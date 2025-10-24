Ridgelinez、量子コンピュータ時代のセキュリティ強化に向け、耐量子計算機暗号（PQC）への移行支援サービスを提供開始

Ridgelinez株式会社

Ridgelinez株式会社（以下Ridgelinez）は、量子コンピュータによる既存暗号の脆弱化に備えた耐量子計算機暗号（以下、PQC）への移行支援サービスを2025年10月24日から提供開始します。本サービスでは、幅広い業種のクライアントに向け、従来の暗号技術からPQCへの移行に必要となる暗号化資産の棚卸しから移行戦略・計画の策定、そして技術対策の検討まで、経営戦略に整合した包括的な支援を提供します。

量子コンピュータは量子力学に基づく計算機で、機械学習・AI、物理・化学など特定分野での高速化が見込まれています。一方、実用化が進むことに伴い、一部の暗号が量子コンピュータによって解読され、不正利用されるリスクが高まっており、こうした脅威に備えるための対応策が求められています。日本政府は各業界がPQCへスムーズに移行できるよう、将来的にロードマップを策定していく方針を示しており（注１）、金融庁もすでに金融分野におけるPQC対応の方向性（注２）を示しています。このような状況を受け、あらゆる業界においてPQCへの移行は喫緊の課題となっており、企業は早急な対策が求められています。

サービスの概要

本サービスにおいて、Ridgelinezは富士通と連携し、富士通の量子分野における深い知見、各業界の業務に関する知識、そして各ソリューションの専門性を活用して、PQC移行に向けた技術支援を含む対策の検討を実施します。また、クライアントの経営陣をはじめシステム部門、リスク管理部門、内部監査部門などの関係部門に対して本サービスを通じて、予算措置、人材確保、外部ベンダーとの調整などの対応を支援することで、全社を巻き込んだ円滑なPQC移行を支援します。

図：支援プロセスの概要

本サービスでは、まず暗号技術によって保護されている情報資産の棚卸しであるクリプト・インベントリ（注3）の整備により、既存暗号が解読されるリスクを網羅的に抽出します。これをIT計画やサイバーセキュリティ計画と整合させ、リスクの大きさや重要度に基づいて、移行対象システムの優先順位付けを行います。次に、将来的に新たな暗号技術が登場したり、暗号危殆化（きたいか）の事態に陥ったりしても、システム全体を大きく変更することなく、柔軟に新しい暗号方式へ切り替えられるような設計（クリプト・アジリティ）を実装したアーキテクチャの検討を進めます。また、技術・運用上の課題整理、PQCに対応したクラウドサービスの活用可能性の評価などを行い、PQC対応のロードマップを策定します。そして、クリプト・アジリティが確保できる技術的対策の実装・運用を実施し、ロードマップに沿って影響度の大きいシステムから順次PQCへの移行を行います。加えて、PQC移行プロジェクト全体の企画立案や進捗管理を担うプロジェクトマネジメントオフィス（PMO）などの支援も行います。

Ridgelinezは本サービスを通じて、量子コンピュータによる暗号脅威から情報を守ることで、企業や組織のサイバーセキュリティ対策を強化し、デジタル社会における安全かつ持続可能なビジネスの実現に貢献することを目指します。

関連リンク

https://www.ridgelinez.com/service/theme/cyber-security/pqc/

注釈

注1 出所：国家サイバー統括室 「政府機関等における暗号利用のルール及び耐量子計算機暗号（PQC）の概要等について」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/pqc/kanjikai/dai1/shiryou1.pdf（最終確認：2025年10月）

注2 出所：金融庁「預金取扱金融機関の耐量子計算機暗号への対応に関する検討会 報告書」

https://www.fsa.go.jp/singi/pqc/houkokusyo.pdf（最終確認：2025年10月）

注3 クリプト・インベントリ：どの暗号技術が、どういう暗号化の用途で、どこに利用されているかを把握し管理すること

商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

Ridgelinez株式会社について

Ridgelinezは戦略から実行までを支援する総合プロフェッショナルファームです。ストラテジー、デザイン、テクノロジーをクリエイティブに融合させ、クライアントの経営課題解決に伴走します。金融、製造、通信、運輸、リテールなど多岐にわたる業界で、デジタルテクノロジーを通じて変革を加速し、End to Endのコンサルティングサービスを提供します。Ridgelinezは変革の中核となる「人」を起点にした独自の先見力によって、チェンジリーダーとともに持続的な未来を創造するパートナーとして社会に貢献します。

サービスに関するお問い合わせ

Ridgelinez株式会社 Competency Group, Risk Transformation

https://www.ridgelinez.com/contact/form/contact-service/

報道関係者お問い合わせ

Ridgelinez株式会社 Brand Communication

Mail：contact-pr@ridgelinez.com