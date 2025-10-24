シリーズ累計販売着数40万着※突破！！AOKIの「スーツ屋の仕立てたシリーズ」秋冬の新作が登場！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、2022年春に販売を開始し、多くのお客様にご好評いただいている「スーツ屋の仕立てたTシャツ」を含む、ビジネスカジュアルスタイルに最適なアイテムを「スーツ屋の仕立てたシリーズ」として展開しています。この度、同シリーズより秋冬の新作として定番のTシャツはもちろん、セーターのバリエーションを拡大して販売を開始しました。

AOKI公式オンラインショップ（特集ページ）： https://www.aoki-style.com/feature/tops_series/

■ビジネスにもカジュアルにも最適！「スーツ屋の仕立てたシリーズ」から新作登場！

昨今、ビジネスウェアのカジュアル化が進むと同時に、ビジネスカジュアルスタイルのアイテム選びやコーディネートに関してのお悩みのお声が寄せられるようになってまいりました。

2022年6月に販売を開始した「スーツ屋の仕立てたTシャツ」を含む本シリーズは累計販売着数40万着※を突破し、多くのお客様からご好評いただいております。

※2022年4月～2025年10月までの累計販売着数

本シリーズは、さまざまなシーンで使えるシンプルなデザインに加え、スーツ屋ならではの視点でジャケットのインナーとして計算しつくされた仕立てが特長です。

大好評の「Tシャツ」は、後ろ襟部分に高さを出すことでジャケットに直接肌が当たることを防ぎ、皮脂汚れを軽減しつつ、縫い目を滑らかに仕上げているため首回りにストレスがかかりにくい仕様です。また、春展開商品から全アイテムをダブルジャージ素材にリニューアルし、上品できれいな見た目でありながら洗濯後の縮みや襟元のよれを改善しました。

今季から拡大したセーターは、「モックネック」「ハーフジップ」「タートルネック」の3種類を展開。カラー展開も豊富で、幅広いアイテムからお好みの1着を見つけていただけます。

※タートルネックセーターは限定店舗展開

各セーターは、重ね着しやすいサイズ感をはじめ、ジャケットのインナーとして着用しても裾が覗かず、1枚で着用してもサマになる着丈や、アームホール（肩～脇の下にかけての腕を通す穴）は余計な布の余りやシワを軽減する設計等、シルエットにこだわって企画しております。

さらに、AOKIの他カジュアルアイテムとの組み合わせも考慮して企画しているため、トータルコーディネートでビジュアルカジュアルスタイルが完成します。

AOKIではこれからも、スーツ屋だからこそできる、お客様のライフスタイルを彩る商品の企画・販売に力を尽くしてまいります。

「スーツ屋の仕立てたシリーズ」商品特長

■スーツ屋の仕立てたTシャツ（長袖）

税込価格 ： 4,389円

サイズ：S～3L

素材：綿59％・ポリエステル34％・

ポリウレタン7％

カラー：黒・ライトグレー・茶・白

１.ビジネスカジュアルスタイルに最適な1着

襟のリブ部分は1.2cmの前後差をつけ、ジャケットを着た際の襟汚れやネックストラップをかけた際の首の擦れを軽減できます。また、ジャケット着用時にすっきりと着用できるシルエットも特長です。

長袖タイプのため、秋口～春先まで長くご着用いただけます。

２.ダブルジャージー素材で型崩れしにくくお手入れも簡単

さまざまなシーンでお使いいただけるよう上品でキレイめな見た目は保ちつつ、洗濯後の型崩れや襟のよれを軽減。さらに縫い目をフラットにするメローロック縫製を取り入れることで、肌触りもよくストレスフリーな着心地を実現。脇下には消臭テープを付加しており、気になる汗臭等のにおいも軽減できます。

■スーツ屋の仕立てたモックネックセーター

税込価格：5,489円

サイズ：S～3L

素材：ポリエステル40％・アクリル25％・

ナイロン20％・レーヨン10％・ウール5％

カラー：黒・チャコールグレー・ライトグレー・

紺・ブルー・赤・オフホワイト（限定店舗展開）・マスタード（限定店舗展開）

１.より快適にご着用いただけるシルエットに改良

トレンドを反映し従来商品よりもシルエットをゆったりめに変更しながらも、ジャケット着用時にはストレスのないサイズ感が特長。さらに、ジャケットから裾が覗かない着丈やアームホール（肩～脇の下にかけての腕を通す穴）は着用時の余計な布の余りやシワを軽減する等、さらに快適にご着用いただけるよう改良しました。

２.ストレッチ性・キックバック性が高い素材を使用し、型崩れしにくい

細いストレッチ糸を編み込む「プレーティング編み」を採用することで、目がしっかり詰まり、温かみがありながらも上品で美しい見た目を実現。さらに、ご自宅での洗濯が可能なので暖房による室内外の気温差で気になる汗やにおいも気にせずご着用いただけます。

３.豊富なカラー・デザインで展開

ビジネスシーンに着用しやすいベーシックカラーから、差し色としてお使いいただけるカラー、秋冬らしい深みのあるカラーなど、豊富な全8色で展開しております。※一部カラーは限定店舗展開

■スーツ屋の仕立てたハーフジップセーター

税込価格：5,489円

サイズ：S～3L

素材：ポリエステル40％・アクリル25％・

ナイロン20％・レーヨン10％・ウール5％

カラー：チャコールグレー・紺・こげ茶

１.1枚でも重ね着でも活躍する1着

襟元のジップを開けてインナーのシャツを覗かせれば、きちんと感のあるレイヤードスタイルが完成します。1枚でも、インナーにシャツを着用してもお使いいただけるので簡単に温度調節ができ、より寒くなる冬にも便利な1着です。

２.インでもアウトでも着やすい着丈と最適なシルエット

トレンドと、重ね着スタイルを考慮し従来商品よりもシルエットをゆったりめに変更しながらも、

ジャケット着用時にはストレスのないサイズ感が特長。ジャケットから裾が覗かない着丈やアームホール（肩～脇の下にかけての腕を通す穴）は着用時の余計な布の余りやシワを軽減する等、さらに快適にご着用いただけるよう改良しました。

３.ご自宅での洗濯が可能でいつでも清潔に着用可能

ご自宅での洗濯が可能なので暖房による室内外の気温差で気になる汗やにおいも気にせずご着用いただけます。

■スーツ屋の仕立てたタートルネックセーター

税込価格：5,489円

サイズ：S～3L

素材：ポリエステル40％・アクリル25％・

ナイロン20％・レーヨン10％・ウール5％

カラー：黒・チャコールグレー

※タートルネックセーターは限定店舗展開

１.やわらかく首にフィットし、締め付け感の少ないタートルネック

タートルネック部分はソフトフィットで窮屈感が少ない仕様。折り返してすっきりと見せたり、あえてたるませることで抜け感を演出するなど、スタイリングの違いもお楽しみいただけます。

２.モックネック・ハーフジップと同素材を使用したきれいなシルエット

細いストレッチ糸を編み込む「プレーティング編み」を採用することで、目がしっかり詰まり、温かみがありながらも上品で美しい見た目を実現。さらに、ご自宅での洗濯が可能なので暖房による室内外の気温差で気になる汗やにおいも気にせずご着用いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1107-a04d577b01e8ca17f07645cc280cb543.pdf