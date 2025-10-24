オンラインくじ「はにくじランド」でゆるかわいいキャラクターのくじが販売開始！

株式会社アニメイトホールディングス

2025年8月よりサービス開始したハズレ無しオンラインくじ「はにくじランド」にて、


ゆるゆるでかわいいオリジナルキャラクターを使用したオンラインくじを販売開始いたします。


社内スタッフがスキマ時間に生み出したゆるゆるなオリジナルキャラクターが缶バッジや缶ストラップになりました。





【はにくじランド　ゆるゆるくじ】


開催期間：2025年10月24日(金) 12:00 ～ 2025年11月30日(日) 23:59まで


販売価格：1回　330円(税込)



販売サイト：https://hanikujiland.com/lottery/13




■賞品ラインナップ


【A賞】缶ストラップ (全5種)


【B賞】57mm缶バッジ(全5種)


【C賞】32mmまめ缶バッジ (全10種)



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品の発売・仕様につきましては諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。何卒ご了承ください。



■権利表記：(C)コアデ


■はにくじランド：https://hanikujiland.com/


■はにくじランド(コアデグッズ総合)X：https://x.com/Coade_Goods


■株式会社コアデ：https://www.coade-net.co.jp/


■株式会社コアデ公式X：https://x.com/coade_official



【株式会社コアデ 会社概要】


株式会社コアデは透明ブックカバーやクリファイル収納ホルダー、缶バッジカバーをはじめとする


コレクターのためのオリジナル“ノンキャラクター”商品を数多く企画・開発、


「有りそうで無かった」驚きと便利さをお客様へお届けしているアニメイトグループの企業です。