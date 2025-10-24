【 11/12（水）】社長から直接ビジネスが学べるカジュアルビジネスイベント「社長ダイレクトサロン」を開催

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（所在地：東京都渋谷区/代表取締役社長：富田直人）は、社長直下ポジション特化の転職サービス「社長ダイレクト」が主催する社長から直接ビジネスが学べるカジュアルビジネスイベント「社長ダイレクトサロン」を2025年11月12日（水）に開催します。今回のゲスト社長は、株式会社キッカケクリエイション 川島我生斗 代表取締役です。HR×エンタメの新たな切り口で、3年で20倍成長を遂げる株式会社キッカケクリエイション裏側を大公開します。

申し込みURL：https://shacho-direct.jp/events/13(https://shacho-direct.jp/events/13?utm_source=press&utm_content=1024)

■ セミナー概要

社長から直接ビジネスが学べるカジュアルビジネスイベント「社長ダイレクトサロン」。

本イベントは、ビジネスパーソンと経営者が直接交流し、新たなイノベーションの創出を目的に毎月開催しています。

第7回の開催となる今回は、HR×エンタメでIPOを目指す株式会社キッカケクリエイション 川島我生斗 代表取締役をゲストに迎え、創業から3年で20倍成長を実現した裏側や、2030年のIPOを見据えた今後の成長戦略について語ります。

また、川島社長が手掛ける「国内最大級のITエンジニア転職映像メディア」や「ITエンジニア専門インフルエンサープロダクション」など、HR業界の常識を変革する取り組みの全貌を公開。参加者は、現場発のリアルな事業ノウハウや採用戦略を学び、直接質問できる貴重な機会です。

■ 開催概要

開催日： 2025年11月12日（水）

開催時間： 19:00～21:00（18:30開場）

会場： 株式会社イノベーション 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷Rビル3F

募集人数： 20名

参加費： 無料

参加申込URL：https://shacho-direct.jp/events/13(https://shacho-direct.jp/events/13?utm_source=press&utm_content=1024)

＜プログラム＞

19:00-19:05 ： イベント概要説明

19:05-19:25 ： 川島社長のこれまでのキャリアと起業に至った経緯

19:25-19:35 ： 起業から3年で20倍成長の裏側大公開

19:35-19:45 ： 2030年IPOに向けた事業戦略

19:45-20:00 ： 現在の募集ポジションの紹介

20:00-21:00 ： 社長にQ&Aセッション

21:00 ： 終了予定

ぜひご参加ください。

■「社長ダイレクト」 について

「社長ダイレクト」は、社長直下ポジションに特化した転職サービスです。

CxOや事業責任者など、経営ポジションを目指す方に向けた求人を多数掲載しています。

情報があふれる今、「誰と働くか」はキャリアの持続性を左右する鍵です。 「社長ダイレクト」では、社長の経営理念やビジョン、価値観に直接触れ、あなた自身の価値観と合うかを深く見極められます。

一人ひとりの"社長との出会い"が、次の挑戦や人生の転機となる。

「社長ダイレクト」は、そんな経営者とビジネスパーソンの新しい出会いの形を提供しています。

■株式会社イノベーション について

株式会社イノベーションは、”「働く」を変える”をミッションとして掲げ、2000年の設立以来、法人営業・マーケティング分野に特化してサービス提供をおこなってきました。創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

代表取締役社長 ： 富田直人

URL ： https://www.innovation.co.jp/