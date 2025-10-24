24 時間リカバリーウェア「ReD」新商品 リカバリーソックス11 月5 日（水）より発売決定！「健康増進機器」に認定

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、⾎行から毎日を元気にする

24 時間リカバリーウェア「ReD（レッド）」から、秋冬の新商品リカバリーソックスを11 月5 日（水）より※発売することをお知らせいたします。

本商品は、身体から放出された遠⾚外線を吸収し、再び肌に放出、⾎行促進による保温効果およびリラ

ックス効果が期待できることから、日本ホームヘルス機器協会の「健康増進機器」に認定されました。

肌あたりがよい薄手の生地で、カラーバリエーションも豊富なためファッションに合わせて着用できま

す。外出時やおうち時間、就寝時にも足先をやさしく包み込み、快適な毎日をサポートします。

※11月5日（水）10 時より公式オンラインショップにて、同日12 時より他モールショップにて販売を開始いたします。その他の販売店では、各店舗の営業開始時間より順次販売いたします。

商品詳細

ReD バイタルテック リカバリーソックス［クルー丈］（⾮一般医療機器)

カラー：レッド、ホワイト、ネイビー、グレー、ブラック

サイズ：23-25cm、25-27cm（男女兼用）

素材：綿84% ポリエステル12% ナイロン2% ポリウレタン2%

価格：1,980 円（税込）

発売に先駆けて、10 月24 日（金）からReD 公式オンラインストア 楽天市場店で※予約販売を開始いたします。

ReD 公式オンラインストア 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/red-jpn/4305420101/

予約受付期間：10 月24 日10 時00 分～11 月3 日23 時59 分

健康増進機器とは

「健康増進機器認定制度」とは、一般社団法人日本ホームヘルス機器協会※が、家庭向け健康機器等の安全性や機能の妥当性を審査する制度です。

健康増進機器とは、健康・美容の増進、QOL の向上を目的とする機械器具等を指します（医療機器及び福祉用具を除きます）。認定制度を設けることで、お客様が信頼と安心感によって、それぞれのニーズに合う機器等を選択できることを目指しています。

－ 日本ホームヘルス機器協会／健康増進機器認定制度について

https://kenkozoshin.jp/about/

※ホームヘルス機器に関する技術の向上、品質及び安全性の確保、流通及び販売の適正化等を図ることにより、国民の健康の自主的な保持増進とホームヘルス機器産業の健全な発展に寄与し、もって国民福祉の向上に貢献することを目的とする一般社団法人。

ReD とは

ReD は⾎行から毎日を元気にする、24 時間リカバリーウェアです。8 つの天然鉱石を独自配合した「⾎行促進繊維VITALTECH(R)」が身体が放出する遠⾚外線を吸収し、再び肌へ放出することで⾎行を促進。健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFE を応援します。

ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/shop/