「NEC Innovation Challenge 2025 - Europe Focus Edition」が本格始動

NECはアクセラレータープログラム 「NEC Innovation Challenge 2025 - Europe Focus Edition」(注1)の一環として、欧州スタートアップ、日本貿易振興機構（以下 JETRO）、欧州イノベーション会議（European Innovation Council、以下 EIC）関係者を新たなイノベーションを生むNECの共創空間「NEC Future Creation Hub」（以下 FCH）へ招待し、事業連携に向けたキックオフを行いました。

訪問者との議論の様子

NECは、グローバルオープンイノベーションの推進を重要な戦略の一つとして位置づけ、アクセラレータープログラム「NEC Innovation Challenge 2025 - Europe Focus Edition」を進めています。今回のFCH招待は、そのプログラムの一つであり、スタートアップ側が成果発表を行う Demo Dayに続くフォローアップとして開催されました。欧州の革新的スタートアップを迎え、事業連携および投資協業の可能性について、具体的かつ前向きな議論を行う貴重な機会となりました。

FCHでは、NECの先進技術の一例として、世界No.1(注2)の認証精度を誇る顔認証技術による顔認証を活用した入退を施設内のすべてのエリアで導入。リアルタイムでのマスクもしくはサングラス着用時や多人数同時認証など、これらの技術がもたらす利便性とセキュリティの両立について、参加者に実体験を通じて理解を深めていただきました。さらに、NECが取り組むカーボンニュートラルの実現に向けた活動として、サステナビリティおよびサーキュラーエコノミーに関する事業紹介も行い、環境課題への対応と企業としての社会的責任についても共有しました。

NECの顔認証体験やカーボンニュートラルの取り組みを紹介

その後のディスカッションでは、スタートアップから「NECの事業内容を深く理解できたことで、自社技術との連携イメージが明確になった」「事業連携だけでなく、NECのファンドを通じた投資面での協業も視野に入れて議論を進めたい」といった前向きな声が寄せられ、NECとの協業に対する期待が高まりました。

NECは今後、JETRO・EICとの連携をさらに強化しながら、以下の4つの注力領域において、具体的なスタートアップとの連携を通じた新規事業の創出を目指していきます。

- Space Business（宇宙関連事業）- Operational Excellence（業務高度化）- Circular Economy（循環型経済）- Sustainable Finance（サステナブル・ファイナンス）

NECの新規事業開発は、「仕掛けよう、未来。」をキーメッセージに、スタートアップやパートナー企業との多彩な共創を通じた「NEC Open Innovation」(注3)を推進しています。本イベントを契機に生まれた欧州スタートアップとの共創の機会をさらに発展させ、革新的な技術と領域を超えた連携により、これからも社会価値を生み出し、新しい未来を創造していきます。

【FCH訪問概要】

日時：2025年10月8日(水) 11:00～12:30

場所：NEC本社ビル 「NEC Future Creation Hub」

https://jpn.nec.com/fch/index.html

参加者：約20名 （JETRO、EIC、欧州スタートアップ）

注1) 「NEC Innovation Challenge 2025 - Europe Focus Edition」を開催、欧州スタートアップとの共創を加速 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001076.000078149.html

注2) 米国国立標準技術研究所(NIST)による顔認証ベンチマークテストでこれまでにNo.1を複数回獲得。NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。 https://jpn.nec.com/biometrics/evaluation/index.html

注3) NEC Open Innovation https://jpn.nec.com/innovation/index.html

