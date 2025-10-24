今だけの期間限定デザインで登場！「パックンチョ」 ズートピア２デザイン10月下旬より順次発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、丸い一口サイズのビスケットに、チョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターを印刷した「パックンチョ」から、ディズニー最新作『ズートピア2』期間限定デザインの「パックンチョ」を10月下旬より順次発売いたします。また、お菓子の表面のプリントも期間限定で『ズートピア2』の絵柄になっており、全34種類で好きなキャラクターを探してお楽しみいただけます。今だけの限定デザイン商品の発売で、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

パックンチョ ＜チョコ＞ 全4種

▲裏面は前作映画のワンシーンを切り取った、コレクションカードパックンチョ ＜イチゴ＞ 全4種▲裏面は前作映画のワンシーンを切り取った、コレクションカードリトルパックンチョ テトラ型を活かしたユニークなデザイン 全6種お菓子の絵柄は全34種類■「パックンチョ」について

「パックンチョ」は、お子様に好まれるビスケットを開発すべく試行錯誤を重ねた末に誕生しました。丸くて一口サイズのビスケットにチョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターをプリントすることを思いつき、「パックンチョ」が生まれました。東京ディズニーランドの開園日と同じ1983年4月15日に新発売し、翌年には＜イチゴ＞味を加え、お子様はもとより、幅広いお客様にご愛顧いただいています。

▲発売当時のパッケージ