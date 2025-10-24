山本ゆりさんの「カフェメニューカレンダー〈別冊付録〉」が３年ぶりに復活！『フーディストノートmagazine Vol.3』発売
『フーディストノートmagazine vol.3』表紙
『フーディストノートmagazine』がますますパワーアップして登場！
「フーディストノート」は、“暮らしを彩るレシピとアイデア”をコンセプトに、フーディスト(R)さんたち（SNSで活躍する料理インフルエンサー、料理クリエイター、プロ料理家）の人気料理レシピや暮らしを豊かにするアイデアを発信するライフスタイルメディア＆コミュニティです。
この本は、「フーディストノート」で活躍する人気フーディスト(R)さんのレシピを厳選してまとめた一冊。今、大ブームのせいろ蒸しから、寒い季節にぴったりの鍋料理とスープ、野菜ひとつで作れる副菜やパーティー料理、スイーツまで、幅広いシーンで活躍するレシピをたっぷり収録しています。
さらに別冊付録として『レシピブログmagazine』で好評だった山本ゆりさんのカフェメニューカレンダーが3年ぶりに復活！ 日々のごはん作りをもっと楽しく、もっとおいしく彩ってくれます。
〈別冊付録〉山本ゆりさんの「カフェメニューカレンダー2026」
2025年12月～2026年12月のカレンダーに、13点のレシピを収録しています。
※壁掛けタイプ（A3サイズ）
カレンダー表紙
鶏とさつまいもときのこのマヨマスタード（10月掲載）
山本ゆりさんコメント（一部抜粋）
毎年愛用しているこのカレンダー、3年ぶりに作らせていただきました！
料理はちょっとオシャレで、でも作りやすいものを。カレンダー部分はずっと変わらず、使いやすさを重視したデザインです。地味なこだわり １.書き込み欄が広め ２.ひとつのページに来月のカレンダーも掲載 ３.前月のカレンダーも掲載 ４.memo欄がある ５.広告、会社名が入らない ６.六曜付き ７.1日1枠必ず取る（6段にわたる月でも『24/31』とまとめない）｡
2026年の料理がまたオススメぞろいです。家の中でも木漏れ日を撮れる光の魔術師・難波さん（カメラマン）の写真が本当に素敵なので、５年ぐらい使っていただけたらうれしいです。
〈注目特集〉らむさんの今こそチャレンジしたい！「かんたんせいろ蒸し」
簡単、ヘルシー、おいしい！ と三拍子そろった、今大ブームの“せいろ蒸し”。初のレシピ本『ズボラなせいろ蒸し』がヒット中のらむさんに、メインおかずからスイーツまで、誰でも簡単に作れるせいろ料理を教えてもらいました。
そのほかのコンテンツ
●Mizukiさんの「野菜たっぷりごはん」
会食の機会が多い年末だからこそ作りたい！ヘルシーでおいしい野菜たっぷりごはん
●Yuuさんの「あったか鍋＆スープ」
ミルフィーユ鍋やうどんすき、チゲスープなど季節にぴったりなメニューが満載！
●ぼくさんの「オーブンなしで作れるおうちスイーツ」
おもち蒸しパンやりんごジャムなど簡単おやつをかわいくて楽しいイラストで紹介！
●今日のおうちごはん！さんの「豚こま＆鶏むねおかず」
●しゃなママさんの「らくウマ♪ パーティー料理」
●長田知恵（つき）さんの「野菜ひとつで作れる副菜」
●あおにーなさんの「かんたん！節約作りおきおかず」
●みぃ＊さんの「ごちそうパンレシピ」
Yuuさんの「豚バラキャベツのうま塩鍋」
Mizukiさんの「鮭と野菜のホイル焼き」
【書誌情報】
タイトル：『フーディストノートmagazine vol.3』
定価：1320円（税込)
発行：扶桑社
発売日：2025年11月6日（木）
判型：A4判
ISBN：978-4594624330
※全国の書店、ネット書店にて予約受付中
