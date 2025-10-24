大学生・大学院生対象の「Gyoseki大会」、新たに公的機関「J-FLEC」の後援が決定

Gyoseki株式会社

Gyoseki株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤寛之）は、Point72、BlackRock Japan、東京海上アセットマネジメント、J-FLEC（日本金融経済教育推進機構）など企業や団体のご協力のもと、大学生・大学院生対象の日本最大級ファンダメンタル分析大会「第4回Gyoseki大会(https://www.gyoseki-competition.com/)」のエントリーを10月10日より開始している。

過去3回の開催で延べ450名の学生が参加し、多数の参加者が大手資産運用会社や投資銀行への就職を果たすなど、金融業界への登竜門として注目を集めている。



【"プロと同じ環境"で競う本格投資コンテスト】

本大会の最大の特徴は、学生が実在する上場企業を題材に2カ月にわたって企業分析を行い、プロの投資家と同じデータやツールを使用できる点にある。

大会期間中は、参加者限定で大手金融機関のプロフェッショナルによる分析・執筆プロセスの講義が行われ、未経験者にとっても貴重な学びの機会となる。さらに、参加者はSCRIPTS Asia、ナウキャスト、プロネクサス、東洋経済新報社が提供する専有データにアクセスでき、決算書の数字だけでなくリアルタイムの市場データも活用しながら分析を進める。

「1年生から3大会連続で参加している学生もいる」（加藤代表）ように、初心者から上級者まで同じ土俵で切磋琢磨できる環境が整っている。

【J-FLEC後援で“教育的価値”がさらに強化】

金融リテラシー教育を推進する公的組織であるJ-FLEC（日本金融経済教育推進機構） が新たに後援団体として参画が決定。

金融庁・日本銀行・日本証券業協会などが連携する同機構の協力により、本大会は「金融教育 × 実践投資分析」の新たなモデルとして、教育的価値をさらに高める。

加藤代表は「学生がデータをもとに主体的に企業を理解し、意思決定する力を養うことが金融教育の根幹であり、J-FLECの後援によりその理念がより一層強化される」と語る。

【金融業界だけでなく幅広いキャリアに直結】

大会で習得するファンダメンタルズ分析スキルは、金融業界に限らず経営企画、コンサルティング、アカデミアなど幅広い分野で活用可能だ。

実際に、初学者が大会での学びを活かして難関インターンシップを獲得したり、上級生が入賞を果たしてキャリア形成につなげる事例が相次いでいる。

大会終了後には立食形式の交流会を開催し、参加者はパートナー企業のプロフェッショナルと直接意見交換する機会も設けられている。

【コミュニティは延べ450名規模に拡大】

Gyoseki大会は過去3回の開催で全国最大規模のファンダメンタル分析イベントへと成長。

直近大会では参加者数が前年から倍増し、コミュニティは延べ450名規模に拡大している。

大会終了後もUSICとのモックポートフォリオ対決やストックピッチ勉強会などを通じ、継続的な学習機会を提供している。

【代表メッセージ】

加藤代表は「本大会は単なるコンテストではなく、次世代の金融人材育成と金融リテラシー向上の機会として機能している。今回のJ-FLEC後援はその理念と一致しており、今後も学生の成長と業界の発展に貢献していきたい」と語っている。

【大会概要】

参加条件：大学生・大学院生

参加費：無料

開催期間：2025年11月～12月（結果発表：2026年2月以降）

賞金：合計30万円（優勝15万円）

参加登録：10月10日～10月31日

詳細・エントリー：https://www.gyoseki-competition.com/

【協力企業・団体】

プラチナパートナー：Point72 Asset Management(https://point72.com/)

ゴールドパートナー：BlackRock Japan(https://www.blackrock.com/jp/individual/ja) / 東京海上アセットマネジメント(https://www.tokiomarineam.co.jp/) / 東洋経済新報社(https://corp.toyokeizai.net/) / ナウキャスト(https://nowcast.co.jp/) / SCRIPTS Asia(https://corporate.quick.co.jp/products/scripts-asia/) / プロネクサス(https://www.pronexus.co.jp/)

後援：東京都(https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct) / 平和不動産(https://www.heiwa-net.co.jp/) / Union of Student Investment Clubs (USIC)(https://www.usic2008.org/) / J-FLEC（日本金融経済教育推進機構）(https://www.j-flec.go.jp/)

【会社概要】

Gyoseki株式会社は、「GYOSEKI」というファンド向けプラットフォームを提供。DX時代の効率化・情報共有・スキルアップを重視したアプリにより、若手投資家の日本市場での活躍を後押ししている。

Gyoseki株式会社：https://app.gyoseki.com/lp