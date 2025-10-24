アーバンリサーチ ドアーズより、Limited Edition Item of L.L.Bean JAPAN EDITION 『Northcol Parka Insulated』が別注カラーにて登場！

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH DOORSよりL.L.Bean JAPAN EDITION『EXCLUSIVE COLOR Northcol Parka Insulated』を10月31日(金)に発売。現在オンラインストアにて予約受付中です。

『Northcol Parka Insulated』は、L.L.Beanが90年代に展開していた名作「Northcol Parka」をベースに素材とフィット感を現代的にアップデートしたモデル。

機能性やディテールも見どころが多く、表地には防水性・撥水性・防風性を備えた2層構造の高密度ポリエステルタフタを採用。

中綿には体温を熱源とする遠赤外線効果で自然な暖かさを保つ〈光電子(R)Re:nsulation〉を使用し、軽量かつ快適な着用感を実現しています。

8つのポケットを備えた圧倒的な収納力は申し分のない抜群の実用性。

当時のアーカイブデザインを踏襲しつつフードをスタンドカラーに変更し、バストから裾にかけて緩やかに広がるAラインシルエットです。

今回特別にURBAN RESEARCH DOORSオリジナルのカラーを施し、特別な一着に仕上げました。使い勝手の良いブラックカラーの〈Night〉に加え、ヴィンテージのムードを感じさせる〈Sand〉〈Pulm〉のL.L.Beanらしい3色展開。表地・裏地の配色まで細部にこだわった渾身のカラーリングです。

タウンユースからアウトドアまで幅広く対応する高い機能性。そして特別なカラーリングで再構築されたURBAN RESEARCH DOORSだけの特別なデザインをぜひご覧ください。

L.L.Bean JAPAN EDITION×URBAN RESEARCH DOORS

カラー別注 Northcol Parka(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDMA7-5575-2045/?_ga=2.210623382.203618770.1761198816-604587.1723687207)

品番：DMA7-5575-2045

価格：49,500円 (税込)

カラー：Night / Sand / Plum

サイズ：S / M / L / XL

【一般発売日】

2025年10月31日(金)

【取り扱い店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

アーバンリサーチ オンラインストア(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDMA7-5575-2045/?_ga=2.236854146.203618770.1761198816-604587.1723687207)