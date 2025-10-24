Yuzuru Hanyu ICE STORY 2nd ¡ÈRE_PRAY¡É TOUR²£ÉÍ¸ø±é ¥¢¥ó¥³ー¥ë¾å±Ç ³«ºÅ·èÄê¡ª
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¡¢°ìÆü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥¢¥ó¥³ー¥ë¾å±Ç¡ª
2024Ç¯2·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖYuzuru Hanyu ICE STORY 2nd ¡ÈRE_PRAY¡É TOUR¡×²£ÉÍ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥¢¥ó¥³ー¥ë¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤Ë½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡Ö¥×¥í¥íー¥°¡×¤òÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥±ー¥¿ー»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¡ÖGIFT¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿±©À¸·ë¸¹¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯11·î¤«¤é2024Ç¯4·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖYuzuru Hanyu ICE STORY 2nd ¡ÈRE_PRAY¡É TOUR¡×¤Ï¡¢¼«¿È½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¡Êºë¶Ì¡¦º´²ì¡¦²£ÉÍ¡¦µÜ¾ë¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á´¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
½Ð±é¡¦À©ºîÁí»Ø´ø¡¦¥·¥çー¤ÎÊª¸ì¼¹É®¤ò¼«¤éÌ³¤á¤¿ËÜ¸ø±é¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡Ö¥²ー¥à¡×¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÌä¤¤¡¢¿Í¤È¤·¤Æº¬¸»¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë»×¤¤¡¢´ê¤¤¡¢¡Èµ§¤ê¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢É¹¾å¤Ç¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë±©À¸¤ÎÉñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Î¿´¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£±é½Ð¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±é½Ð¿¶ÉÕ²È¡¦MIKIKO¤¬Ã´Åö¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿Ç®¤¤¾å±Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¾å±Ç¤¬¼Â¸½¡ª
±©À¸·ë¸¹¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÉ½¸½¼Ô¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¡ÖRE_PRAY¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇºÆ¤ÓÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤ÎÆü¤Î´¶Æ°¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ±©À¸·ë¸¹¤¬É¹¾å¤ÇÉÁ¤¯Êª¸ì¤ò¡¢¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Yuzuru Hanyu ICE STORY 2nd ¡ÈRE_PRAY¡É TOUR¡§https://repray-icestory.jp/(https://repray-icestory.jp/)
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¡ã¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
Yuzuru Hanyu ICE STORY 2nd ¡ÈRE_PRAY¡É TOUR ²£ÉÍ¸ø±é ¥¢¥ó¥³ー¥ë¾å±Ç
¡ãÆü»þ¡ä
2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00¾å±Ç³«»Ï¡¿18:30¾å±Ç³«»Ï
¢¨¾å±Ç»þ´Ö¡§Ìó2»þ´Ö25Ê¬
¡ã²ñ¾ì¡ä
¡¦±Ç²è´Û¤Ï¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Êhttps://liveviewing.jp/repray-icestory_encore/¡Ë¤Ë¤Æ¸åÆüÈ¯É½
¢¨³«¾ì»þ´Ö¤Ï±Ç²è´Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀÄ¾¯Ç¯ÊÝ¸î°éÀ®¾òÎã¤Ë¤è¤ê¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ç²è´Û¤ÎÈ¯É½¤Ï10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë11:00¤´¤í¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÎÁ¶â¡ä
4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¿3ºÐÌ¤Ëþ¤ÇºÂÀÊ¤ò¤´»ÈÍÑ¤Î¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
¡Ú±Ç²è´ÛÈÎÇä¡ÊÀèÃå¡Ë¡Û
¡¦³Æ±Ç²è´Û¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡§11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë24:00°Ê¹ß～¡Ê11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë0:00°Ê¹ß～¡Ë
¢¨±Ç²è´ÛÂ¦¤ÎÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³Æ±Ç²è´ÛÁë¸ý¡¿¼«Æ°·ôÇäµ¡¡§11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë±Ç²è´Û¥ªー¥×¥ó»þ´Ö～
¢¨¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾å±Ç¤¹¤ë±Ç²è´Û¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ç²è´Û¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ±Ç²è´Û¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¤Î¤Ê¤¤±Ç²è´Û¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Õ¡¡
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯·ô¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¾å±ÇÃæ»ßÅù¤Î°ÆÆâ»ö¹à¤ò½ü¤¡¢¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ëÊÑ¹¹¡¦¼è¾Ã¤·¡¦Ê§Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ì¤À®Ç¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢É¬¤ºÊÝ¸î¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¡¢¾ùÅÏ¡¦Å¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Å¾Çä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤êÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¡ÊÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ¡¦ÇËÂ»¡¦»ý¤ÁËº¤ìÅù¡Ë¤Ç¤âºÆÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤´Æþ¾ìÁ°¤ËÈ¾·ô¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¡¦ÊÝ´É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Yuzuru Hanyu ICE STORY 2nd ¡ÈRE_PRAY¡É TOUR ²£ÉÍ¸ø±é ¥¢¥ó¥³ー¥ë¾å±Ç
¾ðÊó¥µ¥¤¥È https://liveviewing.jp/repray-icestory_encore/(https://liveviewing.jp/repray-icestory_encore/)
¼çºÅ¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¿CIC¡¿teamSirius
ÇÛµë¡§¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡Ô¾å±Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¢¨2024Ç¯2·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°±ÇÁü¤òºÆ¾å±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾å±Ç»þ´Ö¡§Ìó2»þ´Ö25Ê¬¡¿10Ê¬´ÖÄøÅÙ¤ÎµÙ·Æ»þ´ÖÍ¡Ê30Ê¬¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨ÄÌ¾ï¤Î¸ø±é¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¾å±Ç¤Ç¤¹¡£Çï¼ê¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤Î¾å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÇÛ¿®Ãæ·Ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¡¢±ÇÁü¡¦²»À¼¤ÎÍð¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥á¥é¤ä·ÈÂÓ¤Ê¤É¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëµ¡´ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎÏ¿²»/Ï¿²è/»£±Æ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤ËÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦¶¦Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢µÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òºï½ü¤Î¾å¤´Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤Ê¤É¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï°ìÀÚ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤äºÒ³²·ÙÊóÅù¤ò¼õ¿®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¾å±Ç¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô±Ç²è´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¢¨³Æ±Ç²è´Û¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å±Ç»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ç²è´Û¤Ë¡¢µÏ¿¤ä¼èºà¤Î¤¿¤á¤Î»£±Æ¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÔºÂÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¢¨±Ç²è´Û¤ÎºÂÀÊÇÛÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤ÎÀÊ¤¬Î¥¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¼Ö¤¤¤¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¢¨¼Ö¤¤¤¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Î¤´´Õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¤¤¹¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¸å¡¢¤´´Õ¾ÞÍ½Äê¤Î±Ç²è´Û¤Ø¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ç²è´Û¤Ë¤´Íè¾ìÍ½Äê¤ÎÊý¤Ï¡¢HPµºÜ¤Î¡ã±Ç²è´Û´Õ¾Þ¥Þ¥Êー¤Î¤ª´ê¤¤¡ä¤ò¤´³ÎÇ§¡¦¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¡¦¤´»²²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯É½ÆâÍÆ¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£