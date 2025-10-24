ITエンジニア向け「レバテック IT転職フェア」を11月22日（土）に開催決定

レバレジーズ株式会社

「日本を、IT先進国に。」をビジョンに掲げるレバテック株式会社( https://levtech.jp/(https://levtech.jp/) ) は、2025年11月22日（土）に、ITエンジニア向け転職イベント「レバテック IT転職フェア」を東京流通センターにて開催いたします。

特設サイトはこちら :https://lp.levtech-direct.jp/lp/112/01/01?via=c_zkk_prr_fair251122_

■ 開催背景

IT人材不足が深刻化する中、採用競争はますます激化しています。IT人材の求人倍率は10倍超の水準が続き、求人数は前年同期比152％、転職希望者数も前年同月比127％※と右肩上がりで増加しています。さらに、早期離職や定着率低下といった課題も顕在化しており、企業・人材双方にとって採用・転職活動の難易度は高まっています。

こうした状況を受け、この度企業とエンジニアが直接出会い、対話できる場として「レバテック IT転職フェア」を開催する運びとなりました。本フェアを通じて、採用におけるミスマッチを防ぎ、参加者が新たなキャリアに気づくきっかけとなることを目指しています。

（※レバテック社内調べ）

■「レバテック IT転職フェア」について

◇ 概要

◇お申込み

◇ スペシャルゲストによる講演会も開催予定！

- 初めての登録の方はこちら(https://auth.levtech.jp/zHYmybU5M5Qmrxbe-adz-/signup?client_id=ltd)- すでにレバテックIDをお持ちの方はこちら(https://auth.levtech.jp/mHhytGa9tN1VjwNCzFFHD/signin?client_id=ltd)

※最新情報は、特設サイト(https://lp.levtech-direct.jp/lp/112/01/01?via=c_zkk_prr_fair251122_)にて随時更新いたします。

一般財団法人Rubyアソシエーション 理事長 まつもとゆきひろ 氏

プログラミング言語Rubyの生みの親。株式会社ネットワーク応用通信研究所フェロー、一般財団法人Rubyアソシエーション理事長、NPO団体軽量Rubyフォーラム理事長などを務める。島根県松江市名誉市民。

◇講演タイトル：「AI時代の生産性向上術」

ソフトウェア開発とAIが切り離せなくなった2025年、AIを使って生産性を向上させ、自分の(市場)価値を最大化するアイディアについて、「Rubyのパパ」が語る。

■運営よりメッセージ

近年、オンライン採用やAIの普及により、転職活動はこれまで以上に効率的に進められる時代となりました。

しかし一方で、オンライン上のやり取りだけでは伝わりにくい雰囲気や人柄、価値観といった要素は、企業とエンジニア双方が納得できるマッチングを実現する上で欠かせない重要な情報です。

オンラインでの転職が当たり前となった今だからこそ、直接会い、互いの価値観や相性を確かめ合えるリアルな場の重要性は一層高まっています。長年培ってきたネットワークを活かし、本フェアを通じて企業とエンジニアに最適な出会いを提供することで、採用の質やキャリアの満足度向上に寄与できればと考えています。

レバテックキャリアは今後も、「すべてのエンジニアの人生を前に進める」というミッションのもと、企業と人材の双方に価値ある出会いを創出し、IT業界全体の発展に貢献してまいります。

レバテック株式会社

レバテック株式会社では、「日本を、IT先進国に。」をビジョンに掲げ、「IT人材と企業を増やし、伸ばし、繋げる」ためのプラットフォームの構築を目指しています。現在は業界最大手のITフリーランス専門エージェント「レバテックフリーランス」ほか、IT人材と企業を支援するための様々なサービスを提供。累計登録者は68万人を超えます。

▽「レバテックフリーランス」フリーランスエンジニア専門エージェント

https://freelance.levtech.jp/(https://freelance.levtech.jp/)

▽「レバテッククリエイター」フリーランスクリエイター専門エージェント

https://creator.levtech.jp/(https://creator.levtech.jp/)

▽「レバテックダイレクト」ITエンジニア・クリエイター専門求人サイト

https://levtech-direct.jp/(https://levtech-direct.jp/)

▽「レバテックキャリア」エンジニア/クリエイター専門の転職支援

https://career.levtech.jp/(https://career.levtech.jp/)

▽「レバテックルーキー」エンジニアに特化した新卒向け就職支援エージェント

https://rookie.levtech.jp/(https://rookie.levtech.jp/)

▽「レバテックカレッジ」大学生・大学院生対象エンジニア就活特化のプログラミングスクール

https://rookie.levtech.jp/college/(https://rookie.levtech.jp/college/)

レバレジーズ株式会社（ https://leverages.jp/(https://leverages.jp/) ）

本店所在地 ： 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア24階 /25階

代表取締役： 岩槻 知秀

資本金 ： 5,000万円

設立 ： 2005年4月

事業内容 ： 自社メディア事業、人材関連事業、システムエンジニアリング事業、システムコンサルティング事業、M&Aアドバイザリー事業、DX事業、メディカル関連事業、教育関連事業

社会の課題を解決し関係者全員の幸福を追求し続けることをミッションに、インターネットメディア・人材・システムエンジニアリング・M&Aの領域で国や業界をまたいだ問題解決を行なっています。2005年に創業以来、黒字経営を継続し、2024年度は年商1428億を突破しました。各分野のスペシャリストが集うオールインハウスの組織構成と、業界を絞らないポートフォリオ経営で、時代を代表するグローバル企業を目指します。