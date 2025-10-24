インテック、岩手医科大学と共同で医療文書の見落とし防止に向けたAIの有効性を実証

ＴＩＳ株式会社

TISインテックグループの株式会社インテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：疋田 秀三、以下：インテック）は、学校法人岩手医科大学（以下：岩手医科大学）と共同で、医療文書の見落とし防止に向けたAIの有効性に関する実証実験を2024年12月から2025年8月まで行ったことを発表します。

インテックは2020年に、岩手医科大学に医療データを一元化して高度な利活用を可能にする医療情報連携プラットフォームを導入し、医療文書の見落としや確認漏れを防ぐ仕組みとして既読管理システムを構築しました。今回の実証実験では、医療文書の重要所見のアラートを医師に通知するシステムの実現に向けて、複数のAIを連携し、読影レポート※1に書かれている重要所見を判定する手法の妥当性を検証しました。

※1 CTやMRIなどの医療画像をもとに、医師が診断結果や重要な所見を記載した医療文書

背景

医療ニーズが多様化・複雑化する中、医療安全や医師の負担軽減を目的に、医療文書の重要所見の見落としを防ぐ仕組みづくりが重要視されています。一部の医療現場では診療医へ重要所見を通知するシステムが考案されており、判定方法として専門医による判定やキーワード判定があるものの、専門医の負担が大きいことや、キーワードにない重要所見や曖昧表現への対応が難しいという課題が残っていました。

そこでインテックは岩手医科大学と共同で、複数のAIを連携させて読影レポート中の重要所見を判定する手法を開発し、特許出願と学会発表※2を行いました。AIを導入することで所見の見落としを防ぎつつ、今回開発した手法によって重要所見のみを精度よく判定することが期待できます。本実証実験では、この手法の判定結果の妥当性を実際の読影レポートで評価し、現行システムへの活用を目指しています。

※2 2025年度 人工知能学会全国大会（第39回）にて発表

https://confit.atlas.jp/guide/event/jsai2025/subject/1E3-GS-10-03/date

実証実験の概要

AI活用による医療文書の重要所見判定イメージ

インテックは岩手医科大学と、考案した重要所見判定手法をさまざまな読影レポートに適用し、判定結果を複数の専門医で評価することで、重要所見を判定するのに妥当な手法であるか否かを検証しました。

読影レポート50件に対する判定結果を複数の専門医で評価した結果、許容できない誤判定は0件で、重要所見を判定する手法としての有効性（妥当性）を確認することができました。

なお、今回は読影レポートを対象に重要所見判定手法の評価を行いましたが、他の医療文書にも応用できる可能性があります。

岩手医科大学 田中良一教授のコメント

考案した重要所見判定手法の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11650/table/1841_1_9014db36f0713298e72848ff7681b0a4.jpg?v=202510241157 ]

読影レポートの記述の見落としは重大な医療過誤につながるリスクがあります。重要事項が含まれる場合は依頼医への注意喚起が必要ですが、人的対応に頼らざるを得ず、業務負荷の増加やヒューマンエラーの介在を避けることができません。限定的なリソースでも動作する本手法は、即時対応が必要な重要所見に限定せず、待機的な対応であっても確認が必要な事項まで網羅して注意喚起することが可能であり、これまでの医療安全対策を一歩前進させる重要な取り組みと考えています。

今後の展開

インテックは、今後も岩手医科大学と共同で、医療文書の重要所見のアラートを医師に通知することが見落とし防止に効果的かどうかの検証を行っていきます。その結果を踏まえ、医療情報連携プラットフォームの機能に組み込み、さらなる診療の質向上や医療の安全強化に貢献していきます。

医療情報連携プラットフォームについて

電子カルテと部門システムに分散している医療データを統合し、高度なデータ利活用を可能とする医療機関のDX推進プラットフォームです。医療データの標準規格にも対応しており、医療機関内のさまざまなニーズや課題に応じてビューワーやアラート機能の開発、他システムへのデータ連携、複数の医療機関連携等を実現します。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.intec.co.jp/service/detail/medical-platform/

