハッシュタグ ：「#UTA高！きらめき学園祭」「#UTA高！きらめき学園祭新人戦」- 応募締め切り ：2025年11月9日（日）23:59まで

※2025年4月30日（水）以前に登録された方は「#UTA高！きらめき学園祭」を、2025年5月1日（木）以降に登録された方は「#UTA高！きらめき学園祭新人戦」をつけて投稿してください

※ハッシュタグがない投稿は、審査対象外となりますのでご注意ください

■オンラインカラオケアプリ「UTAO」とは

当社カラオケチェーン「ジャンカラ」はコロナ禍で一時全店休業を余儀なくされました。その渦中、「もっと身近に歌を楽しむ瞬間を提供したい」「どこでも本格的なカラオケ体験をお届けしたい」という思いから、オンラインカラオケアプリ「UTAO」を開発。

2023年4月のβ版リリース以降、改良を重ね2023年8月29日に正式リリースしました。また、2024年8月19日には、カラオケアプリ「KARASTA」を買収し、2025年2月5日に2つのアプリの強みを活かしたオンラインカラオケアプリとして生まれ変わりました。

「高音質でカラオケを楽しむ」「歌を投稿・ライブ配信でシェアする」「みんなの歌を聴いて交流する」ことができるこのアプリは、歌をこよなく愛するユーザーたちから幅広く支持されています。

「UTAO」アプリの詳細やダウンロードはこちらから

▶https://utao.jp

■ジャンカラ概要

1990年にカラオケ事業をスタートして以降、歌い放題、飲み放題、料金の明朗化を実現することでお客様に受け入れられ、事業を拡大してきました。

他社には無いコンセプトルームの展開や店舗丸ごとコンセプトを持たせた新店の展開、また個室に限らずオープンなスペースで顧客同士がコミュニケーションを取れるオープンカウンターやBAL UTAOも有し、現在は西日本最大規模を誇るカラオケチェーンとして全国200以上の店舗を運営しております。

また近年ではDX化を推進しており、利便性の高いサービスを追求するため、無人受付精算機を全店へ業界初導入。

更にスマホ1つで予約・受付から精算までができる業界初の機能「すぐカラ」を公式アプリに搭載。

加えて飲食オーダー機能や選曲機能を導入し、全てがアプリで完結する次世代のカラオケ体験を実現しました。

常に新しい価値を生み出しながら、お客様が体験したことのないカラオケ空間の実現にむけて、チャレンジしていきます。

■株式会社TOAI概要

会社名：株式会社TOAI

代表取締役社長：東原元規

設立：昭和61年6月17日

株式会社TOAIコーポレートサイト：https://www.toai.co.jp/

ジャンカラ サービスサイト：https://jankara.ne.jp/

事業概要:西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」を中心とするエンターテインメント事業を展開。

カラオケ事業にて培ったノウハウ、豊富なリソースを活かし、お客様がワクワクするような新しい体験を生み出し続けます。現在、カラオケ事業に加え、オンラインカラオケアプリ・女性専用フィットネス・買物代行・バーチャルレストラン(8業態200店舗以上)・温浴施設・飲食店・トランクルーム・セルフフラワーショップなど幅広くサービスを展開しています。

今後も新事業に果敢にチャレンジして経営者人材を創出すると共に、ダイナミックな事業ポートフォリオを構築していく方針です。

<関連リンク>

オンラインカラオケアプリ「UTAO」：https://utao.jp/

お買い物代行アプリ「HELP!」：https://help-solutions.jp/

女性専用ボディメイクスタジオ「PORT」：https://port-fitness.jp/

温浴施設「湯快のゆ」：https://yukainoyu.jp/

本格イタリアンレストラン「Le NAPOLI」：https://tl-corp.co.jp/lenapoli/

屋内型トランクルーム「スマートボックス」：https://www.sbox-ss.com/

セルフフラワーショップ「kleine geluk」：https://jankara.ne.jp/kleinegeluk/

複合型エンターテインメント施設「ENTERTAINMENT HUB KYOTO」：https://entertainment-hub-kyoto.com/

当社グループは、世界中のお客様に素晴らしいエクスペリエンス(感動的な顧客体験)を提供することをグループビジョンに掲げ、笑顔のために常に進化を続けます。