今年はもっと手軽にクリスマス。組み立て・飾りつけ・片付けの手間を解消した「スリーステップツリー」が新登場！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、

ニトリ一部店舗およびニトリネットにて、10月6日（月）から2025年モデルの「クリスマス商品」の販売を開始しました。その中でも、今年新たに登場した「スリーステップツリー」と、前年からご好評いただいている、角にも置ける省スペース「ハーフツリー」をご紹介いたします。【特集ページ】http://www.nitori-net.jp/ec/feature/christmas/(http://www.nitori-net.jp/ec/feature/christmas/)

組み立て簡単 スリーステップツリーが新登場！～これ一本で完結～

今年新たに登場した「スリーステップツリー」は、「ツリーを飾りたいけれど、組み立てや片付けに時間がかかってしまうのが大変」というお客様の声をもとに開発しました。

組み立てを簡単にするだけでなく、本格的な見た目にもこだわりました。飾りやライトはあらかじめ適切な場所に設置されているので、どなたが組み立てても素敵な仕上がりとなります。

■商品特長

１.組み立て・飾りつけが3ステップで、あっという間に完成！片付けもラク。

２.最適な場所に飾りとライトが設置済みなので、どなたでも簡単にきれいに仕上がります。

３.ライトの点灯パターンは8通り。タイマー機能付きのため、毎日ライトの点灯・消灯する手間もありません。

■商品概要 ※価格はすべて税込み表記

簡単スリーステップ セットツリー

【価格・サイズ（約）】

120cm：9,990円（120cm：幅56×奥行56×高さ120cm）

150cm：14,990円（150cm：幅68×奥行68×高さ150cm）

180cm：19,990円（180cm：幅100×奥行100×高さ180cm）

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300025508/

昨年もご好評いただいた、省スペースに飾れる「ハーフツリー」もご紹介します。

角にも置ける 省スペース「ハーフツリー」～自由に飾って、理想のツリーを～

■商品特長

１.ツリーの脚を組み替えるだけで、壁でも角でもピッタリ置ける省スペースツリー。ハーフツリーとしてもクォーターツリーとしても飾っていただけます。

２.北欧風デザインを取り入れ、リアルな質感を追求。

３.ご自身で自由に飾りつけを楽しんで、理想のツリーを作るヌードタイプ。※装飾は別売り

４.お部屋のスタイルに合わせて2色から選べます。※スノーは枝の仕様が異なります

■商品概要 ※価格はすべて税込み表記

ハーフツリー ベルフォレ

【価格・サイズ（約）】※ツリー装飾は別売りです

120cm：3,990円（120cm：幅65×奥行35×高さ120cm）

150cm：4,990円（150cm：幅75×奥行41×高さ150cm）

180cm：5,990円（180cm：幅80×奥行43×高さ180cm）

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300017206/

その他クリスマス商品は、特集ページをご覧ください。

▼http://www.nitori-net.jp/ec/feature/christmas/

ぜひ、ニトリのクリスマスツリーでご自宅を華やかに飾り、大切な人と心温まるひとときを過ごしてみませんか。

今後もニトリは、季節を楽しみ暮らしを快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。